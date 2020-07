Fustigan a las "Big Tech" en audiencia en el Congreso de EEUU

Actualiza con declaraciones de los CEOs legisladores y Trump ///Washington, 29 Jul 2020 (AFP) - Amazon, Apple, Google y Facebook son demasiado poderosos y probablemente emerjan más fuertes de la pandemia de coronavirus, estimó el miércoles el jefe del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga si estas firmas abusan de su posición dominante.Tim Cook, de Apple; Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook, y Sundar Pichai, de Google, prestan testimonio en forma remota ante el subcomité Judicial de la Cámara de Representantes que investiga si sus firmas violan las leyes antimonopolio."En pocas palabras, tienen demasiado poder", dijo el titular de la comisión antimonopolio de la Cámara de Representantes, David Cicilline, en sus comentarios de apertura de la audiencia virtual con los CEO de los cuatro gigantes tecnológicos estadounidenses."Ese poder evita nuevas formas de competencia, creatividad e innovación", agregó el representante demócrata de Rhode Island. "Las plataformas dominantes han ejercido su poder de manera destructiva y perjudicial para expandirse"."Antes de la pandemia de covid-19, estas corporaciones ya se destacaban como titanes en nuestra economía", indicó. "Sin embargo, a raíz de la covid-19, es probable que emerjan más fuertes y poderosos que nunca".La audiencia conjunta, sin precedentes, ante el subcomité Judicial de la Cámara, ocurre en medio de una creciente preocupación por el dominio de las "Big Tech" y se enmarca en una investigación sobre la competencia en el marco de ley antimonopolio. - Otros temas - No obstante, se espera que las preguntas se desplacen hacia otros temas, como el discurso de odio, la moderación del contenido, la desigualdad económica, la privacidad y la protección de datos e incluso los comentarios, muchas veces virulentos, del presidente Donald Trump en las redes."Simplemente iré al grano: la gran tecnología persigue a los conservadores", dijo Jim Jordan, congresista republicano de Ohio. "No es una sospecha. No es una corazonada. Es un hecho".El republicano Gregory Steube, de Florida, cuestionó por su parte la eliminación por Google de un video que promociona el tratamiento -no comprobado- de la covid-19 con hidroxicloroquina, afirmando que con ello se "silencia la opinión de los médicos".Trump, quien acusó a Facebook y Twitter de censurar sus comentarios y estar parcializados en contra de los conservadores, intervino con un tuit poco antes del inicio de la audiencia."Si el Congreso hace justicia con las Big Tech, lo que deberían haber hecho hace años, lo haré yo mismo con órdenes ejecutivas", dijo. "En Washington, ha sido TODO HABLAR y NO HABER ACCIONADO durante años, ¡y la gente de nuestro país está harta y cansada!".Zuckerberg y Pichai rechazaron las acusaciones de que sus plataformas filtran opiniones conservadoras."Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma para todas las ideas", dijo Zuckerberg. "Queremos darle voz a todo el mundo"."Enfocamos nuestro trabajo de manera no partidista", dijo por su parte Pichai. "Continuaremos conduciéndonos de manera neutral". - ¿Monopolios? - En tanto, Tim Cook enfrentó duros cuestionamientos sobre el poder de mercado de la App Store de Apple y su trato hacia los desarrolladores. "Tratamos a todos los desarrolladores de aplicaciones de la misma manera", dijo Cook. "No tomamos represalias ni intimidamos a las personas".Algunos legisladores buscaron bajarle el tono a las críticas a los titanes de internet, que también han sido alabados por su innovación e introducción de nuevas tecnologías.El representante republicano Jim Sensenbrenner argumentó que "ser grande no necesariamente es malo"."Más bien al contrario, en Estados Unidos uno debería ser recompensado por el éxito", agregó el legislador de Wisconsin.Bezos, en su primera aparición ante un panel del Congreso, defendió el manejo de Amazon de los vendedores externos, tras se objeto de duros ataques de Cicilline."¿No es acaso cierto que las pequeñas empresas no tienen otra opción que recurrir a Amazon para conectarse con los clientes y realizar ventas en línea?", preguntó el presidente del comité."Hemos escuchado una y otra vez a vendedores externos señalar en el curso de nuestra investigación que Amazon es la única posibilidad", agregó.Bezos rechazó la afirmación y señaló: "Hay muchas opciones para las pequeñas empresas... Creo que somos la mejor".En comentarios preparados antes de la audiencia, Bezos recordó sus orígenes humildes así como de la pérdida de miles de millones de dólares en los primeros años de Amazon."Me fui de un trabajo fijo a un garage en Seattle para fundar mi startup, entendiendo completamente que podría no funcionar", dijo Bezos, el hombre más rico del mundo.En tanto, Zuckerberg llamó a Facebook una "compañía orgullosamente estadounidense" y agregó que la historia del coloso de las redes sociales "no hubiese sido posible sin las leyes de Estados Unidos que alientan la competencia y la innovación".Cook describió a Apple como "una compañía exclusivamente estadounidense cuyo éxito solo es posible" en ese país, cuya misión es "proporcionar cosas que enriquezcan la vida de las personas".Las leyes antimonopolio de Estados Unidos hacen difícil para los reguladores actuar contra las empresas simplemente por ser grandes o dominantes si no pueden demostrar que dañan a los consumidores o abusan de su poder de mercado.El subcomité judicial, de todos modos, podría establecer un modelo antimonopolio para la era digital que requiera una reescritura fundamental de las centenarias leyes que regulan la competencia.rl/jm/piz/ll/yow/mls -------------------------------------------------------------