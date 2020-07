Ciencia.-Resurge la misteriosa nube alargada sobre un volcán en Marte

29/07/2020 Aspecto de la peculiar nube alargada sobre el volcán Arsia Mons de Marte POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Una nube misteriosamente larga y delgada ha aparecido nuevamente sobre el volcán Arsia Mons de 20.000 metros de altura en Marte.



Una característica recurrente, la nube está compuesta de hielo de agua, pero a pesar de las apariencias, no es un penacho vinculado a la actividad volcánica. En cambio, se forma a medida que el flujo de aire está influenciado por la pendiente de sotavento del volcán, el lado que no mira al viento.



Estas nuevas imágenes de la nube, que pueden alcanzar hasta 1.800 km de longitud, fueron tomadas el 17 y 19 de julio por la Cámara de Monitoreo Visual (VMC) a bordo del orbitador Mars Express de la ESA, que ha estado estudiando el Planeta Rojo desde la órbita durante los últimos 16 años.



"Hemos estado investigando este fenómeno intrigante y esperábamos ver una nube de este tipo en este momento", explica Jorge Hernández-Bernal, candidato a doctorado en la Universidad del País Vasco (España) y autor principal del estudio en curso, en un comunicado.



"Esta nube alargada se forma cada año marciano durante esta temporada alrededor del solsticio del sur, y se repite durante 80 días o incluso más, siguiendo un ciclo diario rápido. Sin embargo, aún no sabemos si las nubes siempre son tan impresionantes ".



Un día marciano, o sol, es un poco más largo que un día de la Tierra a las 24 horas, 39 minutos y 35 segundos de duración. Un año en el planeta rojo consta de 668 soles, aproximadamente 687 días, por lo que las estaciones duran el doble.



El solsticio del sur es el período del año en que el Sol se encuentra en la posición más meridional de los cielos marcianos, al igual que el 21 de diciembre en la Tierra. En las primeras horas de la mañana durante este período, esta nube fugaz crece durante aproximadamente tres horas, y desaparece rápidamente unas pocas horas más tarde.



La mayoría de las naves espaciales en órbita alrededor del Planeta Rojo tienden a observar por la tarde, sin embargo, Mars Express está en una posición privilegiada para reunir y proporcionar información crucial sobre este efecto único.