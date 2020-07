La OEA celebrará su Asamblea General en EE.UU. tras la renuncia de Bahamas

Fotografía tomada el 27 de junio de 2019 en la que se registró una toma general de la 49 Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Washington, 22 jul (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará su Asamblea General los días 20 y 21 de octubre en su sede en Washington, después de que Bahamas renunciara a ser el anfitrión de la cita de este año por la pandemia del coronavirus.

En una reunión virtual, este miércoles, los embajadores del organismo aprobaron de manera unánime una resolución para establecer que la 50 Asamblea General de la OEA se celebrará los días 20 y 21 de octubre.

El documento aprobado no detalla si la reunión será virtual o si, como es tradición, acudirán en persona los cancilleres de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

En la anterior Asamblea General, celebrada en Medellín (Colombia) en junio del año pasado, se aprobó que Bahamas sería el próximo país anfitrión de la cita.

Sin embargo, en marzo, el embajador de Bahamas ante la OEA, Sidney Stanley Collie, anunció que su país renunciaba a ser la sede de la Asamblea General "por precaución" ante la expansión del coronavirus.

La Asamblea es el órgano supremo de la OEA y, entre otras cosas, decide la acción y la política generales de la organización, determina la estructura y funciones de sus órganos y somete a consideración cualquier asunto de especial importancia en el continente.

La OEA celebró su primera Asamblea General ordinaria en 1971 en San José (Costa Rica) y, desde entonces, el escenario de las reuniones ha sido en once ocasiones la sede en Washington D.C.

La última vez que la capital de EE.UU. acogió la Asamblea General de la OEA fue 2018. Entonces, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, encabezó una campaña de presión para suspender del organismo a Venezuela, pero no lo consiguió.

En ese momento, la silla de Venezuela en la OEA estaba ocupada por diplomáticos nombrados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quienes abandonaron el organismo por petición propia en abril de 2019 al considerar que el bloque hemisférico se había convertido en un instrumento de Washington.

Actualmente, el lugar de Venezuela lo ocupa Gustavo Tarre, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones.

Las anteriores Asambleas Generales han estado dominadas por la situación en Venezuela y, en menor medida, por la crisis en Nicaragua.

En abril de 2018 Nicaragua vivió una ola de protestas que desembocó en una crisis social con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.