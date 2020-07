Fútbol.-El Atlético se regodea en la maldición del Getafe

16/07/2020 El Atlético gana en Getafe DEPORTES ÁNGEL GUTIÉRREZ



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se ha llevado este jueves una nueva victoria del Coliseum Alfonso Pérez (0-2), un estadio que ha convertido en 'coto' particular las últimas temporadas, frente a un Getafe que ha caído hasta la séptima posición y deberá pelear por Europa en la última jornada de LaLiga Santander.



Las cinco últimas visitas del equipo rojiblanco a Getafe marcaban una línea muy regular (0-2, 0-1, 0-1, 0-1, 0-2) que encontró continuidad en esta penúltima fecha del campeonato, a pesar de que el equipo rojiblanco llegaba con los deberes hechos y ya no se jugaba nada.



Diego Pablo Simeone, que no ha encajado un solo tanto ante el club madrileño desde que entre al Atlético, volvió a triunfar en casa del vecino gracias a los goles en la segunda parte de Marcos Llorente (min.54) y Thomas Partey (80).



El centrocampista español, reafirmado como el jugador revelación de la plantilla, sobre todo por su inesperado olfato goleador, marcó un gol que recordó mucho a su gloriosa noche en Liverpool. Cogió un balón rechazado en la frontal y dibujó un disparo seco y raso, imposible para David Soria.



El Atlético mató definitivamente el partido en un contraataque conducido por Vitolo, que mareó a la defensa local y sirvió el balón al corazón del área para que Thomas rematara sin oposición. Los colchoneros repetían la misma función de sus últimas visitas a Getafe, y lo hacían tras sobrevivir a una primera parte complicada.



Y es que el Getafe dispuso de varias ocasiones de relieve para abrir el marcador. En dos ocasiones las sacó un rival sobre la misma línea de gol y en otra tuvo que ser el VAR quien invalidara por fuera de juego el tanto de Jaime Mata. No había manera. Otro año que Jan Oblak se aliaba con todo lo que tenía a mano para salir inmaculado del Coliseum.



De esta forma, el Getafe, que visitará al Levante en la última jornada, deberá sacar la calculadora y la radio. El club 'azulón' (54 puntos) llegará séptimo por detrás la Real Sociedad (55) y por delante de Granada (53) y Valencia (53), sus rivales por seguir en Europa la próxima temporada.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE CF, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



GETAFE CF: Soria; Cabaco, Djené, Timor, Olivera (Jason, min.61); Nyom, Arambarri (Fajr, min.84), Maksimovic (Molina, min.61), Cucurella; Duro (Amath, min.84) y Mata (Ángel, min.60).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Manu Sánchez; Koke, Llorente (Morata, min.75), Saúl (Thomas, min.67), Correa (Lemar, min.84); Carrasco (Vitolo, min.77) y Diego Costa (Herrera, min.84).



--GOLES:



0 - 1, min.54, Llorente.



0 - 2, min.80, Thomas.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Expulsó a Nyom (min.92). Amonestó a Molina (min.68) por parte del Getafe; y a Giménez (min.45) y Saúl (min.64) por parte del Atlético.



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.