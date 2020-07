La OPEP+ aumentará con cautela su producción en agosto, ante la mayor demanda

EFE/EPA/STR/Archivo

Viena/Moscú, 15 jul (EFECOM).- La OPEP, Rusia y otros productores de crudo aliados aumentarán moderadamente sus suministros petroleros a partir de agosto, tal y como tenían previsto, con la entrada en vigor de la segunda fase del recorte de la oferta que rige desde mayo, si bien no esperan que ese incremento impacte en los mercados.

Así lo dejaron claro este miércoles los ministros de Energía de Arabia Saudí, Abdelaziz bin Salmán, y Rusia, Alexander Novak, al inaugurar una reunión telemática de un comité interno de la alianza "OPEP+", formada en 2016 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 productores independientes.

"Nos movemos hacia la próxima fase del acuerdo", dijo Bin Salmán en referencia al pacto por el que los 23 países de la alianza se comprometieron a retirar del mercado 9,7 mbd de crudo, cerca del 10 % de la oferta mundial, para apuntalar los desplomados precios del crudo.

El ministro saudí dijo que ese paso va en línea con un incremento de la demanda petrolera.

HISTÓRICO RECORTE

Ese "histórico" recorte, de dimensiones inéditas, rige desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, después de que se prolongase por un mes su vigencia, inicialmente pactada por dos meses.

En la segunda fase, que entra en vigor el 1 de agosto y rige hasta fin de año, reduce el recorte a 7,7 mbd, lo que supone un aumento oficial del suministro de 2 mbd.

Sin embargo, el incremento real será menor debido a las "compensaciones" que se esperan de algunos miembros de la alianza, como Irak o Nigeria, para corregir que no cumplieron su parte del compromiso en mayo y junio.

Lo que no está claro es el volumen real y el calendario de aplicación de esas compensaciones.

Además, ante la subida de la demanda prevista a medida que se reactivan las economías tras el parón por la pandemia de coronavirus, la cautelosa apertura de los grifos de la OPEP+ no impactará en los mercados, coincidieron en destacar tanto el titular saudí como Novak en sus discursos de apertura del encuentro de hoy.

"La ligera disminución de los actuales recortes de extracción de petróleo se corresponde con la tendencia del mercado y permitirá evitar la volatilidad", dijo Novak.

MEJORA DE LA ECONOMÍA

En Arabia Saudí, el aumento de la demanda interna que se espera "conforme se relaja el confinamiento" será de 500.000 bd en agosto y absorberá gran parte de su aumento de producción, explicó Bin Salmán.

"Pese al objetivo de una mayor producción en agosto, no habrá cambios en nuestra exportación. Y creo que otros en la OPEP+ estarán en la misma situación", insistió.

El ministro resaltó que, con el citado recorte, la OPEP+ ha dado una "respuesta sin precedentes" al también inédito impacto que ha tenido la pandemia en el mercado petrolero, y destacó que se está viendo una mejora "gradual" de la situación.

"Vemos señales alentadoras de mejora. La economías en todo el mundo están abriéndose, aunque es un proceso gradual y cauto", dijo.

Novak consideró que "las mayores dificultades vinculadas con la caída de la demanda mundial ya han quedado atrás", aunque existe al posibilidad de una segunda ola de la pandemia del coronavirus.