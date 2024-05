Kim Kardashian fue abucheada durante su presentación en el roast de Tom Brady

La broma de Kim Kardashian no es bien recibida por los asistentes de "The Greatest Roast of All Time", un evento de Netflix dedicado a Tom Brady. Crédito: (Twitter)

En un evento peculiar lleno de humor ácido y enfrentamientos verbales, Kim Kardashian se convirtió en la manzana de la discordia durante el especial de Netflix, The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, pero no necesariamente por su desempeño en la comedia.

La empresaria y estrella de reality show se presentó para dar un discurso que inicialmente fue recibido con abucheos por la audiencia en el Foro de Kia en Los Ángeles. “Sé que mucha gente se burla de tu altura”, comenzó diciendo a Kevin Hart antes de que la sala mostrara su rechazo. Sin embargo, Kardashian, con su habitual destreza para manejar situaciones incómodas, logró transformar los abucheos en aplausos.

¿Tuvo un romance con Tom Brady?

Durante su participación, la socialité no dudó en abordar los rumores de un presunto romance con Tom Brady, el exmariscal de campo de la NFL, bromeando sobre la idea de haber mantenido una relación sentimental con él. “Hablando de Tom y yo saliendo, sé que hubo algunos rumores de que lo estábamos, y nunca diría si lo hicimos o no, solo publicaría la cinta”, afirmó en referencia a su pasado escándalo del video sexual que filmó con su exnovio Ray J.

“Realmente estoy aquí esta noche por Tom. No iba a venir esta noche, pero ya que no estoy aquí como la cita de Tom, todavía hay una buena oportunidad de que pueda”, también mencionó como parte de su breve acto en el escenario.

Además, Kim Kardashian aprovechó la oportunidad para comparar a Brady con su ex madrastra, Caitlyn Jenner, una figura pública que ha sido campeona olímpica y que ha tenido una destacada transición de género.

“Sé que la transición de la NFL debe haber sido realmente difícil, pero creo que mi padrastro es un gran ejemplo para ti”, comentó para aludir a Jenner como un modelo a seguir en el terreno de los cambios significativos de vida después del deporte. Kardashian continuó: “Es una de las mejores atletas del mundo, que ha demostrado que puedes hacer cualquier cosa en este próximo capítulo de tu vida”.

La noche no solo fue repleta de bromas dirigidas a otros sino que también vio a Tom Brady devolver algunas de estas bromas a Kardashian, incluida una referencia a su exesposo, el polémico rapero Kanye West. “Sé que Kim estaba aterrada de estar aquí esta noche. No por esto, sino porque sus hijos están en casa con su papá”, bromeó Brady, provocando una mezcla de sorpresa y risas entre el público.

Kim Kardashian se separó de Kanye West en 2022 después de seis años, y poco tiempo después, tuvo una breve relación con el comediante Pete Davidson. Además, fue relacionada recientemente con el jugador de la NFL Odell Beckham Jr.

El encuentro de Kim Kardashian y Bianca Censori

En marzo de este año, Kanye West organizó la Vultures Listening Party, marcando el lanzamiento de la segunda parte de su álbum Vultures. Sin embargo, lo que realmente dominó las conversaciones en línea no fue precisamente su música, sino la notable reunión entre su nueva compañera, Bianca Censori, y su exesposa, Kim Kardashian, durante la celebración.

Se observó una atención particular a la apariencia de ambas, con algunos llegando incluso a comentar sobre el supuesto parecido entre ellas. Dentro del evento, se destacó la actuación de Censori, quien fue vista filmando la actuación de West, así como la presencia de los cuatro hijos del rapero con Kardashian: Chicago, Psalm, North y Saint.

A pesar de las críticas, se ha reportado que la socialité busca mantener una relación amistosa y respetuosa con Censori, aunque se muestra crítica hacia algunas de sus elecciones de moda, especialmente en presencia de los niños.

Por otro lado, Kanye West ha defendido las elecciones de vestuario de su esposa actual y su derecho a compartir imágenes de ella en redes sociales, argumentando que busca su felicidad personal y la de su esposa por encima de la opinión pública. En contraposición, durante su matrimonio con Kim Kardashian, el artista tuvo una notable influencia en las elecciones de moda de Kim, quien ha reconocido cómo la visión estética de West transformó su propio estilo.