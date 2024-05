Infección por rotavirus: cuáles son las causas y síntomas

El rotavirus se puede presentar en cualquier época del año. (CDC)

El rotavirus es un virus muy contagioso que causa diarrea. Antes de que se creara una vacuna, la mayoría de los niños sufría al menos una infección por esta causa antes de cumplir 5 años. Si bien las infecciones por rotavirus no son agradables, por lo general, se pueden tratar en casa mediante un mayor consumo de líquidos para evitar la deshidratación. En algunos casos, la deshidratación grave requiere la administración de líquidos a través de una vena (de forma intravenosa) en el hospital. La buena higiene, como lavarse las manos regularmente, es importante. Sin embargo, la vacunación es la mejor forma de prevenir infecciones por rotavirus.

Cuáles son los síntomas del rotavirus

De acuerdo con Mayo Clinic, la infección por rotavirus, en general, se inicia en el plazo de los dos días posteriores a la exposición al virus. Los síntomas iniciales son fiebre y vómitos, seguidos por tres a siete días de diarrea acuosa. La infección también puede causar dolor abdominal. En los adultos sanos, la infección por rotavirus puede causar solo signos y síntomas leves o ninguno en absoluto.

Cuándo consultar al médico

Llama al médico en las siguientes situaciones:

Diarrea durante más de 24 horas

Vomita con frecuencia

Elimina heces alquitranadas o negras, o heces con sangre o pus

Tiene una temperatura de 102 grados Fahrenheit (38,9 grados Celsius) o superior

Parece cansado, irritable o adolorido

Presenta signos o síntomas de deshidratación, como sequedad bucal, llanto sin lágrimas, poca cantidad o ausencia de orina, somnolencia inusual o ausencia de respuesta

Si eres una persona adulta, llama al médico en las siguientes situaciones:

No puedes retener líquidos en el estómago durante 24 horas

Has tenido diarrea durante más de dos días

Observas sangre en el vómito o en las deposiciones

Tienes una temperatura por encima de los 103 grados Fahrenheit (39,4 grados Celsius)

Presentas signos o síntomas de deshidratación, como sed excesiva, sequedad bucal, poca cantidad o ausencia de orina, debilidad intensa, mareos al estar de pie o aturdimiento

Uno de los síntomas comunes entre los pacientes que tiene alguna infección por rotavirus es la fiebre (Getty Images)

Factores de riesgo

Las infecciones por esta causa son frecuentes en los niños de entre 3 y 35 meses, en particular entre los que frecuentan entornos de cuidado de niños. Los adultos de edad avanzada y los adultos que trabajan en centros de cuidado de niños también tienen mayor riesgo de infección. En Estados Unidos, el riesgo de rotavirus es mayor durante el invierno y la primavera.

Diagnóstico

Muchas enfermedades causan diarrea. Por eso, si bien el rotavirus se suele diagnosticar en función de los síntomas y una exploración física, se puede analizar una muestra de heces para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento

Según Mayo Clinic, no hay tratamiento específico para la infección por rotavirus. Los antibióticos y los antivirales no funcionan cuando hay se presenta esta infección. Generalmente, desaparece dentro de tres a siete días. La prevención de la deshidratación es el mayor problema. Para prevenir la deshidratación mientras el virus cumple su ciclo, bebe mucho líquido Si tu hijo tiene diarrea grave, consulta al médico acerca de ofrecerle un líquido de rehidratación oral como Pedialyte o Enfalyte, especialmente si la diarrea dura más de unos días. Para los niños, un líquido de rehidratación puede reponer los minerales perdidos con más eficacia que el agua u otros líquidos. La deshidratación grave puede requerir la administración de líquidos intravenosos en el hospital. Los medicamentos antidiarreicos no se recomiendan para una infección de rotavirus.