UE.- Calviño dice que la negociación del fondo de recuperación es "igual de complicada" que antes de su derrota

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha descartado este viernes que su derrota en la votación para presidir el Eurogrupo vaya a complicar a España la negociación europea sobre el fondo de recuperación, que será "exactamente igual de difícil" que antes de haber sido superada por su rival irlandés, Paschal Donohoe.



"La negociación va a ser muy complicada y es exactamente igual de complicada hoy que anteayer", ha expresado en declaraciones a la prensa después de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).



Calviño ha desvelado además que esta mañana ha recibido una llamada de Donohoe en la que el irlandés ha trasladado a la española su "aprecio"y "respeto" y para pedir que trabajen "juntos" durante su mandato. "Esta aproximación transversal es la que yo he venido defendiendo", ha revindicado, para después apuntar que no cree en una Europa "basada en clubes, en prejuicios o en etiquetas".



"Entre todos trabajar juntos para llegar a los acuerdos necesarios y salir adelante lo mejor posible", ha defendido la vicepresidenta. A su juicio, no es "fructífero" seguir "dando vueltas" a su derrota de este jueves porque "la decisión ha sido tomada".



En cualquier caso, Calviño ha recordado que el Eurogrupo es un órgano informan en el que no se tratan cuestiones legislativas, por lo que todos los aspectos relativos al fondo de recuperación se debatirán en el Ecofin, el foro formal en el que participan todos los ministros de Finanzas de la UE y no sólo los del euro.



Por eso, ha preferido no establecer un "vínculo directo" entre la elección del irlandés Donohoe como presidente del Eurogrupo y "la forma en que se aborde el plan de recuperación para el conjunto de la UE", que "se discute en otros foros".



Preguntada precisamente por la nueva propuesta que ha presentado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, tanto para el fondo de reconstrucción como para el presupuesto de la UE a largo plazo (MFF), la vicepresidenta ha apostillado que no ha estudiado "el detalle" de la misma todavía.



"Es una base que servirá como paquete para la discusión de los líderes (en la cumbre de los días 17 y 18), la vamos a analizar en detalle y se definirá cuál es la posición de nuestro país después de haber podido considerar todos los matices y detalles que contiene", ha apuntado.



Aunque mantiene el tamaño del fondo (750.000 millones) y la proporción de transferencias y prestamos (500.000 millones y 250.000 millones, respectivamente), el planteamiento de Michel recoge un mayor control de las ayudas al requerir que una mayoría de los países den luz verde a los programas nacionales de reformas.