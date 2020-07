Collin Morikawa comienza de líder; Niemann, a cuatro golpes, el mejor latino

En la imagen, el golfista estadounidense, Collin Morikawa. EFE/EPA/CRAIG LASSIG/Archivo

Dublin (Ohio, EE.UU.), 9 jul (EFE).- El estadounidense Collin Morikawa se erigió en el líder provisional del torneo Workday Charity Open del PGA Tour al completarse este jueves la primera ronda y realizar un recorrido de 65 golpes, siete bajo el par.

Morikawa, de 23 años, que ocupa el puesto 27 en la clasificación mundial, acabó la jornada en el Muirfield Village Golf Club, de Dublin (Ohio), con un eagle -primero del torneo-, seis birdies y un bogey que hizo el decimoctavo hoyo, que le costó empañar su gran labor realizada en la sesión de la tarde.

El líder provisional del torneo, que reparte premios por valor de 6,2 millones de dólares, estuvo brillante con los golpes desde el green y el manejo de putter fue especialmente eficaz y agresivo en los momentos decisivos.

"Tuve confianza desde el inicio y eso se notó en la manera como definí cuando estaba en el green", declaró Morikava, el nativo de Los Ángeles que está dentro del grupo de las nuevas promesas del golf estadounidense.

El canadiense Adam Hadwin, de 32 años, entregó tarjeta de 66 golpes (-6), que lo dejaron a uno del líder, mientras que el japonés Hideki Matsuyama, encabezó la lista de los cuatro jugadores que acabaron el recorrido con 67 golpes (-5) y comparten el tercer lugar.

El canadiense Nick Taylor y los estadounidenses Zach Johnson y Adam Long, son los otros tres jugadores que entregaron el mismo registro que Matsuyama.

El estadounidense Justin Thomas, con 68 golpes (-4), lidera la lista de 11 jugadores que comparten el séptimo puesto.

En cuanto a la participación latinoamericana y española, el chileno Joaquín Niemann, con tarjeta firmada de 69 golpes (-3) se ubicó en el puesto 18 que comparte con otros 17 jugadores.

Niemann, que no participó la pasada semana en la competición del PGA Tour, logró cuatro birdies e hizo un bogey, decimocuarto hoyo, al darle demasiado fuerte a la bola.

Pero el joven golfista chileno se queda con opciones de hacer el corte en la segunda ronda que se va a disputar el viernes en el mismo escenario.

El argentino Fabián Gómez confirmó que está en buen momento de juego y al firmar tarjeta de 70 golpes (-2) se quedó con posibilidades de superar el corte junto con Niemann al ocupar el puesto 36 que comparte con otros 12 jugadores.

Más complicado lo tiene el venezolano Jhonattan Vegas que hizo un recorrido de 72 golpes (par), el mismo que aportó el golfista español Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, que descansó la pasada semana, pero no ha recuperado todavía su mejor nivel de juego.

Rahm no mostró que el descanso mejorase su rendimiento en el campo y volvió a estar inconsistente durante todo el recorrido que lo comenzó con un bogey.

Aunque logró en el quinto su primer birdie, en el sexto y séptimo hoyos firmó un doble bogey y otro bogey, respectivamente, que lo dejaron en desventaja, a pesar de acabar la primera mitad del recorrido con un birdie.

Lo que le permitió tener mayor confianza para hacer la segunda mitad del recorrido, especialmente a partir del hoyo 14 cuando logró tres birdies consecutivos, pero un nuevo bogey en el decimoséptimo le impidió tener mejor puntuación de cara a poder luchar por superar el corte este viernes.

Por su parte, el argentino Emiliano Grillo no tuvo la misma inspiración que su compatriota Gómez y deberá protagonizar una remontada de lujo si quiere hacer el corte tras entregar cartulina de 74 golpes (+2), los mismo que registró el mexicano Carlos Ortiz.

Aunque peor le fue al colombiano Sebastián Muñoz, quien acabó el recorrido con un registro de 79 golpes, siete sobre el par, que lo deja sin ninguna posibilidad de poder hacer el corte este viernes.