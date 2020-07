Rusia.- Un familiar de Putin, elegido presidente de un partido anticorrupción ruso

09/06/2020 El presidente de Rusia, Vladimir Putin POLITICA INTERNACIONAL Alexei Nikolsky/Kremlin/dpa



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El empresario Roman Putin, familiar del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido elegido presidente del partido político Personas contra la Corrupción, cuyo objetivo es luchar contra la corrupción en el país.



Según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik, Roman Putin, hijo de Igor, un primo del mandatario ruso, se presentará con el partido a las elecciones regionales rusas, previstas para septiembre, y también a las elecciones a la Duma, donde el partido no tiene representación.



"Con el nombramiento de un emprendedor exitoso, una figura pública y política, el partido conseguirá un nuevo ímpetu en el desarrollo de sus actividades anticorrupción y la implementación de varios proyectos sociales", ha indicado el jefe del Consejo del partido, Grigoriy Anisimov, en un comunicado recogido por 'The Moscow Times'.



De acuerdo con la web de la formación política, su meta es "luchar contra las consecuencias de y, sobre todo, las causas de la corrupción".



Roman Putin, como el presidente de Rusia, es un exempleado del Servicio Federal de Seguridad ruso. También es el director de una empresa llamada Putin Consulting Ltd y el jefe de la junta de la Fundación Rusa de Investigación Básica. En marzo, lanzó el partido político Personas de Negocios, de corte conservador y enfocado a los pequeños negocios y los emprendedores.