Campeón panamericano dice que el reto es ser positivo pese a las noticias de Brasil

Madrid, 25 jun (EFE).- El brasileño Hugo Calderano, campeón panamericano de tenis de mesa y numero seis de la clasificación mundial, ha asegurado que "el mayor reto" durante las jornadas de confinamiento debido al coronavirus ha sido "seguir las noticias de lo que ocurría en el mundo, especialmente en Brasil, y mantener una actitud positiva ante lo que venga después".

En unas declaraciones al portal del Comité Olímpico Internacional (COI) desde Alemania, donde Calderano vive y se entrena, el tenismesista nacido hace 24 años en Río de Janeiro aseguró que su objetivo es ganar una medalla olímpica en los Juegos de Tokio y que, en lo estrictamente deportivo, su rutina de trabajo "no se ha visto profundamente afectada", porque dispuso de una mesa para prepararse en casa y desde hace un mes volvió a practicar en su club.

En cuanto al aplazamiento a 2021 de los Juegos, Calderano se sintió "frustrado al principio", pero pronto entendió que "no había otra opción, considerando lo que estaba pasando en el mundo".

"Me las arreglé para ser positivo y estar motivado para entrenar", añadió.

Aunque echa de menos competir, aseguró que no tener que hacerlo le ha permitido "trabajar en aspectos para los que habitualmente no hay tiempo".

El campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 comentó que, cuando se decretó el confinamiento, su madre estaba visitándole en Alemania y ya no pudo regresar a Brasil, por lo que para él ha sido "un bonus" tenerla al lado después de diez años de vivir separados.

Calderano saltó a la élite del tenis de mesa mundial con su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. El año pasado sumó sus mejores resultados, con los títulos en los Juegos y la Copa panamericanos y, con su club, TTF Ochsenhausen, la liga y la copa alemanas.

Sobre la posibilidad de que el aplazamiento de Tokio 2020 le permita preparar mejor su objetivo de subir al podio, el brasileño afirmó: "Probablemente. Con toda seguridad haré el mejor uso posible de este tiempo extra".

"En este momento, mi esperanza es que el mundo puede batir al nuevo coronavirus y que los Juegos puedan seguir adelante como estaba planeado", destacó.