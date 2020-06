Exasesor de Trump dice que norcoreano Kim debe reírse del presidente de EEUU

El exasesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton dijo este domingo que piensa que el líder norcoreano Kim Jong Un debe "reírse mucho" de la percepción que el mandatario Donald Trump tiene de su relación.

Bolton dio a la cadena ABC News su primera entrevista antes de la publicación el martes de su ya controvertido libro de memorias, que contiene duras alegaciones contra Trump.

Cuando la periodista Martha Raddatz le preguntó si Trump "realmente cree que Kim Jong Un lo ama", Bolton dio esa respuesta.

"Creo que Kim Jong Un debe reírse mucho de esto", dijo Bolton. "Estas cartas que el presidente ha mostrado a la prensa (...) son escritas por algún funcionario" norcoreano.

"Pero aún así el presidente las ve como evidencia de esa profunda amistad", dijo.

Bolton también dijo que no considera que Trump esté apto para ser presidente y que espera que sea un mandatario de solo un periodo. Aunque aseguró que no votará por él ni por el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

La administración Trump intentó frenar la publicación del libro de Bolton, pero un juez estadounidense se negó el sábado a bloquearlo, al asegurar que ya era muy tarde para emitir una orden al respecto.

El libro "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió), es el retrato que hace Bolton de sus 17 meses junto a Trump, antes de ser despedido en septiembre pasado.

En la entrevista, Bolton dijo sin embargo que había renunciado y que la gota que derramó el vaso para él fue que Trump invitara a los talibanes a Camp David durante las negociaciones de paz afganas.

En su libro, el exconsejero asegura también que Trump "suplicó" a su par chino, Xi Jinping, durante las negociaciones comerciales que aumentara las compras de productos agrícolas estadounidenses con el fin de ganar votos en la votación que decidirá su reelección.

También respalda las acusaciones que recayeron sobre Trump el año pasado sobre la supuesta presión ejercida ante Ucrania para sacar a luz información que perjudicara a Biden.

Legisladores tanto republicanos como demócratas han criticado a Bolton por publicar su libro, asegurando que en cambio tenía que haber aportado esa información durante el proceso de "impeachment" contra Trump.

