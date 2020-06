ONG protestan virtualmente por feminicidios en El Salvador y exigen cifras

Diversas entidades no gubernamentales y feministas convocaron a una protesta virtual para las 18.00 hora local (00.00 GMT) e invitaron a utilizar las etiquetas #NosotrasTenemosOtrosDatosSV #NiUnaMenos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 5 jun (EFE).- Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer protestaron este viernes vía Twitter contra los feminicidios registrados en El Salvador en los últimos meses y exigen al Gobierno central estadísticas reales de este problemática.

Diversas entidades no gubernamentales y feministas convocaron a una protesta virtual para las 18.00 hora local (00.00 GMT) e invitaron a utilizar las etiquetas #NosotrasTenemosOtrosDatosSV #NiUnaMenos.

La actividad, convocada en Twitter porque los salvadoreños aún no pueden salir a la calle por la cuarentena decretada por la COVID-19, se realizó luego de que el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, informara al presidente Nayib Bukele que los feminicidios han disminuido un 61 % en este país, considerado uno de los más violentos para las mujeres.

"O sea que las mujeres están 61 % más seguras en este Gobierno de lo que estaban en el Gobierno anterior", dijo la noche del jueves Bukele.

El mandatario también señaló que las organizaciones que dicen que la violencia hacia las mujeres ha aumentado en este Gobierno "no defienden a las mujeres, sino al FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)", partido político que gobernó en dos períodos (2009-2014)(2014-2019).

"Están tratando de confundir a la población con los resultados", acotó el ministro Rivas.

La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos rechazó los comentarios del presidente Bukele que, según esta entidad, "deslegitiman y estigmatizan a las organizaciones de mujeres y feministas, que por años han trabajado para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en El Salvador".

De acuerdo con información de ONUMujeres El Salvador, en este país están muriendo más mujeres por la violencia que por la COVID-19, ya que la cifra de los feminicidios, al 29 de mayo pasado, superó en más de 50 % a la cifra de mujeres fallecidas por el coronavirus.

Datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indican que entre el 17 de marzo al 2 de junio del año en curso se han registrado 26 feminicidios, un aumento del 70 % respecto al año anterior.

Por su parte, la Colectiva Feminista apuntó que en lo que va de la cuarentena (por la COVID-19 que comenzó a mediados de marzo) la Fiscalía General de la República (FGR) registra 10 feminicidios y señaló que "ocultar información es invisibilizar la violencia contra las mujeres".

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 4 de mayo del presente año se han registrado 44 muertes violentas de mujeres.

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Naciones Unidas, El Salvador encabeza la lista de feminicidios en América con un porcentaje de 6,8 asesinatos por cada 100.000 mujeres.