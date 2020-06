Caciques de Brasil, preocupados por la salud indígena y las políticas de Bolsonaro

SHOTLIST MANAOS, BRASIL17 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas indígenas en una lancha rápida2. Imágenes aéreas indígenas en una lancha rápida3. Travelling hombres indígenas en una lancha rápida SÃO JOSÉ DO XINGU, MATO GROSSO, BRASIL1 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. SOUNDBITE 1 - Raoni Metuktire, líder de la comunidad indígena Kayapó (hombre, Kayapó, 9 seg.): "Con el surgimiento de esta enfermedad, el presidente Bolsonaro quiere aprovecharla y está diciendo que el indigena tiene que morir, los indigenas tienen que terminarse. Está diciendo siempre lo mismo y sigue hablando, y yo escucho y no me gusta lo que dice él como presidente de nosotros indígenas UBATUBA, BRASIL28 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Imágenes aéreas Feliciano Braga camina por su tierra UBATUBA, BRASIL27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano general playa vacía UBATUBA, BRASIL28 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Imágenes aéreas Voluntario conduce una camioneta cargada con donaciones de alimentos de la ONG del Foro de Comunidades Tradicionales a través de un camino de tierra en Cambuca9. Cambio de foco hoja al río10. Imágenes aéreas Comunidad de la tribu indígena guaraní en Río Bonito, Ubatuba UBATUBA, BRASIL27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Imágenes aéreas Los residentes de Quilombo da Fazenda, en Ubatuba, caminan cerca de una casa SÃO JOSÉ DO XINGU, MATO GROSSO, BRASIL1 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 12. SOUNDBITE 3 - Raoni Metuktire, líder de la comunidad indígena Kayapó (hombre, Kayapó, 22 seg.): "¡No! Esto no puede suceder, nuestra tierra debe existir, nuestra tierra seguirá existiendo, las tierras que ya están demarcadas no pueden ser invadidas por los invasores. Y aquellas tierras que aún no están demarcadas, el presidente tiene que demarcarlas, para que mi pueblo viva en ellas y se sienta bien viviendo allí. Eso es lo que pienso como líder" UBATUBA, BRASIL28 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano medio cartel14. Cambio de foco hoja al río15. Imágenes aéreas Ivanildes Kerexu y su esposo y sus dos hijas cruzan un puente de madera suspendido16. Plano general Caiçara women carry bags of donated food FEIJO, ACRE, BRASIL4 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 17. SOUNDBITE 4 - Ninawá Inu Huni Kui, Leader of Huni kui tribe (hombre, Portuguese, 15 seg.): "Precisamos urgentemente de conseguir testes rapidos para fazer testes nas communidades que estao sentidos os sintomas para poder separar as pessoas do COVID nas familias para que eles nao contaminam toda a familia. FEIJO, ACRE, BRASIL UBATUBA, BRASIL PARATY, ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL 4 DE JUNIO DE 2020 28 DE MAYO DE 2020 27 DE MAYO DE 2020 FUENTE: AFPTV 18. Plano de apoyo: Mosaico / Mosaico Las mujeres de Caiçara llevan bolsas de comida donada / los niños de Quilombola juegan en el pueblo de Campinho, en Paraty UBATUBA, BRASIL27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano general el letrero dice "Picinguaba cerrado a los visitantes, date la vuelta y vete" en Ubatuba20. Imágenes aéreas Barco de pesca en las aguas frente a la aldea de Picinguaba Caiçara, en Ubatuba UBATUBA, BRASIL28 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 21. Plano medio Voluntarios descargan comida de la camioneta22. Plano medio hombre Caiçara recoge una bolsa de comida donada23. Plano general El hombre de Caiçara recoge una bolsa de comida donada24. Plano general Las mujeres Caiçara llevan bolsas de comida donada UBATUBA, BRASIL27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 25. Plano medio Caiçara repara una red de pesca26. Plano general Mujer Caiçara cierra un obstáculo en Picinguaba27. Primer plano Mujer Caiçara cierra un obstáculo en Picinguaba28. Plano general hombre y niña Caiçara en el patio de su casa en Picinguaba ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EntrevistaBolsonaro "aprovecha" el coronavirus en contra de los indígenas, dice cacique Raoni Por Pascale TROUILLAUD =(Fotos archivo+Video archivo)= Río de Janeiro, 5 Jun 2020 (AFP) - El cacique Raoni, figura emblemática de la resistencia indígena en Brasil, acusa al presidente Jair Bolsonaro de "aprovechar" la pandemia de coronavirus para impulsar proyectos que suponen la desaparición de los pueblos originarios."El presidente Bolsonaro quiere aprovechar [la pandemia] y dice que el indígena tiene que morir, que los indígenas tienen que acabar", afirmó Raoni Metuktire, jefe de los kaiapós, en una entrevista con la AFP hecha desde su aldea en la Amazonía.Este defensor incansable de los derechos de su pueblo, de 90 años, no usa circunloquios para denunciar a Bolsonaro y ha llegado a pedir la renuncia del presidente ultraderechista, quien ha hecho varios comentarios despectivos sobre los indígenas.El coronavirus ya ha dejado más de 34.000 muertos en Brasil, un país de 210 millones de habitantes, pero "el presidente Bolsonaro no piensa en nosotros, los nativos", acusa el cacique.Raoni menciona "la precariedad de la atención médica" de su pueblo, cuya mortalidad es dos veces mayor que el resto de la población, afectando a niños e incluso bebés, debido a una inmunidad más débil."Las autoridades nunca pensaron en transportar a un nativo para tratarlo en un hospital en Brasilia, para que pueda regresar, una vez curado, a su aldea", dispara el anciano cacique, con su tocado de plumas amarillas y su gigantesco disco labial."No sabemos qué piensan [en Brasilia] acerca de las mejoras de nuestra salud como pueblo indígena, hasta ahora no he oído hablar de eso", insiste. - "No dejo que nadie vaya a las ciudades" - "Esta enfermedad es muy peligrosa. Ya empezó a matar a gente de mi pueblo en cada región", lamenta Raoni, que está confinado en la aldea Metuktire, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste)."No me muevo de mi aldea, espero al fin de la pandemia", afirma Raoni, que durante su vida ha recorrido el mundo para abogar por su causa ante jefes de Estado."Me preocupo mucho por mi pueblo. Les pido que se queden en la aldea, no estoy dejando que nadie vaya a la ciudad", explica el cacique, en lengua kaiapó."Algunos no me entienden y siguieron yendo a la ciudad, como mis allegados de la aldea de Kateté, hasta que llevaron el virus a sus aldeas, Lo mismo ocurrió en Goritire", igualmente en el estado de Pará (norte), donde "hubo cinco muertos" de covid-19, añade.La ONG francesa Planète Amazone logró recaudar ya dos tercios de los 60.000 euros pedidos para asegurar el autoconfinamiento de las comunidades indígenas.Pero los proveedores bloquean desde hace tres semanas diez toneladas de productos básicos de alimentación e higiene para los kaiapós, según esa organización, cuyo presidente Gert-Peter Bruch denuncia "un aumento de la burocracia criminal", que obliga a los indígenas a ir a las ciudades para procurarse todo lo que les hace falta para vivir.Del mismo modo, el suministro de medicamentos por parte de las ONG a los nativos se vio complicado por una circular de Brasilia el 20 de mayo.Según la APIB (Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil), al menos 211 indígenas han muerto por el coronavirus y hay por ahora 2.178 casos de contaminación. - Demarcación de tierras - La "enfermedad inesperada" impidió que Raoni fuera a Brasilia a defender otra causa esencial de los nativos: la demarcación de sus tierras.El cacique quería encontrar al director de la Funai, un organismo público responsable de los asuntos indígenas.Una reciente ordenanza de la Funai autoriza con efecto inmediato el desmantelamiento de 237 tierras indígenas que aún no han sido demarcadas por decreto presidencial.Son unas tierras que ocupan una superficie similar a la de Portugal, que pueden ahora ser ocupadas y desmembradas. "¡No, eso no es posible!", protesta el cacique."Nuestra tierra no puede ser ocupada por invasores", agricultores, madereros y mineros ilegales."Y él, como presidente", agrega sobre Jair Bolsonaro, "debe delimitar las tierras que aún no están delimitadas, para que mi pueblo viva y se sienta bien allí"."La Funai pertenece a los indígenas. No puede hablar en contra nuestra (...). Debe hacer su trabajo y delimitar las tierras indígenas que aún no lo están". pt/lg/jm/js/rsr ------------------------------------------------------------- El cacique brasileño Ninawa, enfermo de covid-19, se preocupa por su pueblo =(Video+Fotos archivo)= Río de Janeiro, 5 Jun 2020 (AFP) - En el extremo noroeste de Brasil, el cacique Ninawa ve con preocupación el avance del nuevo coronavirus entre su pueblo huni kui. A pesar de estar él mismo enfermo de covid-19, habló con la AFP sobre sus preocupaciones. Su comunidad de 15.000 miembros vive en el estado de Acre, en la frontera con Perú, y está dividida en 104 aldeas, a menudo sumamente aisladas, en la selva amazónica. AFP conversó con el cacique Ninawa Inu Huni Kuin a través de la aplicación Zoom. PREGUNTA - ¿Cuál es la situación de los huni kui frente al coronavirus? RESPUESTA - Hemos registrado 19 contagios y cinco muertes. A veces estamos en áreas aisladas, sin carreteras, solo accesibles por barco o avión. No contamos con el apoyo del gobierno federal ni de las autoridades del estado [de Acre]. La situación es muy peligrosa porque Acre no tiene estructuras [sanitarias] adecuadas para ayudar a las aldeas contaminadas.Esta es la razón por la que estamos en contacto con Médicos Sin Fronteras e instituciones que nos puedan brindar apoyo.Necesitamos urgentemente pruebas rápidas para aquellos que presentan síntomas y poder separar a los infectados con covid-19 de sus familias, para que no infecten a todos. Pero como [las pruebas rápidas] no llegan, estamos muy preocupados porque la próxima semana, el próximo mes, la contaminación será muy importante dentro de nuestra comunidad. Además, tenemos pueblos cercanos a las ciudades, y estos son los más vulnerables. Muchos indígenas pasan el tiempo en las ciudades para poder alimentarse, pero ahora que están confinados ya no pueden comprar comida y se enfrentan la escasez de alimentos. P - ¿Cómo reaccionaron los miembros de su tribu?R- Mucha de mi gente no creía que el coronavirus fuera una enfermedad muy grave, que pudiera matar, pero con los primeros casos de contaminación y las primeras muertes entendieron que esta enfermedad era peligrosa. Hoy están reaccionando positivamente. Permanecen confinados, ya no van a la ciudad y no se reagrupan. Los que están en la ciudad hacen cuarentena antes de regresar a su aldea. Y nos ha preocupado el aumento de la contaminación en la región. Los pueblos indígenas son vulnerables, tienen una inmunidad muy baja. Se le pide a la comunidad que use la medicina tradicional para fortalecer la inmunidad. Y cuidamos mucho a los ancianos, a los niños y a las mujeres embarazadas. P - ¿Cuál fue su propia experiencia con la enfermedad? R- Yo me contagié por contacto con personas infectadas mientras trabajaba para coordinar el apoyo a los nativos más expuestos al coronavirus. Inmediatamente me aislé. Estoy recibiendo tratamiento de un médico, pero también tomo té y baños con hierbas tradicionales para fortalecerme física y mentalmente. Pasé momentos terribles. El coronavirus es un virus muy poderoso. Tenía fiebres muy altas, tos, dolor de cabeza, diarrea, dolor de estómago y en todo el cuerpo. Durante varios días no estuve bien. Ahora estoy mejor, me estoy recuperando para poder luchar por mi pueblo y movilizar la ayuda contra este virus.pt-fp/dg/js/yow -------------------------------------------------------------