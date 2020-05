Jugadores quieren reanudar las actividades, pero el sindicato pide seguridad

Los equipos esperan que la liga emita antes del 1 de junio una guía para reanudar las actividades. EFE/Warren Toda/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 26 may (EFE).- Aunque prácticamente todos los profesionales de la NBA quieren salir nuevamente a jugar, "necesitan cierto nivel de certeza" ante la pandemia del coronavirus, declaró este martes Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA).

La directiva destacó que es "abrumador" el sentimiento de querer volver a los campos de juego y de reanudar la temporada de la NBA 2019-20, lo cual podría ser a finales del próximo mes en un sitio llamado "burbuja" en Wide World of Sports de Disney, en Orlando (Florida).

Pero indicó que "los jugadores necesitan cierto nivel de certeza. Creo que todos lo necesitan".

Roberts explicó que planea hablar con jugadores de los 30 equipos durante la próxima semana y evaluar su reacción a los planes de reapertura de la NBA, brindando tantos detalles como sea posible sobre cómo la liga buscará mitigar el riesgo de contraer el coronavirus, primero en campos de entrenamiento y luego en el complejo de 228 acres (un kilómetro), en Orlando.

Un grupo de trabajo de la NBA y el sindicato de jugadores ha estado negociando planes para la reanudación de la temporada de la NBA, que se suspendió el 11 de marzo, cuando el pívot de los Jazz de Utah, el francés Rudy Gobert, dio positivo por coronavirus.

Los equipos esperan que la liga emita antes del 1 de junio una guía para reanudar las actividades.

La junta de gobernadores de la NBA tiene una reunión este viernes que se espera que brinde mayor claridad sobre los planes de regreso, y Roberts cree que el sindicato podrá reforzar esos planes.

Roberts insistió en que la asociación de jugadores no necesariamente tiene que votar sobre los planes de la liga, "pero si pensáramos que necesitáramos un voto, lo llevaríamos a cabo".

Roberts subrayó que ha estado alentando a la liga a proporcionar tantos detalles como pueda para que los jugadores tengan la capacidad de reaccionar de manera positiva a esos planes.