Llevan al hospital al exministro boliviano de Salud investigado por corrupción

El exminsitro de Salud Marcelo Navajas (d), es llevado a su audiencia cautelar por supuesta participación en el proceso de contratación para la compra de respiradores en España, el pasado viernes 22 de mayo del 2020 en la Paz (Bolivia). EFE/STRINGER

La Paz, 26 may (EFE).- El exministro de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue trasladado de emergencia a un hospital desde un penal en La Paz, donde cumple detención preventiva por un caso de supuesta corrupción, tras sufrir una descompensación.

Navajas, de 62 años, fue trasladado de madrugada hora local al hospital Los Andes, en la zona sur de La Paz, luego de sufrir una descompensación por problemas cardíacos.

"Va a ser objeto de valoración médica, lo que indican es que tiene insuficiencia cardíaca y una hipertensión arterial, por ese motivo se lo ha trasladado y cuando esté en mejores condiciones, se lo va a volver a trasladar al penal", explicó a los medios el director nacional de Régimen Penitenciario, Clemente Silva.

El director señaló que los médicos del régimen penitenciario realizarán una valoración sobre la salud de Navajas, para luego hacer un informe sobre su situación.

Silva indicó que Navajas, cuando vuelva al penal de San Pedro, deberá cumplir catorce días de aislamiento en "una zona de contención", proceso que se realiza con "todo privado de libertad" para prevenir coronavirus.

El viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, recordó que el exministro tiene una salud "complicada", con una insuficiencia cardíaca crónica e hipertensión arterial, a la vez que apuntó que como cualquier reo está con vigilancia en la clínica privada a la que fue trasladado.

Navajas ingresó al penal de San Pedro este lunes en prisión preventiva por tres meses, junto a otros tres investigados por un caso de supuesta corrupción en la compra con sobreprecio en España de unos respiradores para pacientes con COVID-19.

Los otros detenidos preventivamente por seis meses son el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como "testigo clave" Luis Fernando H.

La abogada del exministro, Rosario Canedo, informó de que presentó un memorial a la Fiscalía para que se haga una valoración médica a Navajas, por el riesgo que supondría tenerlo en la cárcel por la enfermedad crónica del corazón que padece.

El caso se refiere a una compra con supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.

El contrato es cuestionado por el coste pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del exministro sin que fuera preceptiva.

Bolivia pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.