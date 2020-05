Rosalía conquista la portada de "Elle" en EE.UU. como la artista del verano

Fotografía cedida por Hachette Filipacchi Media U.S., Inc. que muestra a la cantante española Rosalía en la portada de la revista Elle. La cantante española Rosalía fue la artista elegida por la versión estadounidense de la revista "Elle" para protagonizar su portada de la edición del verano, además de dedicarle el reportaje central del número para ahondar en la visión de la estrella sobre la moda y la música para los próximos tres meses. EFE/ Hachette Filipacchi Media U.S., Inc.

Miami, 19 may (EFE).- La cantante española Rosalía fue la artista elegida por la versión estadounidense de la revista "Elle" para protagonizar su portada de la edición del verano, además de dedicarle el reportaje central del número para ahondar en la visión de la estrella sobre la moda y la música para los próximos tres meses.

La propia artista se encargó de publicar este martes en sus redes sociales una imagen de la tapa con el comentario: "Woooow, qué gran honor, soy la portada de 'Elle' en Estados Unidos de este raro verano de 2020, pero que iluuuuu", dijo.

Esta fotografía que inmortaliza a la cantante en una de las principales publicaciones de estilo de vida del mundo estuvo cargo de Zoey Grossman, quien también fue la encargada de retratar a Dua Lipa para una edición anterior de la publicación.

Rosalía es, además, el centro del artículo principal titulado "El poder sanador de la música".

En dicha entrevista, hecha casi en su totalidad en Los Ángeles (EE.UU.) días antes de que comenzaran las medidas de confinamiento por el coronavirus, se hace un repaso por la carrera de la española, su disciplina y el control que la han convertido, según "Elle", en la "artista pop emergente del momento".

Se trata del mismo tono de admiración que Rosalía ya ha despertado en otros medios estadounidenses como la revista dominical de The New York Times y en Billboard, donde también conquistó su tapa.

Además de esta portada, "Elle" estrenó hoy un video en su canal de YouTube en el que la cantante de "Con Altura" participa en un juego de asociación entre palabras y canciones.

Ante "Beso", la española entonó "Bésame mucho", por ejemplo, para luego hacer un recorrido según la dinámica por sus propias canciones y otras de Shakira, Ozuna, Jhay Cortez o Whitney Houston.

Desde Miami, donde la artista decidió permanecer en la casa de su mánager Rebeca León, Rosalía agregó algunas reflexiones sobre su proceso interno durante las primeras semanas del aislamiento social.

Aparte de la lejanía de su familia, lo que ha tenido más impacto en ella es "el tener que parar de golpe", según confesó.

"Soy una persona que siempre tiene varios proyectos en marcha y estoy viajando por todos lados. Lo que cambió en mí fue darme cuenta que hay cosas que pueden dejar de existir de un día para otro", concluyó.