EE.UU. invierte millones para recuperar fabricación de medicinas

(Bloomberg) -- La Administración Trump planea inyectar millones de dólares para producir más medicamentos en EE.UU., a medida que la pandemia de coronavirus aumenta las preocupaciones de larga data sobre la fragilidad de la cadena mundial de suministro de medicamentos.

El martes, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA, por sus siglas en inglés) otorgó un contrato de US$345 millones a un grupo liderado por la compañía farmacéutica Phlow Corp., con sede en Virginia, para fabricar medicamentos que han escaseado. BARDA es una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, por sus siglas en inglés) que se encarga de desarrollar contramedidas médicas para emergencias.

Alrededor del 80% de los ingredientes activos de los medicamentos tomados en EE.UU. provienen del extranjero, principalmente de India y China. Un aumento en la demanda de algunos medicamentos y suministros durante la pandemia ha aumentado las preocupaciones sobre la escasez en EE.UU. BARDA convirtió la producción habitual de medicamentos y vacunas para luchar contra la covid-19 en una prioridad en marzo, parte de un esfuerzo más amplio para facilitar que las empresas produzcan en EE.UU. en lugar de hacerlo en países con menores costos laborales.

“Al trabajar con el sector privado, el HHS está dando un paso significativo para reconstruir nuestra capacidad doméstica de protegernos de las amenazas a la salud mediante el uso de ingredientes de fabricación estadounidense y la creación de nuevos empleos estadounidenses en el proceso”, dijo el secretario del HSS, Alex Azar, en un comunicado el martes.

Antes de que la covid-19 enfermara a millones de personas en todo el mundo y cerrara gran parte de la economía mundial, los formuladores de política ya estaban preocupados por el creciente dominio de China en la cadena de suministro farmacéutico. Un funcionario del Pentágono dijo a un panel asesor del Congreso de Estados Unidos y China en agosto que el tema es un riesgo de seguridad nacional.

Desde entonces, la pandemia ha resaltado cómo las perturbaciones en el comercio pueden interrumpir el suministro de medicamentos en Estados Unidos. En las primeras etapas del brote, la capacidad de China para fabricar medicamentos se vio obstaculizada, ya que puso en práctica cuarentenas de gran alcance. India bloqueó temporalmente la exportación de algunos medicamentos para garantizar que sus propios ciudadanos tuvieran suficiente.

Los funcionarios de BARDA dicen que la agencia planea invertir mucho en esfuerzos que traerían más producción de medicamentos a Estados Unidos.

“BARDA espera hacer inversiones estratégicas y sustanciales en esta área”, dijo Gary Disbrow, director de la agencia en funciones, en un correo electrónico. Rick Bright, el exdirector de la agencia, fue recientemente reasignado en lo que dijo fue represalia por criticar el manejo de la hidroxicloroquina por parte de la administración Trump.

