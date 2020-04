Actualiza con permiso para hacer ejercicio al aire libre ///Bogotá, 21 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Colombia, Iván Duque, amplió este lunes hasta el 11 de mayo la orden de confinamiento general por la pandemia de la covid-19, que deja casi 4.000 contagios y casi 190 muertos en el país."Hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente hasta el 11 de mayo", dijo el mandatario en una declaración desde la Casa de Nariño, sede de la presidencia.Al anunciar la segunda prórroga del encierro desde que la medida entró en vigencia el 25 de marzo -la primera iba hasta el 27 de abril-, Duque dijo que la construcción y la industria manufacturera reanudarán actividades antes si cumplen "protocolos y responsabilidad".El mandatario explicó que el permiso para esos sectores busca evitar mayores choques en una economía duramente golpeada por el confinamiento y la caída de los precios del petróleo."Estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores", afirmó. Sin embargo, aseguró que la apertura estará bajo revisión periódica y podría modificarse en caso de "afectaciones en el sistema de salud".También avaló salidas para hacer ejercicio, siempre que se practique de forma individual y "con todas las limitaciones", que no precisó.Duque destacó que se ha reducido "la velocidad de propagación" del virus, cuyo primer contagio se detectó el 6 de marzo, aunque llamó a no "cantar victoria". "Hoy no hay nadie en el mundo que sea capaz de decir cuándo se termina el coronavirus", señaló.La tasa de infección de la covid-19, que mide el número de personas contaminadas en promedio por cada enfermo, pasó de 2,5 desde la primera detección hasta ir "acercándose" a 1,0, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.En estado de emergencia desde el 18 de marzo, el país sudamericano mantiene cerradas las fronteras, restringidos los vuelos comerciales nacionales e internacionales, suspendidas las clases presenciales y prohibidos los eventos masivos, entre otras medidas.Embestida por la caída de los precios del petróleo y un desempleo del 11,2%, Colombia lanzó un plan para enfrentar la pandemia que ronda los 15.000 millones de dólares, el cual incluye créditos, subsidios a los más pobres y recursos al sistema de salud.El gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) la renovación de un crédito por 11.000 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria y ayuda internacional para asistir a los 1,8 millones de migrantes venezolanos que huyen de la crisis socioeconómica de su país.raa/yow/rsr ------------------------------------------------------------- Bolsonaro quiere que cuarentena en Brasil termine esta semanaSao Paulo, 20 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que espera que las medidas de aislamiento decididas por varios gobernadores para evitar la propagación de la covid-19 sean levantadas esta semana, pese a que la pandemia, según el ministerio de Salud, se encamina hacia su auge en el país."Espero que esta sea la última semana de esa cuarentena, de esa manera de combatir el virus, con todo el mundo en su casa. La masa no tiene cómo permanecer en su casa, con la nevera vacía", dijo el mandatario de ultraderecha ante sus seguidores al salir de su residencia oficial en Brasilia.Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia tendió a minimizar su importancia y afirma que las medidas de contención no pueden frenar la actividad económica, reemplazó la semana pasada a su ministro de Salud, que era favorable a las medidas de aislamiento vigentes ya en los principales estados del país, como Sao Paulo y Rio de Janeiro."Esas medidas restrictivas son en algunos estados excesivas, no alcanzaron su objetivo. Aproximadamente 70% de la población se va a contagiar, no tiene sentido querer huir de eso", dijo Bolsonaro el lunes.El nuevo coronavirus deja hasta el momento en Brasil 38.654 casos y 2.462 muertes, de acuerdo con datos oficiales que los expertos consideran de 12 a 15 veces inferiores al escenario real, debido a la falta de pruebas diagnósticas. Las proyecciones oficiales estiman además que la curva ascendente de contagios llegará a su tope entre mayo y junio.El domingo, Bolsonaro arengó frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia a manifestantes que pedían una "intervención militar ya, con Bolsonaro", así como el cierre del Congreso y de la corte suprema."Estoy aquí porque creo en ustedes y ustedes están aquí porque creen en Brasil", dijo el excapitán del Ejército ante la muchedumbre de varios centenares de personas.Su participación en ese acto provocó reacciones de todas las esferas políticas y judiciales, aunque el jefe de Estado afirmó este lunes que "respeta" los poderes judicial y legislativo. "Pero tengo mi opinión. No puede ser que cualquier cosa que yo diga se interprete como una agresión, como una ofensa", adujo."Aquí no hay que cerrar nada, aquí hay democracia, con [Tribunal] Supremo abierto, con Congreso abierto", dijo.En el seno del gobierno, las polémicas no se calmaron con la sustitución del ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta por el oncólogo Nelson Teich, según indicó Bolsonaro al revelar que uno de sus ministros recomendó reforzar las medidas de cuarentena multando a quienes saliesen sin motivo a las calles. "Le dije que no", especificó Bolsonaro.pr/js/gfe/dga ------------------------------------------------------------- México aprueba ley de amnistía de presos para evitar contagios por coronavirusMéxico, 21 Abr 2020 (AFP) - El Senado de México aprobó este lunes una Ley de Amnistía para quienes hayan cometido delitos no graves por primera vez y permitirá liberar a presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles del país.La norma fue aprobada con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones en el pleno de la Cámara Alta y será promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya había sido avalado por la Cámara de Diputados. Durante la sesión, los senadores utilizaron cubrebocas, caretas de acrílico y guantes. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, había dicho que la aprobación de la ley era un acto de humanismo para salvar vidas. "Es un hecho que las cárceles son un foco de infección que además de representar un peligro y una amenaza para su población, constituye también un factor de riesgo para el exterior", dijo Monreal en un texto publicado en Twitter previo a la votación. La ley otorga amnistía a quienes hayan cometido delitos no graves por primera vez y sin utilizar armas de fuego. La ley excluye a quienes estén presos por homicidio, secuestro o trata de personas. El pasado 15 de abril, López Obrador pidió que el Senado aprobara la iniciativa para evitar riesgos de contagios en las cárceles del país, que suelen presentar problemas de hacinamiento."Que se apruebe esta Ley de Amnistía, porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa. yug/yow ------------------------------------------------------------- Dos estados de México inician aislamiento obligatorio por avance de COVID-19México, 20 Abr 2020 (AFP) - Los estados occidentales de Jalisco y Michoacán, donde viven cerca del 10% de los 120 millones de mexicanos, implementan a partir de este lunes el aislamiento social obligatorio para frenar el avance de la COVID-19, endureciendo sus políticas con respecto a las del gobierno federal. El gobierno de Michoacán, donde se encuentra Lázaro Cárdenas, el puerto más importante de México, decretó la entrada en vigor del aislamiento obligatorio e impondrá trabajos comunitarios a quienes no acaten la disposición, declaró su gobernador Silvano Aureoles en un mensaje difundido este lunes.Ante la indisciplina de personas que "siguen desarrollando fiestas", a partir de "hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio", dijo Aureoles. La medida establece que sólo podrán salir de sus casas las personas que tengan que ir por comida, medicinas, a centros de salud, bancos o para asistir a ancianos, menores o discapacitados.La policía de Michoacán, donde viven 4,6 millones de personas, repartirá ayuda alimentaria entre sus pobladores más necesitados para facilitar el cumplimento de la medida, agregó Aureoles. Quienes no acaten la orden, recibirán sanciones que van desde multas hasta el aislamiento obligatorio en 10 centros establecidos para tal fin, prosiguió. También serán obligados a confeccionar "cubrebocas y hacer limpieza en hospitales y centros de salud", entre otros trabajos."Hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado, que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir", afirmó por su parte Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco - de 7,9 millones de habitantes-, en un video difundido la noche del domingo.Guadalajara, la capital de Jalisco, es la segunda mayor urbe de México -unos 4,6 millones de habitantes-, mientras la economía de ese Estado es la cuarta más grande del país en cuanto a su aporte al PIB del país, según datos oficiales.El gobierno federal de México, que preside el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no impondrá ninguna medida obligatoria, a diferencia de otros países de la región como Perú o Argentina. Hasta ahora solo ha suspendido las clases, ha instado a empresas no esenciales a detener actividades y canceló eventos deportivos y culturales hasta el 30 de mayo.México suma 8.261 casos confirmados de contagios y 686 decesos por coronavirus. Las autoridades calculan que la segunda semana de mayo será la más crítica para el país, donde casi la mitad de la población vive en situación de pobreza.jg-jla/llu