La pandemia pone en duda las legislativas de Venezuela, dice Maduro =(Video)= Caracas, 19 Abr 2020 (AFP) - Las elecciones legislativas previstas para este año en Venezuela quedaron en duda debido a la pandemia del nuevo coronavirus, dijo el sábado el presidente Nicolás Maduro."Yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad [la pandemia] y hoy sería irresponsable de mi parte decir que tiene que haber elecciones", dijo Maduro en declaraciones a radio La Pizarra.Dijo que en caso de ser necesario la decisión será tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado por la oposición de favorecer al gobierno.Los comicios para renovar la Asamblea Nacional, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que a su vez acusa al legislativo de "desacato", están previstos constitucionalmente para este año pero su fecha no fue aun fijada.El chavismo apuesta a reconquistar el control del poder legislativo en manos de la oposición desde 2015. En la práctica, las funciones del Parlamento han sido asumidas por la Constituyente oficialista que rige al país con poderes absolutos.Solo tres días antes de conocerse el 13 de marzo los primeros casos de coronavirus en Venezuela, Maduro había dicho que las elecciones parlamentarias se realizarían este año "llueva, truene, o relampaguee".La crisis política se agudizó luego que el jefe parlamentario, Juan Guaidó, se proclamara mandatario interino hace un año por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.Guaidó es reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza.Washington propuso un plan para levantar las sanciones a Venezuela sumida en la peor crisis de su historia moderna, a cambio de que Maduro y Guaidó acepten un gobierno de transición que no los incluya.mbj/gm/rsr