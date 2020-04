(Bloomberg) -- Apple Inc. presentó el nuevo iPhone SE, su primer teléfono inteligente de bajo costo en cuatro años, en un esfuerzo por aumentar las ventas mientras los consumidores esperan el lanzamiento de nuevos modelos de alta gama con 5G a finales de este año.

El nuevo iPhone del gigante tecnológico cuesta US$399, varios cientos de dólares menos que las líneas insignia iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Para llegar al menor costo, Apple está utilizando un diseño de iPhone 8 que debutó en 2017 junto con un sistema de cámara menos avanzado, una pantalla más pequeña y antigua y un escáner de huellas digitales Touch ID en lugar de reconocimiento facial en 3-D.

El nuevo modelo viene en negro, blanco o rojo con opciones de almacenamiento que van desde 64GB a 256GB, informó Apple el miércoles en Cupertino, California. Si bien muchas de las especificaciones del dispositivo han sido superadas por la tecnología más nueva en este momento, el iPhone SE utiliza el mismo procesador A13 que el último iPhone insignia. Esto también le da a Apple un modelo más competitivo en países como India, que están inundados de teléfonos Android más baratos.

Apple está reciclando el nombre del iPhone SE, que se introdujo en 2016 con un dispositivo compacto bien recibido basado en el diseño del iPhone 5S de 2013. El iPhone SE 2020 es nuevamente más pequeño que los modelos más representativos de la compañía, con una pantalla de 4,7 pulgadas, en comparación con 6,1 pulgadas para el iPhone 11. La pantalla también utiliza una tecnología de pantalla de cristal líquido más antigua, en lugar de las pantallas de diodo emisor de luz orgánico más avanzadas.

El lanzamiento del nuevo iPhone SE muestra que la cadena de suministro de Apple en China ha vuelto a la normalidad en medio de la pandemia mundial de COVID-19. En marzo, Apple comenzó a vender dos nuevas computadoras personales Mac y un iPad Pro actualizado.

Sin embargo, la compañía presenta su nuevo teléfono en una economía global débil. El lanzamiento del miércoles también marca la primera vez que Apple lanza un iPhone, mientras que la mayoría de sus tiendas minoristas están cerradas y muchos de sus empleados están desarrollando dispositivos desde casa.

El iPhone SE de nivel medio con 128 GB de almacenamiento cuesta US$449, mientras que el modelo con más almacenamiento cuesta US$549, US$50 menos que el iPhone XR más avanzado. Los teléfonos se pueden reservar a partir del 17 de abril y llegarán a partir del 24 de abril, dijo Apple.

Apple ha descontinuado sus anteriores ofertas más baratas de iPhone 8 y iPhone 8 Plus. La línea ahora consiste en el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XR y iPhone SE. Bloomberg News informó sobre el iPhone SE en septiembre y de nuevo en enero.

El nuevo iPhone, más económico, debería atraer a los usuarios que buscan un dispositivo iOS más de bolsillo o autenticación mediante huellas digitales, en un momento en que las máscaras faciales hacen que Face ID sea inconveniente. Mientras Touch ID en el nuevo iPhone SE está integrado en el botón de Inicio, Apple planea agregar la función en las pantallas para modelos futuros, informó Bloomberg News el año pasado.

También podría servir como algo para convencer a los usuarios hasta que Apple presente sus iPhone insignia renovados a finales de este año con una red 5G más rápida y una cámara posterior 3-D para aplicaciones de realidad aumentada mejoradas.

La compañía también dijo que el nuevo iPad Pro Magic Keyboard saldrá a la venta el miércoles y se enviará la próxima semana. El teclado de US$299 y más está diseñado para convertir los últimos iPad en computadoras portátiles.

