actualiza con esterilización de lugares santos en La Meca en párrafos 5 y 6 ///Riad, 5 Mar 2020 (AFP) - La decisión de Arabia Saudita, considerada imprescindible, de suspender la umra, o peregrinación menor a La Meca para evitar la propagación del coronavirus, podría poner en peligro su economía y su imagen internacional.El miércoles las autoridades suspendieron esta peregrinación llamada menor porque se puede hacer fuera de la época del hach, la peregrinación mayor a La Meca.Una decisión que hace temer por el futuro del hach, uno de los pilares esenciales del islam, que este año debe celebrarse entre finales de julio y principios de agosto.El país también prohibió la entrada de peregrinos en las ciudades santas de La Meca y Medina, los dos primeros lugares santos del islam.Las autoridades decidieron además vaciar completamente este jueves la gigantesca área que rodea la Kaaba, la estructura cúbica envuelta en una tela negra alrededor de la cual los fieles deambulan, para "esterilizar" el lugar.Se trata de una "medida preventiva temporal", explicó un alto responsable saudita a la AFP, aunque reconoció que no tenía "precedentes".Estas medidas se producen ante el temor de los países del Golfo de que se propague la epidemia de coronavirus, tras haber registrado más de 150 casos, la mayoría de personas que volvían de peregrinaciones en Irán, uno de los mayores focos de la epidemia en el mundo, después de China.El pequeño peregrinaje corría el riesgo de convertirse en un foco importante de contaminación en Arabia Saudita, donde fueron confirmados cinco casos.Su suspensión se enmarca en las medidas de prevención tomadas por otros países, incluidos rivales regionales como Irán, Catar o Turquía.La decisión saudita frustrará a millones de fieles que querían hacer esta peregrinación a los lugares santos, un pilar de la legitimidad internacional del país.Además supone renunciar a miles de millones de euros de ingresos anuales gracias al turismo religioso.Muchos fieles llegados del mundo entero invierten todos sus ahorros para realizar la pequeña peregrinación. Para muchos, la suspensión de la umra ya supone una catástrofe.En este sentido, la embajada de Indonesia en Riad pidió a las autoridades sauditas que permitan a sus ciudadanos seguir con sus planes de peregrinación. - "Más responsable que Irán" - Las grandes instituciones religiosas en Arabia Saudita, así como en el extranjero, como Al Azhar –una de las más prestigiosas instituciones sunitas con sede en El Cairo– aprobaron la suspensión de la umra, tal y como repitieron los medios oficiales.Pero según Yasmine Farouk, especialista de Arabia Saudita en el Carnegie Endowment for International Peace, en Washington, la decisión podría "poner en entredicho el control saudita de los lugares santos del islam".Las autoridades sauditas no quisieron responder a las preguntas de la AFP.Para Umar Karim, un investigador del centro de reflexión Royal United Services Institute, con esta medida inédita "Arabia Saudita intenta presentarse como más responsable que Irán", acusado de supuesta negligencia en el control del coronavirus en su territorio.Arabia Saudita ya intenta contener las críticas de los conservadores contras su reciente política de apertura a las mujeres de eventos deportivos y culturales, que rompió con décadas de conservadurismo.Las autoridades aseguran que las restricciones de la peregrinación son "temporales" y que serán "rexaminadas" en función de la evolución de la situación sanitaria mundial. - "Restricciones presupuestarias"- El turismo religioso, que representa 12.000 millones de dólares cada año, según cifras del gobierno, es vital para las finanzas sauditas, en un contexto de caída del precio del petróleo, del que el país es el primer exportador en el mundo.Arabia Saudita, que antes gastaba sin contar gracias a sus ingresos petroleros, está obligada ahora a lo que una fuente cercana al gobierno califica de "restricciones presupuestarias"."Los ministros sauditas fueron informados que tienen que dar cuenta de cada céntimo que gastan", dijo a la AFP esta fuente, que no quiso identificarse.Según la consultora Capital Economics, los efectos económicos de la limitación de la peregrinación serán "importantes", en particular durante el periodo del Ramadán, que empieza en abril, considerado como propicio para hacer la umra."El impacto será quizás más importante todavía si las restricciones se prorrogan hasta finales del mes de julio, cuando empiece el hach, que representa cerca de una cuarta parte del número total de peregrinos extranjeros", añadió.bur-ac/sls/aem/eh/all/pc/eg ------------------------------------------------------------- Palestinos cierran Cisjordania al turismo tras confirmarse siete casos de coronavirusBelén, Territorios Palestinos, 5 Mar 2020 (AFP) - La Autoridad Palestina confirmó este jueves siete casos de coronavirus y anunció por ello el cierre de Cisjordania por dos semanas al turismo, incluida la Basílica de la Natividad de Belén.El lugar de nacimiento de Jesús según la tradición cristiana permanecerá cerrado hasta el 20 de marzo."Hemos decidido prohibir el ingreso de turistas por un periodo de 14 días y prohibir a los hoteles en todas las ciudades que reciban extranjeros", indicó a la AFP la ministra de Turismo, Rula Maayah.Horas después, el ministerio de Salud confirmaba los siete casos de contagio en la misma área de Belén, al sur de Jerusalén. "Están siendo tratados en cuarentena", indicó un comunicado del ministro, Mai al Kaila.Un responsable eclesiástico confirmó el cierre de la Basílica de la Natividad de Belén."Respetamos la decisión de las autoridades porque la seguridad es la prioridad", declaró este responsable, que no quiso revelar su identidad.Otras iglesias cristianas y las mezquitas también están afectadas por el cierre, así como las escuelas, comprobó un corresponsal de la AFP.Un responsable sanitario local, Imad Shahadeh, declaró a la AFP que un grupo de turistas griegos habían pernoctado en un hotel de Belén a finales de febrero, y fueron diagnosticados posteriormente con el virus. El virus fue transmitido a trabajadores del hotel, añadió.En Atenas, el ministerio de Salud griego anunció este jueves que se detectaron 21 nuevos casos de coronavirus en un mismo autobús con 24 personas a bordo, procedente de Israel. Este brote aumentó el balance a 31 casos en ese país. "Estas personas estuvieron durante varios días a bordo de un autobús" que llegó desde Israel, señaló el portavoz del ministerio de Salud, Sotiris Tsiordas, en el marco de una conferencia de prensa. Además, dos pasajeros que viajaban en este grupo ya estaban enfermos.En Belén, un clérigo de la Iglesia armenia destacado en la Basílica de la Natividad, Asbed Balian, declaró a la AFP que "gente infectada con el coronavirus visitó la iglesia"."Estará cerrada 14 días y van a desinfectarla con antisépticos", añadió.Una maratón palestina, previsto para el 27 de marzo, ha sido suspendida.Israel, con 16 contagiados, ya tomó medidas drásticas esta semana, con la prohibición de entrada de pasajeros provenientes de Francia, Alemania, España, Suiza y Austria que no residan en el país.Los miembros de las fuerzas armadas no podrán además abandonar el país, ni por asuntos oficiales ni particulares, añadió este jueves el gobierno.Israel controla además todos los accesos a Cisjordania.a-ha-jod/cgo/all/mar-jz/eg -------------------------------------------------------------