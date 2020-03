SHOTLIST SANTIAGO, CHILE6 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general los estudiantes pasan caminando2. Plano medio los estudiantes pasan caminando3. Plano general farmacia 4. SOUNDBITE 1 - Scarlett Gomez, estudiante (mujer, 24 años, español, 8 seg.): "Solamente cundir miedo, hago un llamado a todos los jóvenes de toda la sociedad que no mas miedo, no tenemos que tener miedo y las calles son de nosotros. " 5. Plano medio gente en la plaza de Italia6. Plano medio gente en la plaza de Italia 7. SOUNDBITE 2 - Veronica Aranda (mujer, 64 años, español, 16 seg.): "Mira, el coronavirus es como la violencia, como la lacra que estamos viviendo aquí en mi país porque si no lo paramos a tiempo va a dejar la media cagada, esta era una estación de metro y mira como la dejaron. Así vamos a quedar nosotros si no paramos el coronavirus y la violencia que estamos viviendo acá." 8. Plano medio Jesús Parra vende mascarillas y desinfectante para manos 9. SOUNDBITE 3 - Jesus Parra, vendedor en la calle (hombre, 22 años, español, 10 seg.): "En la mayoría de las partes esta todo agotado entonces esto es lo ultimo que va quedando ya y gracias a dios ha ido bien pero igual va a faltar por lo que estamos viendo." 10. Plano general vehículo policial en la plaza Italia11. Plano medio statua en la plaza Italia12. Plano medio statua en la plaza Italia13. Plano medio gente en la calle