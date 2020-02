Actualiza con declaraciones de Sciorra, comentarios de Weinstein según su abogado, y su prisión en Rikers ///Nueva York, 24 Feb 2020 (AFP) - Un jurado de Nueva York declaró el lunes al extitán de Hollywood Harvey Weinstein culpable de agresión sexual y violación; un veredicto histórico que inaugura "una nueva era" para el #MeToo al otorgarle su primera victoria en las cortes.Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein, de 67 años, de agresión sexual en primer grado por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en julio de 2006.El exproductor de "Pulp Fiction" y "Shakespeare enamorado", cuyas películas han ganado más de 80 premios Óscar, también fue declarado culpable de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013. - "Como un hombre" - Pero fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de dos cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua.Será sentenciado el 11 de marzo, y fue encarcelado hasta entonces en la famosa prisión de la isla Rikers, en el Bronx. Enfrenta una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de 29 años.El productor, de traje azul, escuchó el veredicto impasible, el rostro lívido.Su abogado Arthur Aidala dijo que Weinstein quedó "en shock" al escucharlo y balbuceó: "Soy inocente, soy inocente; ¿cómo puede suceder esto en Estados Unidos?".Su abogada jefa, Donna Rotunno, anunció que apelarán el veredicto "tan rápido como sea posible". "Harvey es increíblemente fuerte. Se lo tomó como un hombre", dijo a periodistas al salir de la corte, visiblemente decepcionada.Tras citar una a una a las seis testigos que contaron al jurado cómo fueron agredidas sexualmente por Weinstein, y también a las dos fiscales a cargo del caso, el fiscal de Manhattan Cyrus Vance aseguró que estas mujeres "cambiaron el curso de la historia en la lucha contra la violencia sexual"."Este es el nuevo escenario para los sobrevivientes de violencia sexual. Este es un nuevo día", dijo Vance a periodistas en la puerta de la corte. - "Una nueva era" - El movimiento Time's Up aseguró que el veredicto inaugura "una nueva era de justicia"."Este juicio -y el veredicto del jurado hoy- marcan una nueva era de justicia, no solo para quienes han roto el silencio, quienes hablaron a pesar de un gran riesgo personal, sino para todas las sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo", dijo Tina Tchen, presidenta de Time's Up, en el portal del movimiento.El primer juicio penal de un hombre poderoso acusado en el marco del movimiento #MeToo contra el acoso y la agresión sexual comenzó el 22 de enero, y culminó este lunes con el veredicto unánime de los siete hombres y cinco mujeres del jurado.Ya el comediante Bill Cosby había sido hallado culpable en 2018 de drogar y agredir sexualmente a una mujer, pero fue acusado en 2015, antes del nacimiento del movimiento #MeToo.Weinstein fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, incluidas las actrices Salma Hayek y Gwyneth Paltrow. Pero solo fue juzgado por dos casos: la agresión sexual contra Mimi Haleyi y la violación de la exactriz Jessica Mann. La mayoría de los otros delitos han prescrito.Para decidir si Weinstein es un depredador sexual, el jurado debía determinar que violó asimismo a la actriz de "Los Sopranos" Annabella Sciorra en el invierno boreal de 1993-94, además de agredir sexualmente a Mimi Haleyi y/o violar a Jessica Mann."Mi testimonio fue doloroso pero necesario", dijo Sciorra tras el veredicto a la revista Hollywood Reporter. - "Un impacto enorme" - Aunque "ambos lados pueden declarar una suerte de victoria", el veredicto "tendrá un impacto enorme" para el #MeToo, vaticinó Bennett Gershman, exfiscal y profesor de derecho de la Universidad Pace. "Esta es una victoria abrumadora para la acusación", opinó por su lado la abogada penal Julie Rendelman. "Aunque no lograron condenarlo por los crímenes más graves, los otros delitos pueden mandarlo a prisión por hasta 29 años".La fiscalía aseguró durante el proceso que Weinstein se aprovechó de su inmenso poder en la industria del cine para agredir sexualmente durante años a aspirantes a actrices y empleadas del sector. Pero sin pruebas físicas ni testigos de los hechos, pidió al jurado que creyera a las víctimas.La defensa aseguró que las relaciones fueron consentidas y mostró al jurado decenas de correos electrónicos cariñosos de las acusadoras a Weinstein, incluso después de los hechos.Weinstein aún debe responder a una inculpación en Los Ángeles por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual de la exmodelo Lauren Young a la noche siguiente en un baño de un hotel en Beverly Hills. También es blanco de varias demandas civiles.bur-lbc/gm -------------------------------------------------------------