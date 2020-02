Nueva York, 14 Feb 2020 (AFP) - La fiscalía de Nueva York llamó el viernes al jurado del proceso contra Harvey Weinstein a declarar culpable al "depredador" y a creer a las mujeres que lo acusan de agresión sexual, alegando que "no tienen ninguna razón para mentir".El extitán de Hollywood cuyas películas han ganado más de 80 premios Óscar se creía "el amo de su universo, y las testigos aquí eran hormigas que podía aplastar sin consecuencias", declaró la fiscal Joan Illuzzi-Orbon en sus alegatos finales, en el último día del juicio en la corte penal estatal de Manhattan.El productor de cine de 67 años puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable de violación y agresión sexual.Luego de tres semanas de proceso, el jurado comenzará a deliberar el martes próximo para llegar a un veredicto (el lunes es feriado nacional). - "Ninguna razón para mentir" - La fiscal aseguró que las seis mujeres que contaron durante el juicio cómo fueron agredidas sexualmente por Weinstein no tenían "ninguna razón para mentir". "¿Por qué someterse a todo este estrés" de venir a atestiguar si no están diciendo la verdad?, preguntó Illuzzi-Orbon al jurado durante sus tres horas de alegato, bastante más corto que el de la abogada de la defensa Donna Rotunno el jueves. "¿A ustedes les parece que estaban divirtiéndose? (...) Sacrificaron su dignidad, su intimidad, su calma con la esperanza de hacer escuchar su voz", afirmó.La fiscal también intentó disipar las dudas planteadas por la defensa el jueves.El jueves, Rotunno había indicado que las acusadoras se colocaron a sí mismas en una situación de agresión y había instado al jurado a tener "la valentía" de tomar una decisión "impopular": absolver a su cliente."¿Es que por ir a Harvey Weinstein merecían lo que les sucedió? ¿Fue su decisión?", preguntó la fiscal en referencia a Mimi Haleyi, una exasistente de producción que acusa al productor de haberle practicado sexo oral contra su voluntad en el apartamento de éste en 2006."¿Cuando tomamos un avión, esperamos que sea secuestrado?", preguntó. No, no lo hacemos. ¿Por qué entonces creer que si vamos a la casa de un hombre seremos agredidas? "Percibimos a las víctimas de delitos sexuales de una manera diferente" que a las víctimas de otro tipo de crímenes, subrayó. - En la lista negra - Durante su alegato, por momentos difícil de seguir, la fiscal se detuvo largamente en el testimonio de la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, que asegura haber sido violada por Weinstein en el invierno boreal de 1993-94. La actriz hizo todo lo posible por mantenerse alejada de Weinstein tras el presunto ataque, a diferencia de las demás mujeres, que siguieron relacionándose con él.La fiscal aseguró que a raíz de ello el productor la puso en una lista negra, y reclutó gente en 2017 para acallarla cuando se enteró que periodistas del diario New York Times y la revista New Yorker investigaban sus presuntos abusos sexuales. La publicación de estas investigaciones periodísticas desencadenaron el movimiento #MeToo en octubre de 2017, precipitando la denuncia de abusos sexuales cometidos por hombres poderosos en varias industrias, del periodismo a la gastronomía o la música.Harvey Weinstein es el primero de ellos en ser juzgado en el ámbito penal. La fiscal retomó asimismo el testimonio a veces confuso de Jessica Mann, una exactriz que asegura que Weinstein la violó en 2013, pero que admitió haber continuado la relación con él durante varios años después.La defensa utilizó su testimonio como la prueba de que consintió a la relación, y durante el juicio hizo leer a Mann varios de los correos electrónicos cariñosos que envió a Weinstein.Para la fiscal, Mann probó que tiene principios aunque a veces tomó "malas decisiones"."Si ustedes creen que dijo la verdad, es víctima de una violación", dijo la fiscal al jurado.Aunque Weinstein ha sido acusado por más de 80 mujeres de acoso, agresión sexual o violación desde 2017, solo es juzgado en Nueva York por las presuntas agresiones contra Haleyi y Mann.La fiscalía presentó el testimonio de las otras cuatro mujeres para demostrar que Weinstein es un "depredador sexual" en serie, uno de los cinco cargos en su contra.Los jurados deben alcanzar un veredicto de forma unánime para cada uno de los cargos. Si no lo logran, el juez puede verse obligado a declarar el juicio nulo. Es posible también que haya un veredicto mixto: es hallado culpable de algunos cargos y absuelto de otros.cat/lbc/gma -------------------------------------------------------------