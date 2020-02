Hallan laboratorio de coca en finca familiar de embajador de Colombia en Uruguay =(Video+Fotos)= Guasca, Colombia, 14 Feb 2020 (AFP) - La policía encontró y destruyó un laboratorio capaz de producir una tonelada de cocaína al mes en una finca de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada a unos 60 kilómetros de Bogotá, según una fuente oficial.Este jueves el diplomático había dicho que en el sitio se había hallado "droga", pero un informe policial conocido luego por la AFP - cuya autenticidad fue verificada - señala que en realidad se trató de un complejo cocalero.Los agentes detectaron el laboratorio en la propiedad de la familia de Sanclemente, en el municipio de Guasca, en el departamento de Cundinamarca, y lo incineraron. Cinco personas fueron capturadas en el operativo realizado el miércoles, que desencadenó un incendio "que consumió un total de 4 hectáreas de vegetación virgen", se lee en el reporte policial."Es una situación completamente sorpresiva para mí, para mi familia, para nuestros socios empresariales", afirmó Sanclemente a la AFP en la capital uruguaya. Según el funcionario, él mismo se comunicó con el mandatario de Colombia, Iván Duque, y la canciller, Claudia Blum, para informarlos sobre lo ocurrido."Soy una persona completamente honorable, mi familia es una familia de enorme reconocimiento y prestigio nacional en mi país, pero mi cargo está a disposición, ni más faltaba, en cabeza del señor presidente de la república", añadió.El gobierno de Duque no se ha pronunciado sobre el futuro del embajador. - Una propiedad compartida - En su versión a los medios, Sanclemente dijo que la policía inspeccionó "casas, bodegas, oficinas" y que en "la parte alta de la finca, en una zona frondosa, boscosa, encontraron droga".Sin embargo, en el sitio había un complejo con capacidad de procesar una tonelada mensual de cocaína, indicó la policía. Desde 1987 la finca es de una sociedad entre las familias Sanclemente y Spiwak, dueña de la organización hotelera Dann. El hermano del embajador, Gilberto Sanclemente, ejerce la representación legal del 50% que le corresponde a su familia, según la explicación del funcionario.El inmueble está destinado a la lechería y la cría de caballos de carrera y ganado Angus."Tengo la absoluta tranquilidad de que la familia y mi persona, y por supuesto la organización Dann, no tienen nada que ver con este lamentable hecho", declaró Sanclemente a la emisora La FM."Somos víctimas" de esta situación, "pero para nada pretendemos eludir las responsabilidades de esos hallazgos en la finca", expresó. De acuerdo con el diplomático, de las 170 hectáreas que integran la propiedad, unas 40 están arrendadas desde el 2017 para el cultivo de papa y cebolla, pero no precisó si la droga fue encontrada en esa área. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 169.000 hectáreas sembradas en 2018 y un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según Naciones Unidas. lv-dl/vel/gma