La Habana, 9 Feb 2020 (AFP) - La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, afirmó el sábado en La Habana que el FMI hizo a su país un préstamo "ilegal" y le reclamó al organismo internacional una "quita sustancial" de la deuda."Por lo menos, debería establecer una quita sustancial, porque se hizo un préstamo (...) violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional", dijo Kirchner al presentar su obra "Sinceramente" en la Feria del Libro de La Habana.En presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel y otros altos dirigentes del gobierno cubano, la expresidenta argentina (2007-2015) destacó que el préstamo que le otorgó el FMI al país "fue ilegal"."Ahora dicen que no se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita, pero también prohíbe prestar para fugar capitales", indicó Kirchner.El presidente argentino Alberto Fernández, que acaba de concluir una gira por Europa en busca de apoyo para renegociar la deuda de su país con bonistas y organismos, se ha planteado como prioridad la refinanciación de la deuda pública. El mandatario sostiene que el país no puede afrontar esos compromisos hasta que el país, en recesión desde mediados de 2018, recupere el crecimiento económico. El monto a refinanciar es de unos 195.000 millones de dólares, lo que representa 57% del Producto Interno Bruto (PIB).Parte de esas acreencias corresponden al FMI, organismo que en 2018, durante el gobierno del entonces presidente liberal Mauricio Macri (2015-2019), otorgó un crédito en stand-by por 57.000 millones de dólares, del cual Argentina ha recibido 44.000 millones.El presidente Fernández renunció a los tramos pendientes de ese préstamo, y busca cerrar la negociación con los acreedores antes del 31 de marzo, fecha a partir de la cual Argentina deberá afrontar fuertes vencimientos."Los vencimientos se suceden de a 30.000, de a 40.000 millones por año. No hay país que pueda sostener ese nivel de pago", apuntó Kirchner. Asimismo, propuso un "nunca Más" sobre la deuda externa, y pidió "investigar" para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Macri.En otra parte de la presentación de su libro, Kirchner agradeció al gobierno y a los médicos cubanos que su hija Florencia se encuentre "muchísimo mejor", después de casi un año de tratamiento médico en la isla.Este es el noveno viaje a Cuba que realiza Kirchner para visitar a Florencia, de 29 años, quien recibe atención médica en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq), una clínica estatal donde fueron tratadas personalidades como el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, el exmandatario boliviano Evo Morales y el propio Fidel Castro.rd/mls