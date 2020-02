Caracas, 31 Ene 2020 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes colaboración a la justicia colombiana para que interrogue a la exsenadora detenida en Caracas, Aída Merlano, señalando que tiene mucho que decir sobre la corrupción de los políticos colombianos."Le he pedido al fiscal general, al Tribunal Supremo de Justicia, que se invite a las instituciones colombianas que quieran venir a tomarle declaración a la senadora Aída Merlano", dijo Maduro en el acto de apertura de las actividades del poder judicial.Rodeado de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el mandatario socialista extendió la invitación a senadores y medios colombianos. "Las puertas (están) abiertas para que vengan a Venezuela y ella pueda declarar sus verdades y decir todo lo que sabe, todo lo que le aconteció".Merlano, sobre quien pesa una pedido de extradición, fue condenada en septiembre pasado en Colombia a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018.Maduro planteó su propuesta pese a que el miércoles el presidente colombiano, Iván Duque, desairó su oferta de restablecer relaciones consulares para tratar el caso de Merlano.El gobernante derechista dijo que tramitará la extradición de la exsenadora con el opositor Juan Guaidó, a quien reconoce junto con medio centenar de países como presidente encargado."Todo indica que Iván Duque va a persistir en su fantasía política en creer que en Venezuela manda Juan Guaidó", ironizó Maduro.A pesar de su reconocimiento internacional, el jefe parlamentario no ejerce control sobre los poderes públicos. Hace un año se proclamó presidente, luego de que el Legislativo declarara que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.Merlano protagonizó en octubre una espectacular fuga mientras asistía a una consulta odontológica en Bogotá, pero fue recapturada el lunes en Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia (oeste), y recluida en la sede del servicio de inteligencia (Sebin)."Si Iván Duque no quiere a Aída Merlano en Colombia, se abre la puerta de Venezuela (...) y aquí sí va a haber verdad y aquí sí va a haber justicia", remarcó Maduro.La justicia venezolana acusó a Merlano de asociación para delinquir, usurpación de identidad y uso de documento falso. Duque, por su parte, recordó que fue Maduro quien rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, tras el fallido intento de Guaidó de ingresar a Venezuela alimentos y medicinas donadas por Estados Unidos a través de la frontera binacional.mbj/axm