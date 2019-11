En la primera vuelta Cambiaso había votado al PERI, un partido ecologista que por primera vez logró llegar al Parlamento y cuyo líder, César Vega, anunció que anularía el voto en el balotaje. Para la segunda vuelta, el periodista tenía decidido apoyar a Lacalle Pou. “Nunca me gustó anular el voto ni votar en blanco. Y la propuesta de Lacalle Pou me pareció más seria que la de Martínez y su discurso mucho más componedor”. No obstante, el video de Manini Ríos y el editorial militar lo hicieron cambiar a último momento. “Me asustó, mostraron lo que realmente son. Y se me planteó la duda de cómo hará Lacalle Pou para dominar a Manini y su partido, y no quedar condicionado por sus posiciones extremas”.