Un hombre ha sido descubierto fingiendo ser su madre para poder cobrar la pensión de jubilación: “Guardó el cuerpo momificado durante años”

Un caso insólito ha salido a la luz en Borgo Virgilio, una localidad próxima a Mantua, donde un hombre ha intentado suplantar la identidad de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión. El individuo, actualmente investigado, se ha presentado en el Registro Civil del municipio ataviado con un corte de pelo corto y femenino, maquillaje, una blusa con estampado de los años setenta, un collar de perlas y pendientes de clip, en un intento de recrear la imagen de su progenitora, Graziella Dall’Oglio.

La escena ha llamado la atención del personal del registro civil, que ha detectado incongruencias en la apariencia de la supuesta señora Dall’Oglio. Aunque a primera vista podía parecer una mujer de edad avanzada, al observar con detenimiento se apreciaba que el maquillaje ocultaba rasgos masculinos y que la persona no aparentaba los ochenta y cinco años que corresponderían a la viuda de un médico fallecido años atrás. Ante estas sospechas, la empleada ha alertado a sus superiores, quienes han puesto el caso en conocimiento del alcalde y de la policía local. No ha tardado en dar la vuela al mundo y hacerse mediático debido a las graves circunstancias.

Las autoridades han iniciado una investigación interna, comparando la fotografía tomada en el Ayuntamiento dos semanas antes con la imagen del documento de identidad caducado de hacía diez años. El parecido entre ambas era evidente, pero también lo era que la persona que se había presentado no podía ser la auténtica Graziella Dall’Oglio. Pronto se ha confirmado que se trataba de su hijo, un enfermero en situación de desempleo. El motivo de esta suplantación ha quedado claro: la señora Dall’Oglio había fallecido, probablemente hacía varios años. Como solo se tenían el uno al otro, lo ocultó y se quedó con el dinero.

La investigación y el hallazgo del cuerpo

El caso ha adquirido mayor gravedad al descubrirse que el hijo seguía cobrando la pensión de viudedad de su madre, así como los ingresos procedentes de los bienes inmuebles familiares. Según la información recogida, la declaración de la renta anual firmada en nombre de Graziella Dall’Oglio ascendía a 53.000 euros, resultado de la pensión y de las rentas de casas y terrenos. El hombre fue citado a declarar el pasado 11 de noviembre a las oficinas municipales para finalizar el papeleo.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

“Tras llegar al registro civil, donde también estaba presente un agente, le dijimos que para completar el proceso de identificación debía acudir a la comisaría local, al otro lado de la calle. Allí, durante el interrogatorio, admitió ser el hijo” ha contado Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, en declaraciones a Il Corriere della Sera. Los agentes decidieron inspeccionar su casa y encontraron en una habitación a su madre momificada.

El futuro del hijo está en manos de la justicia

Los investigadores, apuntan a que el enfermero usó sus conocimientos médicos para realizar el proceso de momificación y prevenir la descomposición del cuerpo de la madre. Está previsto que se realice una autopsia a los restos de la mujer en el Hospital Carlo Poma de Mantua para confirmar la causa y fecha exacta de la muerte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según recogen medios italianos, el cuerpo de la madre estuvo oculto en la casa durante tres años. Aunque está aún por confirmar, la muerte de la anciana se debió a causas naturales. Ahora, está por ver que pasará con el hombre pero por el momento La Fiscalía de Mantua acusa al hombre de ocultación de cadáver, suplantación de identidad, fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) y falsas declaraciones. Se desconoce por el momento cuál será la sanción pero los delitos acumulados podrían conllevar penas de entre 3 y 10 años.