كشف فالكاو ما يود القيام به بعد تقاعده: «أتمنى لو كان بإمكاني الانتهاء منه»

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

راداميل فالكاو غارسيا لا يمر بأفضل لحظاته في رايو فاليكانو. لم يتمكن الكولومبي من الاستمرار في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة التي أبعدته عن المحاكم منذ 26 فبراير عندما واجه ريال مدريد. هذه المضاعفات الجسدية منعته من الحضور في آخر مباريات منتخب كولومبيا الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

بدأ النمر الكولومبي موسمه الأول في فاليكاس بطريقة رائعة، حيث برز بسرعة وبدأ في تسجيل الأهداف، وبدأ فالكاو في إحداث فرق، ليس فقط في الفريق، ولكن في المدينة. كان المشجعون سعداء بإضافة المهاجم الكولومبي وسرعان ما أصبحوا أبطال LaLiga، حيث وصلوا إلى المراكز العليا في الترتيب والقتال من أجل مكان في البطولات الأوروبية. ومع ذلك، لا يمكن الحفاظ على المستوى في عام 2022.

يبدو أنه مع العام الجديد تغير شيء ما في رايو فاليكانو حيث بدأوا في التخلي عن النقاط، طرقت الإصابات الباب مرة أخرى للمهاجم الكولومبي الذي اضطر إلى الابتعاد عن المحاكم. لم يتمكن فريق Vallecas من الفوز بمباراة واحدة في LaLiga حتى الآن هذا العام، ولهذا السبب تم وضعهم الآن في المربع الثالث عشر من الترتيب برصيد 34 نقطة.

يمكنك أيضًا قراءة: راداميل فالكاو غارسيا لم يلعب منذ شهرين مع رايو فاليكانو

في مقابلة مع بوابة «Vallecasweb», تحدث فالكاو عن بداياته قبل مجيئه إلى كرة القدم, حتى أنه يتذكر كيف كان الأمر عندما درس الصحافة, هذا قبل أن يقدم أول ظهور احترافي له مع River Plate. لا يزال El Tigre لديه تقارب لهذه المهنة، وهو شيء يراه بعيون جيدة وأنه لا يستبعد القيام به بمجرد تقاعده.

«أصر والداي دائمًا على مواصلة الدراسة وأنني أستمر في الاستعداد للحياة. بدأت دراسة الصحافة لأنني اعتقدت أنني أستطيع، بطريقة ما، التكيف أو جلب الصحافة إلى الجزء الرياضي. بعد فترة وجيزة من بدء العمل في فريق ريفر الأول وبدأ كل شيء يصبح صعبًا واضطررت إلى الإقلاع عن التدخين، لكنني أعتقد أنها كانت تجربة جيدة.» قال راداميل فالكاو غارسيا في مقابلة مع فاليكاويب.

وأضاف: «لا، لم أفكر أبداً في واحدة أخرى. لم أشعر أبدًا بمثل هذا الشغف الشديد، مثل الشغف الذي أشعر به لكرة القدم، مع مهنة أخرى. اخترت الصحافة لأنني أعتقد أنني أستطيع تكييفها مع كرة القدم (...) من الواضح أنني قضيت وقتًا أسهل مع الصحافة الرياضية لأنني رجل رياضي يتجاوز مجرد لعب كرة القدم, لكني أحب الرياضة بشكل عام. أعتقد أن الصحافة كان بإمكانها تكييفها مع مسيرتي الرياضية وقد تكون مجالًا أعتقد أنني قد أتمكن من الاستمرار فيه».

قد يثير هذا اهتمامك: حضر راداميل فالكاو غارسيا واستمتع بحفل مالوما في مدريد

فيما يتعلق باللحظة الحالية التي يمر بها رايو فاليكانو، قال إن المباريات التالية ستكون حاسمة وسيتم لعبها كنهائيات. المنافسون الذين سيواجههم فريق فاليكاس قبل نهاية الموسم هم: ألافيس، التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية إسبانيول، برشلونة، ريال سوسيداد، خيتافي، فياريال، مايوركا وليفانتي.

«إنها مباريات يجب أن نعيشها كنهائيات؛ إنها حاسمة وعلينا أن نبحث عن النقاط الضرورية. علينا أن نقاتل ونثق بنا، لأنه الشيء الوحيد الذي سيقودنا إلى تحقيق الانتصارات»، قال راداميل فالكاو غارسيا.

استمر في القراءة:

من تركيا يلقون باللوم على فالكاو في أزمة غالاتاسراي الاقتصادية.



