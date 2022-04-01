عرض كون أغويرو في قطر: النكتة على سائق سيارة أجرة، العبارة ضد أولئك الذين يصفرون ميسي والثناء لكرة القدم لمورينا بلتران

اشتكى لاعب كرة القدم السابق من الطريقة التي يتعامل بها القطريون 3.

على الرغم من أنه لا يزال يستوعب تقاعده من كرة القدم الاحترافية نتيجة لمشكلة في القلب، إلا أن سيرجيو كون أغويرو سعيد ويستمتع بحياته الجديدة. لاعب كرة القدم السابق، الذي هو أحد الضيوف الفخامة قرعة كأس العالم قطر 2022، وفيا لأسلوبها، مسليا الجميع في مقابلة مع ESPN كما قال تفاصيل علاقته مع ليونيل ميسي وشرح ما سيكون دوره في كأس العالم.

«إذا قام شخص ما بوخزه، سأقول «أغلق فمك، تذهب». ما هي الأشياء المجنونة أنت؟ اذهب والعب»، قال الرجل الذي خرج من محجر Independiente، دون شعر على لسانه. كلاهما يعرف بعضهما البعض منذ الطفولة، حيث شكلا رابطة قوية لا تزال تستمر بمرور الوقت. مع قميص ألبيسيليست معًا فازوا بكأس العالم لهولندا تحت 20 سنة 2005، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 وكأس أمريكا في البرازيل 2021.

وفقا لرأيه، فإن حاضر البرغوث في المنتخب الوطني تحور إلى حد كبير: «أنا دائما أتحدث معه عن أشياء أخرى، أسأله كيف يفعل. إنه سعيد بالفريق الوطني، لأنه مثل أي شخص آخر، هذا اللقب الذي كنا ننتظره، ولكن قبل كل شيء، أعطى الجميع ميزة إضافية من الفرح. خصوصا له، الذي أخذ هذا الوزن من سنوات عديدة من الرغبة في الفوز بلقب مع المنتخب الوطني. يظهر على المحكمة، في الناس، الذين يتمتعون أكثر من ذلك بكثير. هذا يمنحك إضافة إضافية».

«رأيت أن هناك تعليقات من الناس والصحفيين، وكنا المتسكعون... كان الأمر صعبًا. وصدقوا أو لا تصدقوا، إنه يزعج. عندما تلعب، تشعر بهذا الضغط الذي يتحدثون عنه أشياء سيئة. ولكن بعد ذلك كنا نتعلم التعايش معها، وهو ما لم يكن الشيء المعتاد. في مكان آخر، مع لاعبين مثله، لم يحدث ذلك. لكن الأرجنتيني يريد الفوز طوال الوقت، يريد المزيد؛ وأحيانا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء. نحن نتوافق معه بشكل جيد. لقد خاضنا، معارك سخيفة، لكننا نشعر بالضحك»، أشار أغويرو عندما تحدث عن الوقت الذي كانوا فيه في محور النقد.

أخبر El Kun تفاصيل كيف تغير المناخ مع البرغوث

مع واحدة من نزهاته النموذجية، قارن هداف مانشستر سيتي التاريخي علاقته مع ميسي بعلاقة الزوجين: «نحن نتوافق، لأنه مثل الأزواج، لأن أحدهما هادئ والآخر مجنون. كنت المجنون. إذا كنا على حد سواء نفس الشيء، أقول له أننا هادئون، كلانا غبي ينظر إلينا وماذا نقول. أصبحنا أصدقاء، وكملنا بعضنا البعض بشكل جيد. لقد قاتلنا أيضًا، لكنني لم أغضب».

في جزء آخر من المقابلة، كانت Independiente السابقة أيضًا على علم بكل ما يحدث في وسائل الإعلام وأشادت بالصحفية مورينا بلتران على مستواها في كرة القدم: «أنت تلعب بشكل جيد، قالوا لي. أنت تلعب بشكل جيد... لا أعرف، لم أراك، لكنهم أخبروني». «ما الضغط. لقد سرقت هناك بتمريرة جيدة وضعتها، ولكن لا شيء آخر»، أجاب المؤرخ، متذكرا بأدائها في المباراة التلفزيونية مع شركائها في البرنامج.

دائما مع روح الدعابة المميزة, كما حذر كون المشجعين albicelestial من توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بركوب سيارة أجرة في قطر بسبب طريقتها المتهورة في القيادة. «كيف سيزمر هكذا؟ من يتزمر في فندق؟ أمي! كن حذرا أولئك الذين يأتون إلى هنا. أمسك بي أحد سائقي سيارات الأجرة وقلت: «نحيف، أنت مثل هاملتون. لقد أخبرني أنه لا يعرف (هاملتون) ماذا أنت يا (فيتيل)؟ لا اريد ان اتحطم»، ضحك عندما قاطعت سيارة المذكرة.

كما أوضح الرجل الذي كان له ماض في أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إسبانيا أنه رفض عرض أن يكون جزءًا من الوفد الرسمي للأرجنتين إلى كأس العالم، على الرغم من أنه أكد أنه سيكون حاضرًا في أعلى مسابقة كرة قدم على هذا الكوكب. «الدعوة موجودة، لكنني تحدثت بالفعل. تحدثت إلى Chiqui (Tapia) وكنت واضحًا. فكرتي هي الاستمتاع وسآتي إلى قطر كمعجب. لدي علاقة جيدة للغاية مع الجميع، لكنني لا أرى نفسي مع طاقم التدريب أو مع الأولاد على أساس يومي. أتفق جيدًا مع زملائي في الفريق وأريد الاستمرار بهذه الطريقة. انه دور مختلف يطلبونه مني واعتقد اننى لست هناك من اجل ذلك».

«أنا أستمتع بها. أنا لا أشاهد الكثير من الألعاب, رغم ذلك. ولكن أنا أستمتع به، أنا حقا. منذ أن كنت في الخامسة من عمري عندما بدأت بالكرة، كانت حياتي معقدة للغاية في هذا الصدد. منذ أن بدأت لم أتوقف، تسلقت الفئات بسرعة. تركت عائلتي بسرعة كبيرة، كان كل شيء في وقت واحد. والآن أعيش حقيقة أخرى، لم أستطع القيام بها من قبل. يمكنني السفر بغض النظر عما إذا كان علي أن أستريح للتدريب أو ماذا آكل. أنا أكثر تحرراً وأنا أستمتع بها. بعد ما حدث لي، أستمتع به بطريقة مختلفة»، علق على حياته الجديدة.

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