كيف يجب أن تواجه بيرو المبارزة ضد باراغواي؟ إجابة اثنين من الاختيارات السابقة

وصل آخر موعد لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في قطر وهذا الثلاثاء, مارس 29, يرحب المنتخب الوطني البيروفي بنظيره الباراغواي في مباراة ستقام انتباه العديد من المعجبين في موعد واحد حاسم.

وستقام المباراة في الاستاد الوطني في ليما. آخر مرة بيرو ضد باراغواي، كانت في 2 يوليو 2021 في مبارزة انتهت تعادل 3-3 في تسعين دقيقة وتم تحديدها من العقوبات بفوز للبيروفيين.

من المقرر أن تبدأ المباراة بين بلانكيروجا وألبيروجا من الساعة 18:30 بتوقيت بيرو، الساعة 20:30 بتوقيت باراغواي وستقام في الاستاد الوطني.

لذلك، اتصل Infobae بميغيل ريبوسيو وبابلو زيغارا، اللاعبون السابقون في المنتخب الوطني البيروفي، الذين حللوا آخر مباراة في تصفيات قطر 2022.

ميغيل ريبوسيو

يخبرنا المدافع السابق عن المنتخب الوطني البيروفي كيف يجب أن تسير بيرو إذا أرادت الوصول إلى repechage قبل كأس العالم 2022 في قطر. «باراغواي ليس لديها ما تخسره، على بيرو أن تفلت من كل شيء، من الواضح مع الكثير من الذكاء وعدم إهمال نفسها. منذ الدقيقة الأولى، يجب على بيرو البحث عن الهدف، كما أقول لكم، باراغواي ليس لديها ما تخسره وسوف تكون مريحة وهادئة»، وقال ريبوسيو إنفوباي.

بالنسبة لـ Rebosio، فإن العقلية التي يخرج بها اللون الثنائي ستكون مهمة لتحقيق الهدف ضد باراغواي. وقال «من جانبها، يتعين على بيرو ان تنسى ما حدث فى مونتيفيديو، انها قضية سابقة، ويجب ان تشارك الشريحة، حيث يتعين عليهم القتال من اجل اعادة كأس العالم».

بابلو زيجارا

من جانبه، يقول بابلو زيغارا إن بيرو يجب أن تنسى هذه الخطوة المثيرة للجدل وأن تركز على تحقيق الهدف ضد باراغواي. «من الواضح أن كل ما نتحدث عنه هو اللعب لمرة واحدة، أليس كذلك؟ ليس أكثر من ذلك في اللعبة التي لعبتها بيرو، ولكن هناك بالتأكيد عمل الأمر الفني، في قلب تلك الصفحة والتركيز على ما هو قادم، وهو أمر مهم والتركيز على مباراة نهائية ضد باراغواي. لدينا الفرصة للفوز في بيئة مثالية، واللعب في المنزل، مع جمهورنا، وسيكون بالتأكيد عاملا هاما جدا».

المدرب السابق لسبورتينغ كريستال واثق من أن ريكاردو جاريكا جنبا إلى جنب مع قيادته الفنية للمنتخب الوطني البيروفي يعملون بالفعل على القضية العقلية لتحقيق الهدف هذا الثلاثاء ضد باراغواي. وقال بابلو زيغارا: «بالتأكيد من الفريق الداخلي قاموا بقلب الصفحة وبالتأكيد يوم الثلاثاء سنكون واضحين للغاية بشأن ما يجب القيام به للحصول على تلك النتيجة الإيجابية التي ستضمن فوزنا وتؤهللنا لهذا التكرار، بهدف كأس العالم».

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