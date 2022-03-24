ماتياس نوفوا مع Infobae: أول ظهور له على Televisa، دوره في «La Herencia» وكيف وجده التمثيل

ماتياس نوفوا هو نموذج وممثل تشيلي يعيش في المكسيك منذ عام 2007، على الرغم من أنه شارك في مشاريع أخرى مثل El señor de los cielos وعرض الواقع La Isla؛ سيكون telenovela La Herencia : إرث الحب الذي يصادف أول ظهور له كبطل الرواية ومشاركته الأولى مع Televisa.

سيصدر إنتاج خوان أوسوريو يوم الخميس المقبل 28 مارس الساعة 8:30 مساءً على قناة Las Estrellas، قبل وصوله على شاشة التلفزيون، أوضح الممثل ماتياس نوفوا لـ Infobae Mexico أنه يشعر بالتوتر الشديد، لأنه يعلم أنه يتحمل مسؤولية كبيرة عندما لعب خوان ديل مونتي، شخصيته.

في محادثة مع هذا المنفذ الإعلامي، أوضح نوفوا أنه في البداية شعر بالرفض من شخصيته وكان من الصعب عليه أن يتكيف مع لعب دور رئيس شركة أفوكادو مهمة دوليًا.

«إنه مختلف تمامًا عني، في البداية رفضته قليلاً، لأنه قال «لا، لكن انتظرك» إنه رجل صحيح للغاية، تقليدي للغاية، يتحدث بطريقة معينة وكل ما هو عمل تم تحقيقه كل أسبوع، كانت الأولى صعبة للغاية، بعد أربعة أشهر تسجيلات شخصية لدي بالفعل، هو بالفعل الألغام، لكنها كانت عملية صعبة نوعا ما»، وقال انه شارك مع Infobae المكسيك.

سيتم إصدار La Herencia في 28 مارس (الصورة: Instagram/ @laherencia_tv)

تجدر الإشارة إلى أن مؤامرة La Herencia تدور حول مجموعة من الإخوة الذين يعانون من وفاة والدهم ويحصلون على ميراث، والذي يبدأ في التسبب في مشاكل مع ظهور سارة في المزرعة، وهي أخت غامضة لعبت من قبل ميشيل رينو.

في قصة هذه الميلودراما، بدأت سارة وخوان ديل مونتي في إقامة علاقة غرامية، تجدر الإشارة إلى أنه في محادثة مع Infobae Mexico، أوضح ماتياس نوفوا أن جميع أطفال دون سيفيريانو هم من المتبنين.

عندما سأل هذا الوسيط ماتياس عن تصوره للمسلسلات، أوضح النموذج أنه أحبها لكنه لم يتبع أي منها بأمانة:

«التمثيل وجدني، ليس أنني رأيتهم وقلت «أريد أن أقوم بأوبرا الصابون» ولكن تلك الأولى بدأت عملية التمثيل الخاصة بي ثم «سأبدأ في صنع المسلسلات»، ثم أدركت أنني أعتبر نفسي شخصًا حساسًا للغاية»، وأوضح لـ Infobae Mexico.

خوان ديل مونتي رجل أعمال (الصورة: Instagram/ @laherencia_tv)

من ناحية أخرى، أشار إلى أن نوع الرومانسية التي تتبعها شخصيته مع ميشيل رينو هي واحدة من المفضلة لديه: «أنا أحب قصص الحب، من هؤلاء الحب الممنوع؛ بدأت أحب هذه الموجة من «أريد أن ألعب بطل الرواية الذي يحارب من أجل الحب» وقد لمستني عدة مرات بالفعل»، قال.

يسمى موضوع telenovela هذا La Malagueña ويتم تنفيذه من قبل أنجيلا أغيلار. في هذا الصدد، أوضحت Novoa لهذه الوسيلة أن الأغنية تعطي بشرتها الصينية لأنها «مخصصة جدًا لما يُقصد به أن يكون La herencia؛ خاصة حول قصة حب خوان وسارة»، وأوضح، موضحًا أن الأغنية الافتتاحية تتوافق جدًا جيد للميلودراما.

وفقًا لممثل El Señor de los cielos، تتحدث الأغنية عن المظهر وتميل اللغة المرئية لأوبرا الصابون على وجه التحديد إلى التركيز على هاتين الشخصيتين اللتين «ينظران دائمًا إلى بعضهما البعض، نحن نلعب معها دائمًا، ونحب مع العوائق».

كما شارك في أن العمل مع ميشيل رينو كان سهلاً للغاية بالنسبة له لأنهم لعبوا بالفعل زوجين في فيلم، لذلك لديهم بالفعل الثقة لتقديم المشورة حول المشاهد: «إنه شخص خفيف للغاية ومهني للغاية»، كما قال.

يسر Novoa أن تتصرف جنبا إلى جنب مع رينو مرة أخرى (الصورة: Instagram/ @laherencia_tv)

الممثلون الآخرون الذين هم جزء من فريق لا هيرنسيا هم دانيال إلبيتار وإيمانويل بالوماريس وخوان بابلو جيل وماوريسيو إيناو؛ الذين شكلوا معهم ماتياس نوفوا بالفعل أخوة تتجاوز أدواره، لأنه في أصعب الأيام، يضيء الضحك في المنتدى أيامهم.

وقال لإنفوباي المكسيك: «نحن مثل الإخوة على خشبة المسرح والخارج أيضًا، لقد استمتعنا حقًا بالتسجيلات، ومن الجميل جدًا مقابلتك مع زملاء متفانين ومثابرين».

يسمى حصان ماتياس كويرفو (الصورة: Instagram/ @laherencia_tv)

وصف ماتياس هذه المسلسلات بأنها تناقض بين الحياة الريفية والتعامل الشاق مع الذهب الأخضر المكسيكي، أي الأفوكادو. حتى أنه علق على أن أعمال هذه الميلودراما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما تمثله الشركات التي تصدر هذه الفاكهة بالفعل.

بالإضافة إلى التحديات التي واجهها للتصالح مع شخصيته، تلقى ماتياس تدريبًا لركوب كويرفو بشكل معجزة، الحصان الذي كان عليه العمل معه في لا هيرينسيا والذي وافق معه تمامًا:

وقال لـ Infobae Mexico: «تلقينا إعدادًا، وأعود الاتصال بهذه الحيوانات الجميلة، المهيبة ولكن في نفس الوقت النبيلة؛ بما أن هؤلاء الإخوة نشأوا في الميدان، يجب أن نرى أنهم يركبون بشكل جيد للغاية منذ الطفولة».

من أجل التواصل مع شخصيته، كان على ماتياس أن يفهمه ويترك الأحكام حول الاختلافات التي كانت لديه حول خوان ديل مونتي؛ «كنت أصنع شخصيات لديها القليل مني، لقد أحضرت الجانب الأكثر «الظلام» وهذه المرة لم يكن لي علاقة به»، قال. لذلك درس librettos مرارا وتكرارا «لفهم من أين تحدث».

(الصورة: إنستغرام/ @laherencia_tv)

«إنها المرة الأولى التي أضطر فيها إلى لعب شخصية لا تشبهني، بدءًا من الجزء المادي، وكيف يلبس، وكيف يمشط شعره، وكيف يتحرك في عالم الأعمال هذا لأنه رئيس أهم شركة في البلاد ويدير الكثير من المال، ولكن في نفس الوقت هذا الجزء البشري منه، لديه قلب كبير، هو قائد». ذكر Infobae المكسيك.

من أجل التكيف، جند أيضًا مساعدة المنتج خوان أوسوريو الذي، على حد تعبير Novoa، «يلعب مع الكون كله» عند تنفيذ مشروع، لأنه يقدم لهم النصيحة.

شارك ماتياس نوفوا أنه للدخول في شخصيته، عادة ما يعزل نفسه عن كل الضوضاء والحركة في المجموعة، خاصة في أهم المشاهد لأنها تسجل 25 إلى 30 لقطة ويحتاج إلى التركيز الشديد.

Novoa عادة ما تعزل نفسها لدخول الشخصية (الصورة: مجاملة)

كمحترف، ماتياس نوفوا صارم للغاية ونقد ذاتي، لأنه أوضح أنه في اليوم الذي يشعر فيه بالرضا التام عن تفسيره، فإن عمله التمثيلي سيكون قد توقف. وكشف لهذا المنفذ الاعلامى «اننى اطالب نفسى بطريقة اعطيها 200 فى المائة».

أكثر ما يستمتع به في التمثيل هو ارتداء ملابس شخص آخر وعيش حياته، ومع ذلك، فهو لا يستمتع عادة برؤية نفسه على الشاشة.

وقال لإنفوباي المكسيك: «أنتقد نفسي كثيرا، ولن تكون سعيدا أبدا بما تراه، لم أقل أبدا 'هذا المشهد كان مذهلا لن أفعل أي شيء أكثر من ذلك'». شارك أيضًا أنه يسعى دائمًا إلى تحسين إدخالاته التالية وأنه لا «المسامير» أبدًا بالنظر إلى مشاريعه بمجرد أن وجد بالفعل كيف كان يجب أن يتصرف.

أخيرًا، شارك في أنه يرغب في ترك ميراث تمامًا مثل الميراث الذي تركه له جده، أي عاشق للموسيقى والنبيذ وحب الحيوانات، لأن إرث ماتياس من هذا النوع أكثر أهمية من الإرث النقدي.

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