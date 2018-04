Para los consejeros que votaron hoy por impulsar su juicio político, la actuación de Reynaldi "es un escándalo" y "no debería seguir siendo juez". Para los representantes de los jueces, acusados por frecuencia de corporativismo, y los cercanos al kirchnerismo "la prueba en su contra no está acreditada" y sus acciones "no fueron habituales, si no puntuales". También destacaron que "se mostró notoriamente arrepentido" y que "aseguró que no repetirá la conducta cuestionada". El destino de Reynaldi se definirá en dos semanas. Probablemente sólo reciba una sanción económica menor. Poco para la gravedad de las acusaciones que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados.