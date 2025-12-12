Las reuniones secretas entre el FBI y el negociador de Ucrania encendieron alertas en las gestiones de paz

Kash Patel, director del FBI (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las reuniones secretas entre el principal negociador de paz de Ucrania y los líderes del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI) han generado nueva incertidumbre en las conversaciones de alto riesgo para poner fin a la guerra en ese país, según diplomáticos y funcionarios familiarizados con el asunto.

Durante las últimas semanas, el principal negociador del presidente Volodimir Zelensky, Rustem Umerov, voló tres veces a Miami para reunirse con el principal enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y discutir una propuesta para poner fin al conflicto de casi cuatro años con Rusia.

Pero durante su estancia en Estados Unidos, Umerov también mantuvo reuniones a puerta cerrada con el director del FBI, Kash Patel, y el subdirector, Dan Bongino, según cuatro personas que, al igual que otras, hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones confidenciales.

Las reuniones han causado alarma entre los funcionarios occidentales, que desconocen su intención y propósito. Algunos dijeron que creen que Umerov y otros funcionarios ucranianos buscaron a Patel y Bongino con la esperanza de obtener amnistía de cualquier acusación de corrupción a la que pudieran enfrentarse los ucranianos. A otros les preocupa que el canal recién establecido pueda utilizarse para ejercer presión sobre el gobierno de Zelensky para que acepte un acuerdo de paz, propuesto por la administración Trump, que contiene concesiones muy importantes para Kiev.

La embajadora de Ucrania en Washington, Olha Stefanishyna, confirmó la reunión de Umerov con el FBI y declaró a The Washington Post que “solo se trataron cuestiones relacionadas con la seguridad nacional” que no podían revelarse públicamente.

Un funcionario del FBI afirmó que en las reuniones con Umerov se discutieron los intereses comunes de ambos países en materia de aplicación de la ley y seguridad nacional. El tema de la corrupción de cuello blanco en Ucrania se planteó en una de las reuniones, pero no fue el tema principal, dijo el funcionario. Cualquier sugerencia de que las conversaciones de Patel fueron inapropiadas es “una completa tontería”, añadió el funcionario.

Los dos líderes del FBI han criticado a Ucrania en varios comentarios públicos. En marzo, Patel cuestionó la magnitud de la ayuda estadounidense a Ucrania e instó al Congreso a investigar si se habían utilizado indebidamente los fondos estadounidenses enviados al país. Bongino ha acusado a Zelensky de encubrir las presuntas actividades corruptas del hijo del presidente Joe Biden, cuyo puesto en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana ha sido objeto de un intenso escrutinio. Trump “desconfía mucho de Zelensky, por lo que él y algunas personas de su Gobierno hicieron para ocultar la locura de Joe Biden”, afirmó Bongino en febrero.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que “los funcionarios estadounidenses se comunican regularmente con los líderes mundiales sobre cuestiones de seguridad nacional de interés común”. El funcionario añadió que el equipo de seguridad nacional de Trump ha estado “hablando tanto con los rusos como con los ucranianos para facilitar un acuerdo que ponga fin a la guerra” y que cualquiera que plantee inquietudes sobre las reuniones del FBI “no está al tanto de estas conversaciones diplomáticas y no tiene idea de lo que están hablando”.

Un representante de la oficina de Zelensky se negó a comentar sobre ninguna reunión específica, pero insistió en que “es estúpido relacionar todo con la ‘corrupción’”.

El New York Post señaló la reunión de Umerov con Patel en un artículo publicado el 28 de noviembre. La reunión de Bongino con Umerov no se había informado anteriormente.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, junto a la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en una conferencia de prensa en Washington DC el 4 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Las conversaciones se producen en un momento crítico para Ucrania. El país está siendo presionado por la administración Trump para que acepte una propuesta de fin de la guerra con enormes implicaciones para sus fronteras y su integridad territorial.

También se enfrenta al escándalo de corrupción más trascendental desde que Zelensky asumió el cargo en 2019. Los investigadores ucranianos alegaron el mes pasado que se habían robado 100 millones de dólares del sector energético del país mediante sobornos y comisiones ilegales.

Ocho personas, entre ellas el antiguo socio comercial de Zelensky, están acusadas de malversación, lavado de dinero y autocontratación ilícita. El principal asesor de Zelensky, Andriy Yermak, la segunda persona más poderosa de Ucrania, dimitió a finales de noviembre después de que su casa fuera registrada. Otro antiguo aliado cercano de Zelensky, Oleksiy Chernyshov, que ocupó el cargo de viceprimer ministro, está acusado por las autoridades ucranianas de recibir 1,3 millones de dólares en sobornos.

“Hay una situación de corrupción masiva allí”, declaró Trump a los periodistas esta semana, señalando que el escándalo estaba generando llamamientos a la celebración de elecciones en Ucrania. “La gente se pregunta: ¿cuándo habrá elecciones?“.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 llevó a Kiev a decretar la ley marcial, lo que incluyó el aplazamiento de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Tanto dentro como fuera de Kiev se especula sobre si Umerov, que también es asesor de seguridad nacional de Ucrania, podría estar implicado en la investigación por malversación de fondos, que se está ampliando, sobre todo ahora que los funcionarios anticorrupción del país están ampliando su investigación al sector de la defensa. Umerov ocupó anteriormente el cargo de ministro de Defensa de Ucrania.

“Me sorprendió que lo enviaran a negociar, teniendo en cuenta lo que se dice sobre su posible implicación en el escándalo”, afirmó Angela Stent, ex oficial de inteligencia de la administración de George W. Bush y académica de la Universidad de Georgetown.

El legislador opositor ucraniano Volodymyr Ariev declaró a The Post que era irresponsable mantener a Umerov como negociador principal mientras pesaba sobre él una nube de sospechas. “Una persona que ha acumulado acusaciones de corrupción no debería presidir negociaciones decisivas hasta que se deshaga de ellas”, afirmó Ariev.

Los defensores de Umerov dicen que es un activo para Kiev: su actitud afable y su dominio del inglés han creado una mejor relación con los funcionarios estadounidenses que la que tenían con Yermak, en quien Zelensky confiaba mucho antes de que renunciara.

Sin embargo, sus reuniones con el FBI han despertado sospechas entre los aliados occidentales de Ucrania, dada la presencia de Patel, quien se convirtió en el centro de atención del primer juicio político contra Trump, que se centró en la amenaza del presidente de revocar la ayuda estadounidense a Ucrania para obtener información sobre las actividades de Hunter Biden en el país. Trump fue absuelto por el Senado.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov (REUTERS/Murad Sezer/Foto de archivo)

Fiona Hill, ex funcionaria de la administración Trump, testificó ante el Congreso que Patel se había involucrado en asuntos de Ucrania de una manera que iba más allá del alcance de su trabajo como asesor de la Casa Blanca, según le habían dicho sus colegas. El informe de juicio político publicado por los demócratas de la Cámara de Representantes también destacó las conversaciones de Patel con Rudy Giuliani antes de que la administración Trump suspendiera 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Hill declaró a The Post para este informe que la reaparición de Patel “probablemente se verá con aún más preocupación y consternación en Europa”.

Patel siempre ha negado que mantuviera un canal secreto con Trump sobre Ucrania durante su primer mandato y ha afirmado que sus conversaciones con Giuliani no tenían relación con Ucrania.

Los funcionarios del FBI han trabajado durante años con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) para ayudar al Gobierno de Kiev a superar la corrupción endémica derivada de su pasado soviético. Sin embargo, las reuniones de alto nivel entre un negociador ucraniano de alto rango y el director del FBI no son habituales.

“No es habitual que alguien en ese puesto se reúna con los dirigentes del FBI”, afirmó Sam Charap, ex funcionario del Departamento de Estado y académico de la Rand Corporation.

Un tema común de la diplomacia de Trump en Ucrania, sobre todo porque ha expresado su frustración por los retrasos en llegar a un acuerdo, es ampliar el número de asesores asignados a trabajar en el tema. Además del secretario de Estado Marco Rubio y Witkoff, un magnate inmobiliario y amigo de toda la vida, Trump también ha reclutado a su yerno Jared Kushner y al secretario del Ejército Daniel Driscoll, aliado del vicepresidente JD Vance.

El creciente número de funcionarios que participan en las conversaciones ha provocado malentendidos y confusión en torno a los términos del acuerdo y lo que apoya Estados Unidos.

Varios funcionarios estadounidenses apoyan una propuesta en la que Ucrania se retira de Donetsk, en el este de Ucrania, a cambio de otras zonas bajo control ruso, como la central nuclear de Zaporizhzhia.

A principios de esta semana, Zelensky rechazó la idea de que Ucrania renunciara a ningún territorio. “Según nuestras leyes, según el derecho internacional y según la ley moral, no tenemos derecho a ceder nada”, declaró Zelensky tras reunirse con los principales líderes europeos. “Eso es por lo que estamos luchando”.

Pero, mientras las negociaciones se estancan, las fuerzas rusas han avanzado en el este, aprovechando la escasez de municiones y combatientes de Ucrania. También siguen bombardeando la infraestructura eléctrica de Ucrania, lo que provoca apagones continuos y aumenta el temor a cortes generalizados este invierno.

Trump ha dejado claro que su paciencia se está agotando y que, si Ucrania no negocia por el territorio, podría acabar perdiendo aún más en el campo de batalla.

“Estás perdiendo miles de personas a la semana”, dijo Trump. “Es hora de poner fin a esa guerra”.

*O’Grady informó desde Kiev.

© 2025, The Washington Post.