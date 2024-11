Una ex tesorera de Arizona admitió haber malversado 38 millones de dólares durante una década

Elizabeth Gutfahr se declaró culpable de malversar más de 38 millones de dólares de fondos públicos mientras era tesorera del condado de Santa Cruz, en Arizona. (Ross D. Franklin/AP)

Bienes raíces en Patagonia, Arizona; plomería y pisos nuevos para un lujoso rancho de 60 hectáreas en la cercana Tumacacori; gastos operativos para un negocio de ganado; y al menos 20 vehículos, incluyendo Jeeps, camiones Ford, un Mercedes-Benz, Cadillacs y un autocar de turismo Airstream.

Estos son algunos de los artículos que la ex tesorera del condado de Santa Cruz, Elizabeth Gutfahr, compró utilizando más de 38 millones de dólares de fondos de los contribuyentes que malversó entre 2014 y 2024, según los fiscales federales. Gutfahr, de 62 años, se declaró culpable esta semana de cargos de malversación por parte de un funcionario público, lavado de dinero y evasión de impuestos mientras se desempeñaba como tesorera.

El condado de Santa Cruz, en el sur de Arizona, está buscando la manera de recuperar los millones que estaban destinados al beneficio público, y los funcionarios locales también están demandando al Estado por supuestamente no haber auditado adecuadamente durante años los libros de Gutfahr.

El Departamento de Justicia, el condado de Santa Cruz, el FBI y el IRS forman parte del equipo que sigue descubriendo la estafa de Gutfahr, que dura ya una década. “Esperamos que los funcionarios públicos actúen como administradores del erario público, no que lo saqueen”, declaró el jueves Nicole Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia.

Vehículos de lujo, bienes raíces y un rancho en Tumacacori fueron comprados con los fondos malversados por la exfuncionaria del condado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos judiciales detallan cómo Gutfahr malversó los fondos en el transcurso de aproximadamente 187 transferencias bancarias mientras era tesorera del condado. Realizó transferencias ilegales desde la cuenta bancaria del condado, que ella controlaba, a cuentas personales con identidades falsas, según los documentos judiciales. A continuación, cubrió sus huellas mediante la producción de informes financieros falsos, añadieron.

En su declaración, Gutfahr dijo que se saltó el proceso de aprobación de dos pasos para las transferencias electrónicas —instalado para evitar que los funcionarios movieran fondos por su cuenta— mintiendo a su subordinado y diciendo que estaba transfiriendo el dinero para generar intereses para el condado.

“Cuando robaba los fondos de la Cuenta de Ahorros del condado de Santa Cruz, sabía que los fondos de esta cuenta se utilizaban para pagar los gastos de las escuelas y los distritos de bomberos”, dijo en su declaración de culpabilidad.

Tras años de malversación, el Chase Bank alertó al condado en abril sobre transacciones inusuales en las cuentas del tesorero. Gutfahr fue suspendida esa misma semana y demandada por el condado menos de cuatro meses después.

Joshua Hamilton, abogado de Gutfahr, no respondió el sábado a una solicitud de comentarios. En una declaración compartida con The Associated Press, Hamilton dijo que su cliente “quiere asumir la responsabilidad por el daño que ha causado”. “Sabe que al declararse culpable y aceptar el castigo al que se enfrentará, está dando un paso en la dirección correcta para rendir cuentas de sus actos”, dijo Hamilton.

Las autoridades, incluido el FBI, investigan el esquema de malversación que se extendió durante una década en el sur de Arizona. (AP/Charlie Neibergall)

El condado dijo que ha iniciado el proceso de recuperación de los fondos de Gutfahr y los miembros de su familia. Algunas de las propiedades personales que se han identificado para su recuperación incluyen bienes inmuebles, ganado, aproximadamente 15 caballos, más de una docena de vehículos y artículos como joyas y equipos agrícolas.

Este mes, el condado de Santa Cruz también demandó al estado de Arizona y a Lindsey Perry, auditora general del estado, por “normas de auditoría laxas”, según la demanda, que exige un juicio con jurado. Perry no respondió a una solicitud de comentarios el sábado por la noche.

En la denuncia se alega que el auditor estatal no confirmó de forma independiente los saldos de caja comunicados por Gutfahr, sólo revisó los extractos bancarios del condado correspondientes a junio y ni una sola vez solicitó una muestra aleatoria de extractos bancarios de ningún otro mes.

“Consciente de esta práctica descuidada, Gutfahr estratégicamente nunca robó fondos en junio o julio —y en consecuencia, el Auditor General nunca se enteró de la malversación”, dijo el condado en su denuncia. “El esquema de Gutfahr habría sido detectado hace muchos años si el Auditor General hubiera realizado correctamente sus auditorías”.

Está previsto que Gutfahr sea sentenciada el 6 de febrero y se enfrenta a una pena de hasta 35 años de prisión.

