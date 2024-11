Joe Biden autorizó el envío de minas antipersonas a Ucrania para frenar la ofensiva de Rusia (AP/Manuel Balce Ceneta/ARCHIVO)

El presidente Joe Biden ha autorizado la provisión de minas antipersonales a Ucrania, según informaron dos funcionarios estadounidenses, en un paso que fortalecerá las defensas de Kiev contra el avance de las tropas rusas, pero que ha generado críticas de grupos de control de armas.

La medida sigue a la reciente autorización de la Casa Blanca para que Ucrania utilice un poderoso sistema de misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia, como parte de una serie de acciones urgentes que la administración saliente de Biden está tomando para apoyar el esfuerzo bélico de Kyiv, que enfrenta dificultades.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que Moscú tomará represalias por los recientes ataques con el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS).

El envío de minas antipersonales a Ucrania también es potencialmente controvertido, aunque por razones distintas: más de 160 países han firmado un tratado internacional que prohíbe su uso, argumentando que estas armas indiscriminadas pueden causar daños duraderos a civiles.

Sin embargo, Kyiv ha solicitado estas minas desde que Rusia invadió hace casi tres años, y las fuerzas del Kremlin han utilizado ampliamente minas antipersonales en las líneas del frente, dificultando el progreso ucraniano en su intento por recuperar territorio.

La administración Biden está profundamente preocupada por los recientes ataques rusos contra las líneas del frente ucranianas y considera urgente frenar el avance, señalaron funcionarios. El Pentágono cree que proporcionar estas minas es una de las medidas más útiles que la administración puede tomar para ralentizar el ataque ruso.

Uno de los funcionarios aseguró que el tipo de mina antipersonal es “no persistente”, lo que significa que las minas se autodestruyen o pierden carga de batería, lo que las desactiva y reduce el peligro para los civiles.

Este funcionario añadió que las autoridades ucranianas se han comprometido a no desplegar estas minas en áreas densamente pobladas. No obstante, expertos en control de armas advierten que incluso las minas no persistentes representan un riesgo para la seguridad.

El funcionario, junto con otros tres, habló sobre la decisión bajo condición de anonimato para discutir con franqueza deliberaciones internas de la Casa Blanca.

El este de Ucrania, epicentro del conflicto, podría ser el principal escenario del uso de minas antipersonales estadounidenses (REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES/ARCHIVO)

“Rusia está atacando las líneas ucranianas en el este con oleadas de tropas, sin importar las bajas que sufren”, dijo uno de los funcionarios. “Por lo tanto, los ucranianos están sufriendo pérdidas, y más pueblos y ciudades están en riesgo de caer. Estas minas fueron diseñadas específicamente para combatir esto.”

“Cuando se usan junto con otras municiones que ya estamos proporcionando a Ucrania, la intención es que contribuyan a una defensa más efectiva”, agregó.

Biden se había mostrado reacio a suministrar estas minas a Ucrania debido a preocupaciones dentro de su propia administración y de una amplia gama de defensores contra las minas, quienes afirman que el riesgo para los civiles es inaceptablemente alto.

Sin embargo, el progreso ruso en el campo de batalla en los últimos meses ha llevado a la Casa Blanca a buscar nuevas formas de ayudar a Kyiv, especialmente tras la victoria del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido conducir el conflicto hacia una rápida conclusión.

El uso de las minas estaría limitado al territorio ucraniano, con un enfoque esperado en el este del país, según uno de los funcionarios. Las fuerzas rusas han avanzado significativamente en la región de Donetsk y, en los últimos meses, han ganado terreno al ritmo más rápido desde 2022.

Las tropas ucranianas han tenido dificultades para construir líneas defensivas fuertes frente a los incesantes ataques de drones y pequeños equipos de asalto.

Las minas antipersonales podrían ayudar a reforzar sus defensas ralentizando a las tropas enemigas y dirigiéndolas hacia áreas donde puedan ser atacadas con artillería y cohetes.

Ni Rusia ni Estados Unidos son parte de los 164 países que han firmado la Convención de Ottawa, también conocida como el Tratado de Prohibición de Minas, que prohíbe el despliegue y transferencia de minas antipersonales.

Las tropas ucranianas enfrentan dificultades para construir líneas defensivas contra las avanzadas fuerzas rusas (REUTERS/ARCHVIO)

En 2022, Biden revivió una política de la era Obama que prohibía la transferencia y el uso de minas antipersonales estadounidenses fuera de la península de Corea.

Un funcionario ucraniano dio la bienvenida al posible cambio de política a pesar de los riesgos potenciales asociados con el despliegue masivo de estas armas.

“Rusia las utiliza de todos modos”, dijo este funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

Sin embargo, algunos activistas de derechos humanos afirmaron que la decisión de Estados Unidos de proporcionar minas antipersonales a Ucrania, un país firmante del Tratado de Prohibición de Minas, es una mancha negra para Washington.

“Es un desarrollo impactante y devastador”, dijo Mary Wareham, subdirectora de la división de crisis, conflicto y armas de Human Rights Watch, quien destacó que incluso las minas no persistentes representan riesgos para los civiles, requieren complejos esfuerzos de limpieza y no siempre se desactivan de manera confiable.

La administración Trump, en 2020, había revertido la política de la era Obama, citando la necesidad de uso estratégico de minas para contrarrestar adversarios como Rusia y China, lo que provocó una fuerte condena de los defensores del control de armas.

“Pondrá a más civiles en riesgo de ser heridos por minas sin explotar y es innecesario desde una perspectiva militar”, dijo Biden, entonces candidato presidencial, en respuesta a la decisión de Trump, calificándola de “imprudente”.

Estados Unidos tenía un stock de aproximadamente 3 millones de minas antipersonales en 2022. Estas minas no se habían utilizado desde 1991, durante la primera Guerra del Golfo, salvo por un incidente aislado en Afganistán en 2002, según el Departamento de Estado en 2022.

La administración Biden ya se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de desminado en Ucrania una vez que termine el conflicto. Uno de los funcionarios señaló que esta administración extenderá ese compromiso para ayudar a limpiar las minas proporcionadas por Estados Unidos.

El conflicto en Ucrania ha llevado a otros países a reconsiderar su oposición a las minas antipersonales. Las naciones bálticas de Lituania, Letonia y Estonia consideraron retirarse de la Convención de Ottawa a principios de este año para fortalecer sus defensas contra la agresión rusa, aunque finalmente decidieron reforzar los inventarios de minas antitanque y otras herramientas menos peligrosas para los civiles.

© 2024, The Washington Post.