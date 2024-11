El Departamento de Justicia desestimó el caso contra el sheriff de Maryland acusado de complot con ametralladoras

Jenkins fue acusado de trabajar con un comerciante de armas para obtener ilegalmente ametralladoras con documentos falsos. (Sarah L. Voisin — The Washington Post)

Los fiscales federales retiraron su caso penal contra un alguacil del condado en Maryland que fue acusado de trabajar con el propietario de una tienda de armas para obtener ilegalmente ametralladoras utilizando credenciales de las fuerzas del orden, y luego alquilarlas para ganar dinero, según un documento judicial.

“Hoy, el gobierno finalmente hizo lo correcto”, dijo el martes el sheriff de Frederick, Charles “Chuck” Jenkins. “Esto ha sido un verdadero infierno para mí, mi familia y hasta mis amigos”, agregó.

La solicitud para retirar el caso, concedida por la jueza del Distrito de Estados Unidos, Stephanie Gallagher, se dio después de que un coacusado, un comerciante de armas de Maryland, fuera absuelto en el juicio el mes pasado.

Una portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Maryland declinó comentar sobre las razones por las que el caso fue retirado. Jenkins, de 68 años, siempre ha mantenido su inocencia.

“Durante 587 días, he sido el objetivo de una persecución maliciosa y, creo, política”, dijo el martes.

En el cargo desde 2006, Jenkins hace tiempo que se convirtió en una figura central en Frederick, conocido por su corte de pelo al ras y su presencia en funerales, carnavales, fiestas de barrio y reuniones de residentes. Adoptó una postura agresiva sobre la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos, lo que lo convirtió en una voz nacional en ese debate mientras agudizaba las opiniones sobre él en casa.

Jenkins tomó una breve licencia después de que la investigación se hiciera pública el año pasado, pero regresó a dirigir la oficina del alguacil poco tiempo después y permaneció a cargo durante gran parte del caso. Dijo que fue alentado a no rendirse por su familia, amigos, seguidores y otros, y comparó el caso penal con el intento de asesinato contra Donald Trump.

“Siento que esto fue un intento de asesinato muy similar al que sufrió el presidente Trump el 13 de julio”, dijo. “Realmente lo creo, en retrospectiva. Fue un casi fallo. Estuve herido y ensangrentado, pero no abandoné la lucha.”

El caso contra Jenkins se centraba en las afirmaciones de que había falsificado documentación relacionada con demostraciones de ametralladoras.

Más específicamente, las autoridades federales alegaron que Robert Krop, propietario de Machine Gun Nest, un campo de tiro y tienda de armas en Frederick, trabajó con Jenkins para producir cartas falsas que fueron enviadas a los reguladores de armas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Las cartas supuestamente solicitaban una demostración en el campo de Krop para ametralladoras específicas que la oficina del alguacil podría querer comprar, según los expedientes judiciales de los fiscales. Los modelos incluían uno de alimentación por cinta que las autoridades dijeron estaba diseñado para el combate.

Krop también mantuvo su inocencia, lanzó una defensa agresiva y fue declarado no culpable de los cinco cargos en el juicio del mes pasado. En una declaración el martes, el abogado de Krop, Daniel Cox, dijo que el caso había sido presentado con “cargos falsos frívolos, vejatorios y de mala fe”.

El dueño de la tienda de armas, Robert Krop, fue absuelto el mes pasado tras el juicio. (JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM)

En documentos judiciales anteriores, Cox presentó el asunto como un ataque a los derechos de las armas.

“Si la persecución vengativa de la Administración Biden contra el Sr. Krop y/o el alguacil Jenkins resulta en el cierre del principal negocio de armas de fuego en Frederick, Maryland, o en la renuncia o destitución del alguacil de su cargo, bien sabe que se sentirá un enfriamiento en el ejercicio de los derechos de la Segunda Enmienda”, escribió Cox.

Los fiscales contrarrestaron que tales “declaraciones políticas” no tenían “nada que ver con la ley o los hechos de este caso.”

Para Jenkins, el caso comenzó el 25 de mayo de 2022, cuando tres agentes de la ATF entraron en su oficina “para lo que creí era una conversación informal de policía a policía,” dijo Jenkins el martes.

Recordó haber sido cooperativo y veraz.

“De hecho, acababa de comprar una escopeta en una tienda de armas local. Pensé que había estropeado el papeleo,” dijo. “Por eso pensé que estaban aquí. No era consciente de que grababan mi conversación en secreto.”

Jenkins contó a los agentes cómo apenas llevaba un estilo de vida extravagante, según los documentos de sus abogados. “Soy la persona más aburrida y simple que has visto. ... No tengo juguetes, ni casas rodantes, ni barcos,” dijo, según los documentos.

Los abogados también hablaron el martes. Uno de ellos, la exfiscal federal Andrea Smith, dijo que “nunca hubo un caso” contra Jenkins, y las autoridades deberían haberlo entendido desde la primera visita en la oficina de Jenkins.

A medida que el caso avanzaba, Smith dijo que Jenkins se ofreció a hablar con los fiscales, pero no estaban interesados. “Nunca he oído de un fiscal que no aprovechara la oportunidad de hablar con alguien que estuviera investigando,” dijo Smith.

Mientras el caso estaba pendiente, Jenkins tuvo que cumplir con las condiciones generales de entregar sus armas de fuego, lo que significaba que incluso estando de servicio no podía llevar su arma de servicio.

Habló de ello mientras se dirigía a los periodistas el martes, diciendo que estaba aliviado de poder portar su arma de servicio nuevamente. En un momento dado, levantó en broma su chaqueta para mostrar el arma. “La recuperé, amigos,” dijo, mientras los partidarios en el fondo de la conferencia de prensa aplaudían. “Miren”, finalizó.

(*) The Washington Post

(*) Dan Morse cubre los tribunales y el crimen en el condado de Montgomery. Llegó al periódico en 2005, después de haber trabajado como periodista en el Wall Street Journal, el Baltimore Sun y el Montgomery (Ala.) Advertiser, donde fue finalista del premio Pulitzer. Es el autor de “The Yoga Store Murder”.