Lo que sabemos de la detención de la estrella de TikTok Mr.Prada y la muerte de un terapeuta

Una popular personalidad de TikTok conocida como “Mr.Prada” fue detenida en Dallas el martes 1 de octubre por la tarde después de que la policía de Baton Rouge dijera que estrelló un coche perteneciente a un hombre que fue encontrado muerto el domingo.

Terryon Ishmael Thomas, de 20 años, se encuentra actualmente bajo custodia policial en Texas, según los registros de la cárcel del condado de Dallas. Fue detenido por daños criminales a la propiedad con agravantes, resistencia a un agente y uso no autorizado de un vehículo de motor, según los registros de la cárcel. No ha sido acusado de la muerte del terapeuta William Nicholas Abraham, y no tenía abogado hasta el martes por la tarde.

Esto es lo que hay que saber sobre la estrella de TikTok y la muerte del terapeuta:

¿Quién es Mr.Prada?

Thomas, el influencer de las redes sociales conocido como “Mr.Prada”, tiene unos 8 millones de seguidores en dos cuentas de TikTok. Con los perfiles @mr.prada458 y @mr.prada456, Thomas era conocido por crear vídeos en TikTok para la generación Z, que a menudo incluían comentarios sobre la escuela, el uso de las redes sociales y las tendencias. También hizo vídeos sobre la comunidad LGBTQ+ y la cultura de las citas.

Alrededor del 49% de los seguidores de Thomas en la cuenta @mr.prada456 tienen entre 18 y 24 años, según el sitio web de análisis de redes sociales Beacons.

En los días transcurridos desde que la policía de Baton Rouge hizo pública la información sobre la orden de detención de Thomas, los comentarios en las redes sociales del residente de Newellton (La) se han llenado de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores. Otros creadores de TikTok han publicado sobre la detención de Thomas para informar a los demás o para bromear sobre la situación.

¿Por qué fue detenido?

La oficina del sheriff de Tangipahoa Parish ha estado investigando el asesinato de Abraham, de 69 años, que fue encontrado muerto y envuelto en una lona en Baton Rouge el domingo por la mañana.

Abraham murió de un traumatismo por objeto contundente en la cabeza, el cuello y los hombros, según la oficina del sheriff. El sheriff de Tangipahoa, Gerald Sticker, dijo a los medios locales que fue una “muerte muy física, muy violenta”.

Mientras investigaban la muerte de Abraham, los agentes del sheriff de Tangipahoa dicen que recuperaron imágenes de la cámara de seguridad de una tienda de la zona de Juban Crossing en las que se veía al conductor del vehículo robado por Abraham comprando artículos en la tienda. La policía dice que intentaron detener al conductor, pero éste evadió a la policía, estrelló el coche y luego se dio a la fuga. El agente identificó a Thomas como la última persona vista conduciendo el vehículo de Abraham.

¿Qué se desconoce aún de la situación?

Las autoridades locales todavía están investigando el asesinato y la posible conexión de Thomas con la muerte, dijo un portavoz de la oficina del sheriff.

Abraham fue acusado de abusar de un niño de 11 años en 2015. Jarrett Ambeau, abogado de Abraham, dijo a The Washington Post que la acusación fue retirada cuando el niño se retractó y se disculpó repetidamente con Abraham en los últimos años.

“El cliente de 2015 es 100 por ciento no Thomas”, dijo Ambeau. “Nunca he oído hablar de Thomas y no tengo ni idea de si alguna vez tuvieron algún tipo de relación”. Ambeau dijo que le molesta que la acusación previa de Abraham ensombrezca la muerte de “un hombre amable y gentil”. “No merecía morir de esta manera”, afirmó.

La práctica de la terapia de Abraham ofreció una serie de servicios, incluyendo ayudar a las personas LGBTQ+ locales “trabajar a través de problemas de identidad, la aceptación y las luchas familiares”, según el sitio web de Abraham.

