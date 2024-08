Preguntamos: ¿Por qué te da tanta hambre en la playa?

Muchos sienten un hambre más profunda y urgente en la playa que en otros lugares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dile a la reportera de By The Way, Hannah Sampson, que vamos a pasar el día en la playa y ella te dirá su orden: sándwiches, papas fritas, fruta, tal vez algunas verduras cortadas y helado si alguien lo está vendiendo. ¿Qué tiene la playa que nos hace querer comer todo un surtido de una tienda de delicatessen?

Puede parecer imposible resistirse al atractivo de un sándwich en tu bolsa en un día de playa. Ella te llama tanto como una comida reconfortante como una actividad. ¿Cómo puedes negarte? Esta es la playa, donde el hambre (o tal vez solo el impulso de comer) puede sentirse más profunda y urgente que en el resto de tu vida.

Le pregunté a Lisa Moskovitz, dietista registrada y CEO del NY Nutrition Group, si el Gran Hambre de Playa es real, y dijo que “absolutamente” lo es. El hambre proviene de diferentes lugares: una necesidad biológica de comer y una emocional, y la playa puede desencadenar ambas.

Primero, lo biológico. Incluso si estás allí para relajarte, llegar a la playa abre el apetito.

“Creo que subestimamos la naturaleza laboriosa de ir a la playa”, dijo Moskovitz. “Planificar, cargar nuestras sillas, caminar en la arena... a veces ya llevas como dos horas de actividad física antes de que realmente te sientes en una toalla o silla a relajarte”.

Llegar a la playa abre el apetito por la actividad física previa, según Lisa Moskovitz. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aumentarás aún más tu apetito con actividades una vez que llegues allí: nadar, jugar al voleibol, recolectar conchas marinas, dijo Avery Zenker, dietista registrada en Ontario.

También es un lugar fácil para deshidratarse, otro culpable del hambre. Moskovitz y Zenker dijeron que la gente puede confundir la sed con señales de hambre, lo que nos lleva a alcanzar el sándwich cuando quizás solo necesitamos agua.

Aumentas la apuesta si estás abriendo algunas cervezas de playa. No solo es deshidratante, sino que “el alcohol es un estimulante del apetito para muchas personas”, dijo Moskovitz.

Lo que comes en la playa también puede tener un impacto. Moskovitz dice que puedes seguir sintiéndote hambriento si solo estás comiendo un montón de alimentos divertidos (papas fritas, helado, etc.) en lugar de comidas más equilibradas (verduras y hummus o ese hermoso sándwich en tu bolsa).

“Especialmente los carbohidratos refinados [o] los alimentos que son más altos en azúcar añadida van a causar picos de azúcar en la sangre, que inevitablemente resultan en caídas de azúcar en la sangre”. El resultado: un antojo de más comida.

Ahora, las fuentes emocionales o psicológicas del hambre en la playa.

Zenker dijo que ver a otras personas comer, sentirse relajado o aburrido puede hacernos sentir hambre. También puede ser tu condicionamiento. La nutricionista Sarah Herrington, con sede en Phoenix, dijo que, al igual que anhelamos pavo en Acción de Gracias, asociamos ciertos entornos con ciertos alimentos. Si siempre ha sido una gran parte de tu experiencia en la playa, estarás predispuesto a comer una vez que llegues a la arena.

La deshidratación en la playa a menudo se confunde con hambre, dicen Moskovitz y Zenker. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La playa para muchas personas puede ser nostálgica”, dijo Moskovitz. “Asociamos estar en la playa con jugar de niños y nuestras mamás trayendo muchos bocadillos.... Eso por sí solo puede hacernos pensar en comida y encender ese impulso de comer algo”.

Por último, Moskovitz dijo que podría ser simplemente que para muchos de nosotros, comer es placentero, y vamos a la playa para disfrutar. Hace que los mejores momentos de la vida sean más completos.

Añadió: “Es como, ‘Guau, realmente me estoy relajando y esto es agradable. Pero ¿sabes qué mejoraría esto? Comida’”.

(c) 2024 , The Washington Post