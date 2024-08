Los nazis se llevaron al novio de mi madre, su cuaderno de bocetos conservaba su amor

Myrtil Frank recibió el cuaderno de bocetos de Edgar en otoño de 1942. (Cortesía de Gordon F. Sander)

En otoño de 1942, un miembro de la resistencia holandesa a los nazis llevó un paquete a la puerta de una familia judeo-alemana fugitiva que se había escondido en un pequeño apartamento de La Haya.

El hombre que abrió la puerta era mi abuelo, un marchante de arte llamado Myrtil Frank. El paquete contenía un cuaderno de bocetos de Edgar Reich, un artista emigrado austriaco-judío de 19 años y prometido de la hija de Frank, mi madre Dorrit. En la portada había una foto de Edgar, con su aspecto desenvuelto.

Dorrit había visto a Edgar por última vez en mayo, en Kamp Westerbork, un campo de refugiados en el extremo norte de Holanda que los ocupantes alemanes se habían transformado recientemente en campo de deportación. Adjunta al cuaderno había una foto de Edgar en Westerbork con ropa de trabajo y una pala. Parecía desamparado. Pero al menos estaba vivo.

“Tuyo para siempre”, había escrito en el reverso de la instantánea, junto con la fecha: “Westerbork 25 de junio de 1942“.

Dorrit guardó el cuaderno de bocetos durante los años de escondite en La Haya. (Cortesía de Gordon F. Sander)

Los cuatro Frank - Myrtil , Dorrit, su hermana Sybil y mi abuela, Flory - se pasaron el cuaderno de bocetos en un silencio escandaloso. El hecho de que Edgar se las hubiera arreglado para sacarlo del vigilado campo de policía era poco menos que milagroso.

Edgar no sobreviviría al Holocausto. Pero las acuarelas cuidadosamente pintadas del romance de Dorrit y Edgar sobrevivirían a ambos.

Un amor roto, pero preservado

Los Frank, que habían huido de Berlín a Holanda en 1933, estaban cómodamente instalados en Scheveningen, el anexo costero de La Haya, cuando Alemania invadió la Holanda neutral en 1940 y comenzaron un juego del gato y el ratón de dos años con los 140.000 judíos que vivían allí. En septiembre de ese año, los Frank se vieron obligados a trasladarse a la ciudad interior de Hilversum, donde alquilaron una cómoda casa. Allí fue donde Dorrit conoció a Edgar.

Todos los sábados, un grupo de jóvenes emigrantes se reunió en casa de los Frank para jugar a las cartas y apoyarse mutuamente. La familia de Edgar formó parte de la última oleada de los 30.000 judíos alemanes y austriacos que escaparon a Holanda. Edgar trabajó como artista comercial en Utrecht y se unió a las reuniones de los sábados en otoño de 1941.

Edgar Reich era un artista emigrado austriaco-judío. El cuaderno contenía una foto de Edgar en el campo de Westerbork. (Cortesía de Gordon F. Sander)

Al principio, Dorrit y Edgar eran sólo amigos. Pero en enero de 1942, mientras Dorrit acompañaba a Edgar a su tren, compartieron su primer beso.

El romance se desarrolló mientras daban largos paseos por los bosques de Hilversum y bailaban mejilla con mejilla al son de “Olé Guapa”, su canción favorita, que sonaba en el gramófono de los Frank. Hablaban de boda. Incluso habían empezado a comprar un anillo.

“Queríamos casarnos cuando acabaría la guerra, cuando fuera”, me dijo Dorrit más tarde.

El idilio romántico de la pareja estalló varios días después, cuando los Reich recibieron una citación del Consejo Judío, la organización judía nominalmente independiente a la que los alemanes encargaron la gestión de la población judía cautiva durante la fase inicial del Holocausto holandés. Debían presentarse en Westerbork. Dorrit los acompañó a la estación el 12 de febrero.

“Nunca olvidaré el silbido del tren cuando salía hacia Westerbork“, dijo. “Aumentaba la sensación de presentimiento. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente aguardaba al final de la línea. Si no, por supuesto que no habría ido. Pero nos obligamos a creer que todo iría bien”.

Antes de la deportación, Edgar se las ingenio para enviar su cuaderno de bocetos a Dorrit a través de la resistencia holandesa. (Cortesía de Gordon F. Sander)

En mayo, Dorrit, cuya familia había sido trasladada a la fuerza a Ámsterdam , recibió permiso para visitar a su novio y a los padres de éste. Llevó su documento de identidad, con la letra “J”, y emprendió el viaje de 177 kilómetros hasta Westerbork, primero en tren hasta Assen, en la frontera alemana, luego a una granja donde pasó la noche y, por último, en bicicleta hasta el propio campo.

Las condiciones en Westerbork no le parecieron a Dorrit especialmente opresivas. Los Reich tenían su propia cabaña, con una plancha caliente que la madre de Edgar utilizaba para cocinar la cena. Antes de que Dorrit se marchara, Edgar presentó a su novia a sus compañeros de campamento. Luego, tras un último beso y la promesa de volver, Dorrit regresó en bicicleta para coger el tren.

Pero Westerbork no era tan agradable como podía parecer. “Tanto los holandeses como los alemanes y el Consejo Judío intentaron hacer creer que Westerbork no era un campo de concentración y que no era siniestro”, afirma Halik Kochanski, autor de “Resistance”, una historia de 2022 sobre la resistencia organizada a la ocupación alemana de Europa. " Pero por supuesto que lo era “.

El romance de Dorrit y Edgar floreció con largos paseos y bailes. (Cortesía de Gordon F. Sander)

La ilusión se hizo añicos el 1 de julio de 1942, cuando las SS , la unidad paramilitar nazi, arrebató el control de Westerbork a sus administradores holandeses y transformó el campo de refugiados de mínima seguridad, con permiso para recibir visitas, en el Campo de Tránsito Policial de Westerbork, con alambre de espino y una torre de vigilancia.

Fue entonces cuando Edgar, presintiendo probablemente su destino, empezó a trabajar en su cuaderno de bocetos.

El 15 de julio salió de Holanda el primer tren hacia Auschwitz, con Edgar a bordo. Noventa y siete trenes partirían en los dos años siguientes, llevando a 98.000 judíos holandeses al campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada. El penúltimo tren a Auschwitz llevaría a Ana Frank, de 15 años, ya su hermana Margot, que compartían el apellido y el origen judío-alemán emigrado de Dorrit, aunque no eran parientes.

Pero Dorrit y su familia escaparon a ese destino. Un día antes de la partida de Edgar, los Frank habían hecho su propio angustioso -e ilegal- viaje en tren a La Haya, donde se escondieron en un apartamento del número 14 de Pieter van der Zaandestraat, que pertenecía al profesor de inglés de Dorrit.

Dorrit y Edgar compartieron su primer beso en enero de 1942. (Cortesía de Gordon F. Sander)

Ese invierno, la amiga de Dorrit, Jeanne Houtepen, que colaboraba con la resistencia a los nazis, le entregó el cuaderno de bocetos de Edgar.

¿Cómo y con la ayuda de quién había conseguido Edgar sacar el paquete de Westerbork y entregarlo a la resistencia holandesa? ¿Cómo había conseguido a su vez la resistencia poner en contacto a Houtepen con los Frank ? Nada de esto estaba claro, ni lo está ocho décadas después. Pero en ese momento, los Frank no estaban de humor para hacer preguntas. Lo único que importaba era el hecho y la maravilla del hermoso objeto que Dorrit sostenía en sus temblorosas manos.

Sabía que se había ido

Sesenta años después, cuando entrevisté a mi madre para la historia de mi familia y el Holocausto holandés, “La familia Frank que sobrevivió”, se esforzó por transmitir lo que sentía al pasar las páginas del delicado cuaderno de bocetos encuadernado a mano, de 10 x 10 centímetros.

Hojeó las representaciones de su llamada telefónica, del tren de Edgar a Hilversum, de la pareja bailando “Olé Guapa”, de su paseo por el bosque.

Este cuaderno se convirtió en el objeto más preciado de Dorrit durante los años que la familia pasó escondida en La Haya.(Cortesía de Gordon F. Sander)

La última obra era un dibujo a lápiz de la pareja yendo a una joyería a comprar un anillo de compromiso, como habían soñado. Evidentemente, Edgar no tuvo tiempo de completar esa página antes de ser deportado .

Las últimas siete páginas del libro estaban en blanco.

Dorrit cerró el libro.

“Sabía que se había ido”, recordó más tarde.

Se había ido. En 2003, visitó el Instituto Holandés de Documentación de Guerra, que conserva los escrupulosos registros que los alemanes llevaron de las deportaciones. Allí, en la página de “R”, estaban los tres Reichs y la fecha en que fueron deportados: 15 de julio de 1942.

Nunca más se supo de Edgar.

Un acto de resistencia

Pero Dorrit aún conservaba el cuaderno.

Se convirtió en la posesión más preciada de mi madre durante los tres horribles años que los Frank pasaron escondidos, antes de salir finalmente a la luz de la libertad en mayo de 1945, cuando Holanda fue liberada.

El cuaderno estaba lleno de representaciones de momentos significativos en la relación de Dorrit y Edgar. (Cortesía de Gordon F. Sander)

Dorrit y su hermana se trasladaron a Nueva York en 1947. Allí, Dorrit conoció a otro emigrante judío-alemán, mi padre Kurt, que había llegado a Estados Unidos antes de la guerra y había servido como oficial de inteligencia en el Tercer Ejército del general. George Patton, alcanzando el rango de capitán. Se casaron en 1949.

Pero Dorrit, que murió en 2014 a los 93 años, nunca olvidó a Edgar. De vez en cuando, a lo largo de los años, compartió el libro con amigos agradecidos, entre ellos Asher Miller, conservador de arte europeo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York .

“Que el cuaderno llegará a manos de Dorrit y la ayudara de algún modo a mantenerse es un milagro en sí mismo”, dijo Miller .

Y agregó: “No puedo decir si esto se refleja, y en qué medida, en otras obras de arte producidas en condiciones similares. Pero lo cierto es que la supervivencia del cuaderno de bocetos, como la de la persona para la que se hizo, es excepcional en todos los sentidos”.

Holly Phillips, gestora de colecciones de la Biblioteca Watson del museo, que alberga una creciente colección de publicaciones de arte del Holocausto, vio recientemente el libro por primera vez. Lo calificó de “atractivo y hermoso documento de una relación romántica durante los años del Holocausto“.

Kochanski, historiadora de la resistencia, coincidió en que el cuaderno era un testimonio del poder del amor, así como del talento artístico de Edga . Pero era más que eso, dijo: “Fue un acto de resistencia”.

