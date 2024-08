La sal de carretera podría dañar un eslabón vital en la cadena alimentaria de agua dulce, según estudio

Un estudio revela daños al plancton dulceacuícola por sales de deshielo, incluso las ecológicas. (Grosby Group)

Las sales para el deshielo de carreteras, incluso aquellas comercializadas como ecológicas, pueden dañar al importante plancton de agua dulce, indica un nuevo análisis. El estudio, publicado en Science of the Total Environment, sugiere que algunas especies de zooplancton, una fuente de alimento crítica para los peces de agua dulce, no se adaptan a la contaminación por sales de carretera de generación en generación.

Los investigadores estudiaron a Daphnia pulex, un zooplancton también conocido como pulga de agua común. Los diminutos organismos se encuentran en ecosistemas de agua dulce, incluidos aquellos contaminados por las sales utilizadas para el deshielo de las carreteras.

El equipo estudió a 180 individuos de plancton, rastreándolos desde el nacimiento hasta la muerte y exponiéndolos a varias concentraciones de cloruro de sodio (sal de roca) y cloruro de calcio, un deshielador más caro que se promociona como más ecológico que otras sales de carretera. Los investigadores clasificaron al plancton en tres categorías: aquellos cuyos ancestros habían sido expuestos al cloruro de sodio, aquellos cuyos ancestros fueron expuestos al cloruro de calcio y aquellos sin exposición generacional.

En comparación con los controles no expuestos a sales para el deshielo, el plancton expuesto a concentraciones más altas de ambos deshieladores vio una reducción del 23 al 83% en la producción reproductiva a lo largo de su vida.

Diferentes especies de zooplancton no se adaptan a la contaminación por sales de carretera generación tras generación. (Grosby Group)

Inesperadamente, un historial de exposición previa tampoco pareció estimular la adaptación: el plancton con exposición generacional a cualquiera de los deshieladores se adaptó solo en un escenario que involucraba bajas concentraciones de cloruro de sodio.

El cloruro de calcio se asoció con “vidas más cortas, intervalos más largos entre camadas más pequeñas y tamaños corporales más pequeños que conducen a una menor producción reproductiva a lo largo de la vida”, escriben los investigadores.

Las políticas que regulan el uso de sal para el deshielo de carreteras pueden no proteger suficientemente un enlace vital en la cadena alimentaria, dice William Hintz, profesor asociado de ciencias ambientales en la Universidad de Toledo y autor principal del estudio. “Dado que el zooplancton come algas y los peces comen zooplancton, esperamos una interrupción en esta cadena alimentaria ... que podría conducir a un cambio ecológico en lagos y humedales de agua dulce”, dice.

Hintz advirtió sobre el aumento de la contaminación por sales de carreteras en investigaciones anteriores, pidiendo “atención inmediata” al asunto para proteger los ecosistemas de agua dulce y la salud humana.

© 2024, The Washington Post.