Los medicamentos para bajar de peso son una mercancía muy solicitada, pero no en los vecindarios de bajos ingresos

La disparidad de acceso a medicamentos para perder peso entre blancos y otras razas es significativa, a pesar de la alta prevalencia de diabetes en estas últimas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Kim Jackson era la única clienta que deambulaba por un centro de recreación de la ciudad que dos veces al mes se convierte en una despensa de alimentos.

En un día de la semana reciente, había conducido 50 minutos hasta el vecindario de Cleveland Avenue solo para encontrar su clase de natación en el centro de recreación cancelada. La ex trabajadora de UPS dijo que hace unos años su médico le dijo que estaba al borde de la diabetes y necesitaba cambiar su alimentación y actividad física lo antes posible. Entonces luchó para ponerse en forma a la antigua usanza: sin medicamentos u otros tratamientos, eliminando la comida frita, los pastelitos de miel y otros bocadillos, y viajando a tres instalaciones para asistir a clases de ejercicio gratuitas.

No conoce a nadie que use Ozempic, Wegovy, Mounjaro o sus equivalentes. Los médicos les dijeron recientemente a dos de sus amigos, uno de los cuales pesa más de 158,76 kilogramos y sufre problemas cardíacos, que deberían usar inyecciones para perder peso. Uno no tiene seguro. El otro sí, pero su póliza no cubre el medicamento.

Los pacientes negros e hispanos y aquellos con ingresos más bajos tienen más probabilidades de sufrir obesidad y están en mayor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, varios análisis recientes encontraron que estas poblaciones tienen menos probabilidades de recibir receta para la nueva generación de medicamentos para perder peso.

Atlanta es una ciudad dividida. En el adinerado Buckhead, están surgiendo clínicas de pérdida de peso que atienden a aquellos dispuestos a pagar de su propio bolsillo por los medicamentos GLP-1, y los centros de fitness están reestructurando programas para enfocarse en clientes que toman los medicamentos.

Pero en el área de bajos ingresos en la parte suroeste de la ciudad donde Jackson fue a hacer ejercicio, los residentes sienten que la revolución médica los está dejando atrás. Los medicamentos no están cubiertos por Medicaid para la pérdida de peso, y aunque muchas familias han oído hablar de los medicamentos, pocas tienen médicos que puedan ayudarles a acceder a ellos.

Luego está el problema de la confianza: la gente en comunidades de color dijo que habían escuchado sobre los medicamentos principalmente por noticias de celebridades. Oprah Winfrey reveló que los ha tomado, y hay rumores de que las Kardashian también los usan.

“¿Cómo sabemos que estamos recibiendo lo mismo?” preguntó Jackson.

Los anuncios de la nueva clase de medicamentos lo hacen parecer tan sencillo. “Una inyección semanal para perder peso”, decía uno publicado el año pasado en el sistema de metro de Nueva York. Pero la realidad es que acceder a los medicamentos requiere una inversión significativa de dinero y tiempo que solo algunas personas poseen.

Los estudios nacionales confirman las disparidades en el acceso. Serena Jingchuan Guo en la Universidad de Florida ha documentado que los pacientes con diabetes que son negros en regiones que experimentan un aumento en el uso de los medicamentos para perder peso GLP-1, como Nueva York y Silicon Valley, tienen la mitad de probabilidades de tener acceso en comparación con sus contrapartes blancas, a pesar de tener una mayor prevalencia de diabetes. Otro análisis, realizado por la firma de análisis de datos médicos Komodo Health, encontró que entre los pacientes que recibieron receta para Ozempic, Mounjaro, Wegovy y Rybelsus en 2021-2022, el 65% eran blancos, mientras que el 59% de la población estadounidense es blanca.

Los investigadores de la Universidad de Yale que utilizaron datos representativos a nivel nacional para examinar las causas de las disparidades en salud encontraron que más del 50% de los adultos en EEUU eran elegibles para el semaglutide, el ingrediente clave en los medicamentos para perder peso.

Pero proporciones significativamente mayores de estadounidenses negros e hispanos no tenían seguro, no tenían una fuente habitual de atención, tenían ingresos familiares bajos o carecían de educación superior, factores que predicen si alguien está en el medicamento. “Factores culturales y creencias sesgadas de los médicos” “de que los pacientes de ciertas razas y etnias son menos propensos a pagar, entender o aceptar el uso de ciertas clases de medicamentos”.

Tres investigadores de Yale y el Hospital Yale New Haven - Yuan Lu, Yuntian Liu y Harlan M. Krumholz - escribieron en el Journal of the American Heart Association que “mejorar la cobertura del seguro de salud es necesario, pero probablemente no suficiente para eliminar dicha inequidad”.

Mohammed Ali, codirector del Centro de Investigación Global sobre la Diabetes de la Universidad Emory, dijo que el problema ha estado empeorando en su clínica. En 2022-2023, dijo que muchos seguros de sus pacientes cubrían los medicamentos. Ahora, dijo, a pacientes con perfiles similares se les niega (especuló que podría deberse a la creciente demanda y aseguradoras siendo más estrictas con la cobertura), lo que significa que aquellos que no pueden pagar de su bolsillo se quedan atrás. Debido a la popularidad de los medicamentos, ve que “los sistemas están entrando inmediatamente en pánico para limitar el acceso”.

“Necesitamos ser más proactivos sobre cómo dar a la gran mayoría de las personas el acceso que necesitan”, dijo.

Jackson luchó contra la diabetes cambiando su alimentación y actividad física, sin usar medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Podríamos salvar tantas vidas’

Antonio Lewis es el miembro del Concejo Municipal que representa el Distrito 12 de Atlanta, que incluye una franja de tierra cerca del aeropuerto Hartsfield-Jackson donde su familia ha vivido por cinco generaciones. También abarca el centro de deportes comunitario donde Kim Jackson fracasó en su intento de hacer ejercicio.

A Lewis le gusta jactarse de todo lo bueno en su distrito: cómo es una mezcla de casas de medio millón de dólares y viviendas de bajos ingresos, cómo la escuela secundaria local fue la primera en la ciudad en tener un equipo de fútbol, reflejando una reciente afluencia de inmigrantes de Centroamérica. El área también ha sido hogar de tiroteos violentos y, en el contexto de la obesidad, es un desierto de alimentos y atención médica.

La salud de su distrito es algo que preocupa a Lewis, especialmente dadas sus propias luchas con el peso. Cuando recién salió de la universidad, Lewis trabajó en D.C., primero para el representante William Lacy Clay Jr. (D-Mo.), luego para la campaña de reelección del presidente Barack Obama en 2012 y más tarde para un sindicato, y fue entonces cuando su propia salud comenzó a deteriorarse. Un año estuvo de viaje más de 200 días, recordó, y “era comida rápida durante el día y comida de bar por la noche: alitas, cerveza y Coca-Cola”. Ganó 65 libras.

Hoy, está de nuevo en un peso saludable principalmente a base de caminar. Pero le tomó 18 meses y sabe que esa estrategia no funcionará para todos debido a la falta de seguridad en algunos vecindarios. La cirugía bariátrica es una opción para algunas personas y típicamente está cubierta por el seguro de salud, pero uno de los parientes de Lewis que se sometió al procedimiento experimentó complicaciones y solo puede comer una vez al día. Tener acceso a los nuevos medicamentos para perder peso sería un cambio de vida en su distrito si el dinero no fuera un obstáculo.

En su distrito, la atención médica y otras necesidades “están todas interrelacionadas”. Las luchas financieras experimentadas por muchos residentes hacen que sea difícil asegurar alimentos saludables, lo que puede llevar a peores resultados médicos. Eso, a su vez, puede afectar la capacidad de trabajar.

Los residentes más pobres de su distrito dependen de Medicaid, el plan de seguro de salud estatal-federal para estadounidenses de bajos ingresos. Aunque la versión de Medicaid de Georgia es una de las únicas 10 que cubren algún tipo de medicamento para perder peso, según un artículo publicado en JAMA, está limitada a Saxenda, un medicamento de primera generación y se cree que es menos efectivo que Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound.

Para los ancianos, Medicare Parte D excluye explícitamente los medicamentos para perder peso de la cobertura, pero los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijeron en marzo que reembolsarían Wegovy para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Georgia es uno de los estados que abandonó los mercados de seguros de salud creados bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo que ha resultado en que muchas personas ya no puedan pagar cobertura.

Lewis se ha asociado con grupos comunitarios para lanzar programas de vida saludable: una despensa móvil de alimentos, cajas de refrigerios gratuitas después de la escuela para niños y un día de fitness. También está tratando de encontrar una manera de abrir un supermercado administrado por la ciudad. Pero sin cobertura médica y atención básica, dijo, muchos residentes de su distrito no tienen oportunidad de volverse más saludables.

“Estados Unidos necesita tratar la medicina como una necesidad, no como un lujo. Podría despotricar mucho sobre eso”, dijo.

Si el gobierno federal solo invirtiera una fracción de lo que se comprometió para entregar las vacunas contra el coronavirus y aplicara eso a los medicamentos para perder peso, “podríamos salvar tantas vidas”, dijo Lewis.

La falta de seguro limita el acceso a medicamentos para la pérdida de peso en comunidades de bajos ingresos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La batalla contra la obesidad

Ashley Keyes sonreía a las caritas antes ella en la pantalla de Zoom. Había casi 1,000 estudiantes de prekínder y kínder de cinco escuelas en vecindarios de bajos ingresos, incluidos uno del distrito de Lewis, mirándola mientras les decía que examinaran los kits de refrigerios con bayas en sus escritorios.

“Ahora todos somos chefs”, anunció.

Keyes dirige una organización sin fines de lucro llamada Center Helping Obesity in Children End Successfully, conocida como CHOICES, que organiza clases de cocina y fitness y programas educativos en el área de Atlanta. Cuando Keyes estaba en la escuela secundaria, su peso llegó a 397 libras, y a los 16 años, fue diagnosticada con diabetes. Probó Jenny Craig, WeightWatchers, Atkins y todo tipo de dietas y programas de dieta que escuchaba, pero solo después de la cirugía de bypass gástrico y cambiar sus hábitos alimenticios se volvió más saludable.

Está emocionada por los medicamentos GLP-1 pero también escéptica de la idea de una “inyección milagrosa” y eso no es algo que esté considerando en las conversaciones con las familias. Muchas son de bajos ingresos y algunos días tienen dificultades para conseguir alimentos, y ni hablar de poder pagar medicamentos que pueden costar más de USD 1,000 al mes.

“Hasta que podamos vencer la inseguridad alimentaria, no podemos vencer la obesidad”, dijo Keyes. “Una no puede suceder sin la otra”.

A Keyes también le preocupan los efectos secundarios a largo plazo de los medicamentos: “Podrías perder peso hoy, pero ¿qué pasa 12 o 13 años después?”

En cambio, dijo, el enfoque debe ser desarrollar hábitos de salud a largo plazo.

Brandy Neighbors ha estado activa en CHOICES durante varios años. La madre de tres inscribió a su hijo mayor, que entonces tenía 10 años, en una clase de cocina cuando se preocupó por el aumento de peso a medida que sus hijos crecían.

“Cuando llegó la pandemia y las actividades se cerraron, solo vimos cómo se acumulaba el peso, y no fue fácil retroceder”, recordó. Dijo que CHOICES le enseñó a su familia cómo leer etiquetas nutricionales, usar alternativas de sal, eliminar conservantes y esconder verduras en las comidas.

Dijo que tiene algunos amigos que han podido obtener Ozempic u otros medicamentos cubiertos por el seguro y han perdido peso con ellos. Pero no es algo que consideraría para sus hijos porque todavía están creciendo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos en diciembre de 2022 aprobó Wegovy como tratamiento para niños de tan solo 12 años, y en julio de 2023, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó a los médicos considerar medicamentos para perder peso para ese grupo de edad, pero los efectos a largo plazo en niños y adultos de los medicamentos más nuevos siguen siendo desconocidos.

También hay una parte de Neighbors que se irrita por el costo de los medicamentos, aunque, como empleada federal, su seguro cubre casi todo el costo para aquellos médicamente elegibles, con un copago de alrededor de USD 25 al mes.

“No entiendo por qué es tan caro”, dijo. “Imagino que esa es la parte exclusiva de esto. Los ricos pueden pagarlo, mientras que la mayoría de nosotros no puede”.

