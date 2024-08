La ofensiva sorpresa de Ucrania sobre Kursk golpea la parte vulnerable de Rusia

Militares ucranianos montan en un vehículo militar, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la frontera rusa en la región de Sumy (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) REUTERS

A medida que la guerra en Ucrania se asentaba en un punto muerto, dos suposiciones prevalecían entre los analistas. Primero, que es casi imposible lograr una sorpresa en un campo de batalla cubierto por drones. Segundo, que es casi imposible montar operaciones ofensivas rápidas, dada la extensa red de defensas erigidas por ambos bandos. Ucrania ha desafiado ambas suposiciones en los últimos días con su sorpresivo y rapidísimo avance en la región de Kursk, en Rusia, una zona familiar para los historiadores militares como el sitio de la mayor batalla de tanques de la historia durante la Segunda Guerra Mundial.

El ejército ucraniano sorprendió a todo el mundo, y a los defensores rusos, cuando envió una columna blindada el martes a través de la frontera desde la región de Sumy, en Ucrania. Anteriormente hubo incursiones transfronterizas por parte de Ucrania, pero esas eran operaciones mucho más pequeñas llevadas a cabo por voluntarios rusos. Esto fue algo mucho más ambicioso: una ofensiva combinada que utilizaba vehículos blindados (algunos de ellos de fabricación alemana y estadounidense), infantería, artillería y equipo de guerra electrónica. Según se informa, Ucrania comprometió elementos de cuatro brigadas de élite para la operación.

De hecho, este fue el tipo de asalto bien planificado y bien ejecutado que los ucranianos esperaban llevar a cabo el año pasado, a una escala mucho mayor, cuando su objetivo era cortar las líneas rusas en el sur de Ucrania y romper el puente terrestre entre Crimea y Rusia. Esa ofensiva fracasó contra las defensas rusas bien preparadas, llenas de minas y trincheras, todas cubiertas por fuego pesado de artillería y gran cantidad de drones.

Por el contrario, los ucranianos prácticamente han paseado por la región de Kursk, porque los rusos no esperaban un ataque allí. Esto refuerza la lección de la rebelión en junio de 2023 del grupo mercenario Wagner, que encontró un camino prácticamente abierto hacia Moscú antes de dar marcha atrás en el último momento. El interior de Rusia está ligeramente defendido, y el torpe ejército ruso no puede reaccionar rápidamente a nuevas amenazas. Esto hace preguntarse por qué los ucranianos montaron un asalto frontal costoso e inútil en las líneas rusas el verano pasado en lugar de organizar un “gancho izquierdo” a través del territorio ruso para atacar a los defensores rusos desde la retaguardia, similar a la maniobra que Estados Unidos empleó contra las fuerzas iraquíes en Kuwait durante la Guerra del Golfo en 1991.

“El nivel de engaño estratégico, operacional y táctico mostrado por los ucranianos durante la planificación, el ensamble de fuerzas y la ejecución en curso de la operación en Kursk ha sido magnífico”, escribió en X el mayor general retirado australiano Mick Ryan, autor del nuevo libro “La Guerra por Ucrania: Estrategia y Adaptación”. “Este no es un logro técnico, es humano. Personas que han aprendido de sus éxitos y fracasos desde febrero de 2022 han diseñado una operación que está siendo ejecutada de manera competente por soldados motivados”.

Las fuerzas armadas rusas y el liderazgo político parecen haber quedado completamente sorprendidos por la jugada ucraniana. Según informes, los ucranianos han capturado a “muchos” soldados rusos, prisioneros de guerra que pueden ser usados en futuros intercambios para liberar a los ucranianos en cautiverio ruso.

Un soldado ucraniano avanza a bordo de un vehículo de combate de infantería BMP-1, cerca de la frontera rusa en la región de Sumy (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) REUTERS

El dictador ruso Vladimir Putin se quejó: “El régimen de Kyiv ha emprendido otra provocación a gran escala”. Entonces, en la grotesca visión de mundo de Putin, parece que Rusia lanzando una invasión no provocada e ilegal de Ucrania es perfectamente correcto, pero que Ucrania contraataque en Rusia es “provocativo.” ¿Cómo se atreven los ucranianos a defenderse?

El Kremlin sigue diciendo que el ataque ucraniano ha sido derrotado, incluso cuando los ucranianos continúan avanzando. Para el jueves, el Instituto para el Estudio de la Guerra estimaba que las fuerzas ucranianas habían avanzado al menos 21 millas (33 kilómetros) más allá de la frontera entre Rusia y Ucrania, mientras que The Economist informó que los ucranianos habían tomado alrededor de 135 millas cuadradas (217 kilómetros) de territorio ruso.

La pregunta es: ¿ahora qué? ¿Intentarán las fuerzas ucranianas mantener el territorio ruso, tal vez con la esperanza de ganar ventaja en una futura negociación, o se retirarán a su propio territorio antes de que Rusia pueda movilizar una gran contraofensiva?

Parte de la respuesta dependerá de la actitud de Washington. Aunque la administración Biden no se ha quejado por el uso de vehículos de fabricación estadounidense en esta ofensiva, aparentemente aún no ha concedido a Ucrania permiso para usar misiles ATACMS de fabricación estadounidense para atacar aeródromos rusos y otros objetivos dentro de Rusia. Tales ataques, respaldados quizás por ataques con los recién adquiridos F-16 de Ucrania, podrían obstaculizar cualquier contraataque ruso. Si Estados Unidos no otorga el permiso necesario a Ucrania, sus fuerzas se verán obligadas a retirarse antes de lo necesario. Dado que Ucrania sigue borrando las supuestas “líneas rojas” rusas, este es un riesgo que el presidente Joe Biden debería estar dispuesto a correr.

A pesar del éxito temprano de la ofensiva ucraniana, su destino final y su sabiduría siguen siendo motivo de especulación. CNN informa, citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos, que la intención es “en parte para interrumpir y desmoralizar a las fuerzas rusas y en parte para desviar fuerzas rusas de otras partes del frente oriental”. Este último objetivo será más difícil de lograr que el primero.

Rusia todavía tiene una gran ventaja en cuanto a mano de obra sobre Ucrania, a pesar de las grandes pérdidas que ha sufrido el ejército ruso, por lo que el Kremlin debería poder enviar reservas desde Rusia a Kursk sin tener que agotar sus unidades de primera línea en la región del Donbás en el este de Ucrania. Por el contrario, las fuerzas ucranianas están tan mermadas que están corriendo un gran riesgo si están redistribuyendo tropas de la lucha en la región de Donetsk a Kursk.

Pero la ofensiva ucraniana ya está produciendo los tipos de titulares positivos para Ucrania que no se habían visto desde el otoño de 2022, cuando sus fuerzas lograron avances dramáticos tanto en la provincia de Járkov en el este como en la provincia de Jersón en el sur.

Antes de la nueva incursión en Kursk, gran parte de las noticias en las últimas semanas se habían centrado en los lentos pero constantes avances rusos en el este y el sur, que ya han erradicado los pequeños avances logrados por la contraofensiva ucraniana de 2023. Ucrania se ha estado preparando para más pérdidas territoriales mientras sus tropas, extendidas al máximo, mermadas después de dos años y medio de guerra y aún esperando una afluencia de nuevos reclutas movilizados bajo una nueva ley de conscripción, luchan por mantener una línea frontal que se extiende a lo largo de 600 millas (960 kilómetros). Al menos, la ofensiva de Kursk cambia la narrativa y recuerda al mundo el tipo de audacia ucraniana que fue la historia principal de los primeros días de la guerra. Dada la importancia de la opinión mundial para el resultado del conflicto -Ucrania depende, después de todo, de la ayuda de Estados Unidos y Europa- ese no es un logro menor.

Sea cual sea el destino final de la ofensiva en Kursk, es el tipo de maniobra audaz e inesperada que una potencia menor como Ucrania debe hacer cuando lucha contra un adversario mayor que intenta desgastar las defensas ucranianas por pura cantidad. Aunque un número creciente de ucranianos dicen a los encuestadores que están dispuestos a hacer concesiones territoriales para terminar la guerra, las fuerzas armadas ucranianas están demostrando que todavía tienen mucha lucha en ellas y que los rusos difícilmente pueden dar la victoria por sentado.

