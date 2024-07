Un sacerdote demandó a Grindr después de ser expuesto, según su denuncia

La renuncia de Burrill en 2021, reportada por un medio católico, generó una profunda división entre los feligreses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Monseñor Jeffrey Burrill comenzó a usar la aplicación de citas queer Grindr en 2017, no había indicación de que personas fuera de la aplicación pudieran acceder a sus datos, según una nueva demanda. Si hubiera habido tal indicación, según la demanda, nunca la habría descargado.

Después de todo, la posición de Burrill como administrador principal de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB) requería que hiciera un voto de celibato, y la enseñanza católica se opone a la actividad sexual fuera del matrimonio heterosexual.

Pero en 2021, un sitio de medios católicos informó que Burrill había estado usando la aplicación, una noticia que lo obligó a renunciar a su posición, según la demanda que Burrill presentó contra Grindr la semana pasada en la Corte Superior de California.

Burrill alegó que Grindr no protegió sus datos ni le informó de que los vendedores podrían acceder a ellos, lo que le llevó a perder su trabajo y sufrir “daños significativos” a su reputación.

Una portavoz de Grindr dijo en un comunicado a The Washington Post que la compañía “tiene la intención de responder vigorosamente a estas acusaciones, que se basan en caracterizaciones erróneas de prácticas relacionadas con los datos de los usuarios”.

James Carr, un abogado que representa a Burrill, escribió a Grindr el mes pasado diciendo que su cliente fue “públicamente revelado como gay” como resultado de la divulgación de sus datos, según una copia de la carta.

“Que esa decisión se te saque de las manos y se haga pública es reprensible”, dijo Carr a The Post el sábado.

La renuncia de Burrill fue noticia nacional en julio de 2021, dividiendo a los católicos y reflejando un cambio en las dinámicas de poder tradicionales de la iglesia, con algunos feligreses ahora en posiciones para presionar a los obispos. También puso de relieve los problemas relacionados con la privacidad de los datos.

Su renuncia se produjo casi al mismo tiempo que The Pillar, un boletín en línea que cubre la Iglesia Católica y que no es un demandado en la demanda, informó que había recopilado información sobre Burrill de Grindr que mostraba que visitaba bares gay. El sitio de noticias dijo que contrató una firma independiente para autenticar la información.

Después de enterarse de los datos de Grindr, la USCCB pidió a Burrill que renunciara, dijo Gregory Helmer, un abogado que representa a Burrill. Una portavoz de la USCCB dijo a The Post en ese momento que Burrill decidió renunciar después de que se publicaran las acusaciones de su “comportamiento inapropiado”.

La demanda de Burrill alegó que The Pillar recibió su información de la Catholic Laity and Clergy for Renewal (CLCR), una organización sin fines de lucro con sede en Denver que, según sus registros fiscales, tiene como objetivo “capacitar a la iglesia para llevar a cabo su misión” proporcionando a los obispos “recursos basados en evidencia” con los que identificar debilidades en la formación de sacerdotes.

Jayd Henricks, presidente de CLCR, escribió en un correo electrónico a The Post el sábado que la organización recuperó datos de Grindr para ayudar a los obispos católicos a “ayudar a sus sacerdotes y seminaristas a vivir sus votos sacerdotales”. Negó haber compartido información con The Pillar.

La demanda dijo que Grindr vendió los datos de Burrill entre 2017 y 2021 a empresas y vendedores de datos. Henricks escribió el año pasado en la revista religiosa First Things que CLCR compró los “datos disponibles públicamente” de una “manera ordinaria”. Pero Helmer espera saber en la corte de dónde obtuvo la organización los datos.

“Queremos respuestas para poder usar eso como una advertencia a otros usuarios de Grindr”, dijo Helmer.

En junio de 2022, el obispo de Burrill, William Callahan, nombró a Burrill administrador parroquial de una parroquia en La Crosse, Wisconsin. Pero Burrill aún está “tratando de recuperar su vida” después de sufrir “vergüenza y humillación”, dijo Helmer.

El mes pasado, Carr pidió a Grindr que compensara a Burrill con 5 millones de dólares. Cuando Grindr no estuvo de acuerdo, Carr dijo que Burrill presentó una demanda el 18 de julio, solicitando daños y una orden que impediría que la aplicación divulgue los datos de los usuarios sin previo aviso.

Chris Hoofnagle, director del Centro de Derecho y Tecnología de la Universidad de California en Berkeley, dijo que la mayoría de las personas no leen las políticas de privacidad de las empresas, e incluso si lo hicieran, las empresas suelen ser vagas en sus políticas, como cuando dicen que “a veces” compartirán información sobre sus usuarios. Hoofnagle dijo que algunas empresas podrían encontrar nuevos clientes comprando datos de Grindr, como una tienda que vende productos LGBTQ+.

“Hay esta ilusión de control cuando los usuarios introducen información personal en aplicaciones”, dijo Hoofnagle, “y la realidad es que hay un número inimaginable de brechas de seguridad, muchas de las cuales nunca escuchamos porque no se divulgan”.

Anton Dahbura, director ejecutivo del Instituto de Seguridad de la Información de la Universidad Johns Hopkins, dijo que el gobierno de EEUU no tiene suficiente regulación sobre la privacidad de los datos como para detener muchas ventas de estos. Incluso cuando algunos legisladores están presionando por más protecciones, Dahbura dijo que el problema está empeorando.

Burrill no es la primera persona en acusar a Grindr de no proteger la privacidad de sus usuarios. Una demanda presentada en abril alegó que la aplicación compartió los estados de VIH de los usuarios, y el exdirector de privacidad de la compañía Ron De Jesus dijo el año pasado que fue despedido después de haber expresado sus preocupaciones sobre la privacidad en Grindr.

(c) 2024 , The Washington Post