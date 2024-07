Ex estrellas de Love Island se declaran inocentes de promover estafas con divisas

Las estrellas de reality se declararon inocentes en el Tribunal de la Corona de Southwark. (Jasso/Bloomberg)

Un grupo de estrellas de reality shows y personas influyentes de las redes sociales se declararon inocentes de las acusaciones de haber promocionado un producto de comercio de divisas no autorizado a millones de seguidores de Instagram.

La Autoridad de Conducta Financiera acusó a Emmanuel Nwanze, de 30 años, y a Holly Thompson, de 34, de gestionar una cuenta de Instagram en la que se brindaban consejos sobre la compra y venta de contratos por diferencia sin autorización. Nwanze supuestamente gestionaba la plataforma de operaciones de divisas y emitía promociones financieras no autorizadas.

El organismo de control dijo que Nwanze luego pagó a las estrellas para promover las inversiones, entre ellas las ex concursantes de Love Island Rebecca Gormley, Biggs Chris y Jamie Clayton, así como las estrellas de The Only Way is Essex Lauren Goodger y Yazmin Oukhellou y Scott Timlin de Geordie Shore. Están acusados de inducir a los seguidores a participar en las inversiones.

Las estrellas, que suman 4,5 millones de seguidores en Instagram, negaron los cargos el jueves 11 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark. El juez dijo que los juicios se dividirían en dos y que, preliminarmente, se prevé que se celebren en 2027.

Los llamados “finfluencers”, que publicitan productos financieros en las redes sociales (a menudo sin las advertencias de riesgo o la autorización adecuadas), son una preocupación creciente para la FCA.

El regulador pidió a las empresas que modificaran o eliminaran 10.000 promociones el año pasado, un 17% más que en 2022. En marzo, la FCA describió una nueva guía que exige que los influencers proporcionen advertencias de riesgo adecuadas cuando presenten productos financieros a los consumidores.