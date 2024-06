El calor está asfixiando el centro de Estados Unidos y el Atlántico medio, ¿cuál será su próximo destino?

Advertencia de calor afecta a 55 millones en EE.UU. desde el miércoles. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

Alertas de calor cubrían partes de 16 estados temprano el miércoles, principalmente en las zonas central y sur de los Estados Unidos, incluyendo una población de alrededor de 55 millones de personas de costa a costa.

Advertencias de calor excesivo están en efecto para Oklahoma City y gran parte del estado al sur y suroeste de allí, así como varios condados al otro lado del Río Rojo en Texas, alrededor de Wichita Falls. El Servicio Meteorológico advierte sobre condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor - una combinación de calor y humedad - de hasta 43° C o 46° C pronosticados para la tarde del miércoles.

“Trabajar o hacer ejercicio a la luz directa del sol estresará tu cuerpo en unos 15 minutos”, escribió.

Más al sur, Dallas y Waco en Texas; Nueva Orleans; Gulfport, Misisipi; Valdosta, Georgia; y Pensacola, Florida, están incluidos en avisos de calor, con índices de calor de hasta 40 °C o 43 °C. Se han emitido avisos adicionales de calor para Jacksonville, Florida; Savannah, Georgia; Raleigh, Carolina del Norte; y Filadelfia, donde se anticipan índices de calor de 40° C o más.

En el Oeste, Palm Springs y el Valle de Coachella en California también están bajo advertencias de calor excesivo por temperaturas que probablemente superen los 43° C miércoles y jueves.

El riesgo de calor de Nivel 3 de 4, según el pronóstico del Servicio Meteorológico, cubre una gran región el miércoles desde las llanuras centrales y Iowa hacia el sur, a través de gran parte de las llanuras del sur hasta el valle del Misisipi, luego a través de una franja del sur. Grandes porciones de Oklahoma, Arkansas, Georgia y Florida están incluidas en el riesgo extremo de Nivel 4 de 4.

A medida que una masa de aire más fresca pase por el noreste de EE. UU. a finales de la semana y este fin de semana, los frentes fríos posteriores empujarán el mayor calor hacia el sur en momentos. El calor también parece intensificarse duramente entre tanto, así que incluso si aparece aire más fresco, probablemente será de corta duración.

Dónde será más intenso el calor el miércoles

Un breve episodio de calor intenso se apodera del Atlántico Medio el miércoles, con lecturas de 5° C a 8° C por encima de lo normal y máximas generalizadas en los medios 32° C hasta alrededor de 38° C. Los índices de calor también se establecerán para alcanzar entre 38° C y 41° C aproximadamente.

Partes del sur también presenciarán temperaturas cercanas a los 38 °C el miércoles, particularmente en Georgia y Carolina del Sur. Oklahoma y Texas en la región que abarca el Río Rojo podrían ver máximas generalizadas de más de 41 °C. Estas temperaturas son de 5 °C a 8 °C superiores al promedio en gran parte de ambas regiones, incluyendo alrededor de Oklahoma City y Dallas.

Se esperan máximas cercanas a los 32° C tan al norte como la frontera con Canadá desde el estado de Washington hasta Montana, junto con altas temperaturas generalizadas tan calientes o más en la Gran Cuenca. Los desiertos del suroeste se elevarán a aproximadamente 43° C a 49° C.

Texas y Oklahoma enfrentan temperaturas extremas hasta 46°C. (REUTERS/Shelby Tauber)

Dónde habrá puntos calientes en los próximos días

Gran parte de Oklahoma y una gran parte de Texas deberían pasar el resto de la semana laboral lidiando con máximas de 38° C a 41° C. Las pausas con frentes fríos débiles que pasen se espera que duren solo un día o dos y permanezcan al norte del Río Rojo.

Dallas podría ver 38° C o más durante la semana, con temperaturas en aumento la próxima semana. Probablemente vuelva a los 38° C a principios de la próxima semana en Oklahoma, después de un breve enfriamiento el fin de semana.

A través del suroeste del desierto, las máximas alrededor de 43° C serán comunes desde Phoenix hasta el sureste de California, tal vez unos pocos grados menos alrededor de Las Vegas. El Valle de la Muerte debería superar los 49° C en varias ocasiones. El pronóstico es de 51° C allí el próximo martes. Para ese entonces, se pronostican 40° C o cerca de esa temperatura en el Valle Central del Estado Dorado.

Cerca y al este del río Misisipi, el calor se enfocará en el sur, con temperaturas medias de los 32° C o superiores. El Medio Oeste y el Atlántico Medio probablemente verán ocasionalmente pulsos de calor más alto en medio de condiciones más frescas que recientemente.

El suroeste de EE.UU. podría ver máximas de 43°C a 49°C. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

Lo que se debe saber sobre los récords esta semana

Se establecieron o igualaron récords de calor el martes en St. Louis (39° C); Albany, Georgia (39° C); Birmingham, Alabama (38° C) y Tallahassee (38° C), entre otros lugares.

El lunes, se registraron récords en partes de Nebraska, luego corriendo hacia el sureste hasta Arkansas y al este a través del Sur. Los récords del lunes incluyen Salina, Kansas (41° C); Scottsbluff, Nebraska (40° C); Baton Rouge (38° C) y Wilmington, Carolina del Norte (37° C).

El enfoque del miércoles será en el Atlántico Medio, luego quizás de manera esporádica en los Apalaches y el Sur. Las temperaturas que se acercan a los 38° C podrían amenazar o superar las máximas diarias desde Charlottesville hasta las áreas de D.C. y Baltimore. Las máximas alrededor de 38° C también podrían poner a prueba algunos récords desde Alabama hasta las Carolinas.

Aunque se mantiene caluroso hasta el fin de semana, especialmente a través del sur, el potencial de récords de altas temperaturas podría minimizarse por un tiempo. Todavía ocurrirá calor muy intenso. Por ejemplo, se pronostica que Amarillo en el Panhandle de Texas alcanzará los 42° C el viernes, lo cual coquetearía con un récord para la fecha de 42° C en 1998.

Servicio Meteorológico pronostica julio más caluroso de lo normal. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Una mirada (demasiado pronto) al Día de la Independencia y el resto de julio

Como el mes más caluroso del año en promedio, julio sin duda será tórrido. El Servicio Meteorológico está pronosticando uno más caluroso de lo normal, especialmente en el este y partes del oeste interior.

Mientras que julio debería comenzar con aire más fresco de lo normal en gran parte del cuadrante noreste de los Estados Unidos contiguos, eso está destinado a ser de corta duración ya que las condiciones más cálidas de lo normal probablemente se moverán hacia el norte nuevamente durante el período del Día de la Independencia.

En y alrededor del Cuarto de Julio, parece probable que el domo de calor residente se esté extendiendo desde el suroeste desértico hasta el sureste. Las condiciones más cálidas de lo normal son una apuesta decente para la mayoría de los lugares, excepto quizás la franja norte de los 48 estados más bajos. Será necesario monitorear la posibilidad de tormentas que se desplacen por la periferia norte del domo de calor para los estados desde las llanuras del norte hasta el noreste y el Atlántico Medio.

(c) 2024, The Washington Post