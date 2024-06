Travis Kelce llevó a Taylor Swift en brazos por el escenario, desatando la euforia de los fanáticos

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a los fans con una aparición en el escenario durante la gira Eras en Londres. (Getty Images for TAS Rights Management)

Taylor Swift tal vez una vez amó a un chico londinense, pero de gira en la capital británica, es su enamorado estadounidense quien toma el centro del escenario con ella.

El domingo por la noche, Travis Kelce hizo una aparición sorpresiva en el escenario durante el set de la gira Eras de Swift ante decenas de miles de fans en el estadio de Wembley, el mismo fin de semana en que la selfie de Swift en Instagram con los miembros de la realeza británica y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, quien llevaba un sombrero de los Juegos Olímpicos de EE.UU.

Kelce, quien fue visto en la audiencia las tres noches hasta ahora de los conciertos de Swift en Londres, subió al escenario ante los aplausos mientras Swift pasaba de “The Smallest Man Who Ever Lived” a la siguiente canción en la lista del set, “I Can Do It With a Broken Heart”.

En otros conciertos de la gira Eras, suelen ser los bailarines de respaldo de Swift los que la levantan del suelo después del himno de desamor de “The Tortured Poets Department”.

Esta vez, fue Kelce, vestido con sombrero de copa y frac como los otros dos bailarines de respaldo de Swift, quien la llevó a un sofá para prepararse para la siguiente canción, sobre actuar todas las noches mientras se lidia con un desamor.

Los Swifties compartieron videos y transmisiones en vivo de la aparición de Kelce en Londres. (Getty Images for TAS Rights Management)

“‘So Long, London’ debería haberse titulado ‘En realidad estoy conquistando Londres”, publicó en un video el tiktoker Jake Deyton, refiriéndose a la canción de 2024 que es una aparente referencia a su ruptura el año pasado con el actor británico Joe Alwyn después de más de seis años juntos.

Según se informa, Swift vivió en Londres con Alwyn, a quien los fans han especulado durante mucho tiempo que también es la inspiración para la canción de amor “London Boy” en su álbum de 2019.

El sketch solo duró alrededor de un minuto, pero los Swifties, como era de esperar, estaban encantados. Los videos y transmisiones en vivo de la aparición de Kelce estuvieron acompañados de fuertes gritos de la audiencia.

“Esa es una forma de lanzar oficialmente una relación”, escribió un fan.

“TRAVIS KELCE HA LANZADO OFICIALMENTE SU ERA”, era el título de un video. “SI NO TE APOYA A ESTE NIVEL, ¡TIENE QUE IRSE, CHICAS!!” leía un comentario debajo.

En el escenario, Kelce empolvó la nariz de Swift y le dijo que sonriera antes del siguiente acto.

En las redes sociales, los fans buscaron diferentes ángulos del cameo de Kelce y especularon sobre cómo sucedió.

Taylor Swift publicó una foto con Kelce, el príncipe William y sus hijos en redes sociales. (X/@taylorswift)

Algunos señalaron que Kelce llevaba lo que parecía ser un traje hecho a medida y zapatos con suelas rojas, lo que sugiere que su aparición sorpresa estaba planificada de antemano.

Uno bromeó que Kelce, habiendo asistido a varios conciertos de la gira Eras como novio de Swift, ahora deseaba ser parte del espectáculo. (Swift también asistió a varios juegos de los Chiefs durante la temporada más reciente de la NFL, incluido el Super Bowl en Las Vegas, donde voló después de un concierto de la gira Eras en Tokio).

Swift hizo referencia a su relación con Kelce en múltiples actuaciones de la gira Eras en el pasado, notablemente al cambiar la letra en “Karma”, su canción de cierre.

Las letras pasaron de “Karma es el chico en la pantalla / viniendo directo a casa conmigo” a “Karma es el chico en los Chiefs / viniendo directo a casa conmigo”.

Durante la etapa en Londres, también publicó una foto de ella misma, Kelce y William, Príncipe de Gales, y dos de sus hijos, la princesa Charlotte y el príncipe George, lo que llevó al Daily Mail a llamarlo: “Realeza por todos lados”.

(c) 2024 , The Washington Post