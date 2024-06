Se hizo viral por conducir con la licencia suspendida: el caso no es tan sencillo

Video de un hombre que llega manejando a su audiencia por conducir sin licencia.

La semana pasada, Corey Harris se convirtió en un meme de Internet después de asistir a una audiencia judicial sobre su licencia suspendida a través de Zoom mientras conducía. El vídeo, en el que se ve a un juez perplejo y a Harris suspirando mientras dice “Dios mío”, se hizo rápidamente viral.

Pero el caso que hizo famoso a Harris en Internet -del que se hicieron eco The Washington Post, The New York Times, CNN y Fox News, entre otros- es más complicado de lo que parecía en un principio. Como informó en primer lugar la filial local de ABC WXYZ, la suspensión de la licencia de este ciudadano de Michigan de 44 años, vinculada a un caso de manutención de menores, ya había sido levantada por un juez en 2022, según muestran los registros judiciales.

Sin embargo, para recuperar su licencia, Harris tuvo que pagar una cuota, según la Oficina del Secretario de Estado de Michigan, que actúa como regulador de vehículos de motor del estado. Harris sólo pagó la cuota de 125 dóalres requerida para el restablecimiento de la licencia el lunes, dijo un portavoz a The Post.

“Tienes que dar ese paso para ser restablecido - es como si tuvieras que firmar un cheque para hacerlo bueno”, dijo Jeffrey Randa, un abogado con sede en Michigan que se centra en el restablecimiento de la licencia. “Los tribunales suelen dejar caer la pelota por todas partes, así que puede que nadie se lo haya dicho. Pero, incluso si un juez ordena que se levante la suspensión, no entra en vigor hasta que pague la tasa de restablecimiento.”

El juez revocó la fianza de Harris y ordenó su entrega a las autoridades. (Captura de video)

No está claro si Harris, que no respondió a las solicitudes de The Post para hacer comentarios, estaba al tanto de los honorarios. Dijo a WXYZ que el episodio viral fue “muy embarazoso” y echó la culpa a la Saginaw County Friend of the Court, que tiene la tarea de ayudar al administrador de la corte en cuestiones de custodia, tiempo de crianza y manutención de los hijos.

“Se suponía que debían haber sido levantado hace dos años, pero no lo hicieron”, dijo a la salida, y agregó: “Siempre vuelva a comprobar detrás de estos trabajadores porque van a decir que van a hacer algo y no lo hacen.” Dionne Webster-Cox, abogada de Harris, dijo a WXYZ el martes que su cliente es “un ciudadano respetuoso de la ley”.

“Ahora que sabemos lo que está pasando, estamos tomando las medidas para seguir adelante para corregir el problema”, dijo a la estación. Harris borró sus cuentas en las redes sociales desde que el vídeo se hizo viral, según WXYZ. “Me han agredido, me han seguido, se han reído de mí, me han ridiculizado, me han faltado al respeto”, dijo a la emisora.

La avalancha de atención comenzó la semana pasada, después de que el vídeo de la audiencia de Harris del 15 de mayo en el Tribunal de Distrito 14A del condado de Washtenaw empezara a circular por las redes sociales. Harris fue acusado en octubre de conducir con una licencia suspendida, un delito menor. Sin embargo, el mes pasado, Harris se presentó a los procedimientos virtuales mientras conducía - explicando al conmocionado juez que estaba “llegando a la oficina de mi médico”.

El video se hizo viral y Harris se convirtió en un meme de Internet. (Captura de video)

“Estoy mirando sus antecedentes. No tiene carné”, dice el juez Cedric Simpson en el vídeo. “Está suspendido y está conduciendo” dijo. “Ni siquiera sé por qué haría eso”, dijo Simpson, antes de revocar la fianza de Harris y ordenarle que se entregara en la cárcel del condado de Washtenaw antes de las 6 p.m. de ese día.

Harris dijo a WXYZ que “no estaba pensando en el hecho de que tengo una licencia suspendida”, cuando se presentó en la corte detrás del volante. En cambio, añadió, “estaba pensando en conseguir ayuda médica para mi esposa”.

Aun así, las imágenes se reprodujeron en segmentos de televisión y programas de radio. En Internet, una multitud de internautas escudriñó a Harris y lo convirtió en meme. El 30 de mayo, Harris fue apodado el “Burro del Día” en “The Breakfast Club”, un popular programa de radio presentado por Charlamagne Tha God.

Luego, más detalles sobre su caso comenzaron a surgir. El viernes, WXYZ publicó una historia acerca de cómo la suspensión de la licencia de Harris fue en 2022 ordenó a ser rescindido por un juez del condado de Saginaw. El medio también informó de que la Oficina del Secretario de Estado de Michigan no había recibido la autorización necesaria del Amigo de la Corte del condado.

El juez Cedric Simpson no pudo creer que Corey Harris condujera durante el juicio. (Captura de video)

El lunes, Charlamagne Tha God se retractó de su “burrada” y pidió disculpas a Harris.

“Ya os he dicho a todos en esta radio que hay ciertos trabajos en los que no te puedes permitir cometer errores: vale, médicos, cirujanos, policías, y ahora tenemos que añadir a la lista a los administrativos que trabajan en el juzgado”, dijo. “Porque este hombre, Corey tuvo que presentarse en la cárcel, fue avergonzado en todo Internet. Ahora es un meme. ... Pido disculpas”.

En Reddit, los usuarios que en un principio asaron a Harris también cambiaron de opinión, y uno de ellos escribió: “Nota para mí mismo: no te apresures a juzgar y no te diviertas con las desgracias ajenas”. Está previsto que Harris comparezca ante el tribunal el miércoles.

